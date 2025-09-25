Малейшая деталь решает судьбу образа: так носить жакет этой осенью будут только самые стильные

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Иногда для создания стильного образа достаточно одного простого приёма. Осень-2025 доказала: мода снова играет в минимализм и ищет выразительность не в вычурных фасонах, а в деталях. Один из главных акцентов сезона — приподнятый воротник жакета. Именно он превращает строгий пиджак в ультрамодную вещь, которую уже заметили на подиумах Dries Van Noten, Altuzarra, Tod's, Tom Ford и других брендов.

Девушка в жакете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в жакете

Почему стилизация важнее самого фасона

Даже самый простой жакет может заиграть по-новому, если правильно его подать. Модные дома всё чаще делают ставку на стилизацию, а не на обилие декора. Воротник, подвернутые лацканы или крупная брошь способны изменить восприятие всего образа. Приём с поднятым воротником работает особенно эффектно, потому что создаёт вертикаль, подчёркивает линию шеи и добавляет нотку дерзости.

Какой жакет выбрать

Повторить приём получится не с каждой моделью. Главное условие — ткань должна быть плотной и держать форму. Подойдут шерсть, костюмная ткань и даже кожа. На мягком трикотаже воротник просто упадёт.

Лучше всего работают модели с английским воротником. Лацканы должны быть свободными, без жёсткой отстрочки или пришитых элементов, ведь именно их придётся подворачивать внутрь.

Особенно выигрышно смотрятся двубортные пиджаки. Но и однобортные варианты можно простилизовать, если ткань достаточно плотная. Тренд сезона — приталенные жакеты, однако и оверсайз-модели легко поддаются такой стилизации.

Сравнение: какие модели подходят

Подходит Не подходит
Двубортные жакеты Трикотажные пиджаки
Английский воротник Модели с принтом или деконструкцией
Плотные материалы (шерсть, кожа) Слишком мягкие ткани
Минималистичные фасоны Жакеты с ярким декором

Советы шаг за шагом

  • Поднимите воротник вверх и подверните лацканы внутрь.
  • Если ткань держит форму, на этом можно остановиться.
  • Чтобы зафиксировать конструкцию, используйте незаметную булавку.
  • Хотите добавить акцент? Замените булавку крупной брошей. В моде наивные формы: еда, напитки, смешные фигурки.
  • Альтернатива — зафиксировать лацканы поясом на талии. Особенно эффектно смотрятся широкие кожаные ремни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать жакет с мягким воротником.

  • Последствие: воротник не держится, образ выглядит небрежно.

  • Альтернатива: плотные модели из шерсти или кожи.

  • Ошибка: перегрузить образ яркими аксессуарами.

  • Последствие: воротник теряется, лук выглядит "тяжёлым".

  • Альтернатива: минимализм в одежде и один выразительный акцент.

  • Ошибка: сочетать приём с принтованным жакетом.

  • Последствие: диссонанс и визуальный шум.

  • Альтернатива: однотонные модели в нейтральной гамме.

А что если пойти дальше и использовать воротник как площадку для экспериментов? Его можно дополнить тонким шёлковым шарфом, брошей в стиле ар-деко или закрепить цепочку-чокер поверх ткани. Такой ход превращает классический жакет в арт-объект.

Плюсы и минусы приёма

Плюсы Минусы
Освежает базовый пиджак Требует правильного фасона
Не требует покупок — достаточно старого жакета Не работает с лёгкими тканями
Можно комбинировать с разными аксессуарами В некоторых случаях неудобно носить целый день
Делает образ современным и смелым Подходит не ко всем стилям одежды

FAQ

Можно ли повторить приём с жакетом оверсайз

Да, если ткань достаточно плотная и воротник крупный.

Нужна ли фиксация булавкой

Если пиджак держит форму, нет. Для динамичных образов лучше закрепить.

С чем носить жакет с поднятым воротником

С костюмными брюками или юбкой в тон, а для кэжуал-варианта — с джинсами.

Мифы и правда

  • Миф: поднятый воротник уместен только в мужских образах.
    Правда: женские коллекции 2025 доказали, что это тренд унисекс.

  • Миф: стилизация работает только с дорогими брендами.
    Правда: приём можно повторить и с масс-маркетом, если выбрать плотный материал.

  • Миф: воротник обязательно нужно фиксировать.
    Правда: некоторые модели держат форму без дополнительных аксессуаров.

3 интересных факта

  • Приём с поднятым воротником впервые активно использовали ещё в 1980-х для создания дерзкого "power look".
  • В коллекциях Tom Ford поднятый воротник часто дополняется массивными украшениями на шее.
  • В японской моде подобный стиль носит название "самурайский воротник" и считается символом внутренней силы.

Жакет с приподнятым воротником становится не просто элементом гардероба, а смелым высказыванием, которое легко подхватить каждой.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
