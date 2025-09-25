Малейшая деталь решает судьбу образа: так носить жакет этой осенью будут только самые стильные

Иногда для создания стильного образа достаточно одного простого приёма. Осень-2025 доказала: мода снова играет в минимализм и ищет выразительность не в вычурных фасонах, а в деталях. Один из главных акцентов сезона — приподнятый воротник жакета. Именно он превращает строгий пиджак в ультрамодную вещь, которую уже заметили на подиумах Dries Van Noten, Altuzarra, Tod's, Tom Ford и других брендов.
Даже самый простой жакет может заиграть по-новому, если правильно его подать. Модные дома всё чаще делают ставку на стилизацию, а не на обилие декора. Воротник, подвернутые лацканы или крупная брошь способны изменить восприятие всего образа. Приём с поднятым воротником работает особенно эффектно, потому что создаёт вертикаль, подчёркивает линию шеи и добавляет нотку дерзости.
Повторить приём получится не с каждой моделью. Главное условие — ткань должна быть плотной и держать форму. Подойдут шерсть, костюмная ткань и даже кожа. На мягком трикотаже воротник просто упадёт.
Лучше всего работают модели с английским воротником. Лацканы должны быть свободными, без жёсткой отстрочки или пришитых элементов, ведь именно их придётся подворачивать внутрь.
Особенно выигрышно смотрятся двубортные пиджаки. Но и однобортные варианты можно простилизовать, если ткань достаточно плотная. Тренд сезона — приталенные жакеты, однако и оверсайз-модели легко поддаются такой стилизации.
|Подходит
|Не подходит
|Двубортные жакеты
|Трикотажные пиджаки
|Английский воротник
|Модели с принтом или деконструкцией
|Плотные материалы (шерсть, кожа)
|Слишком мягкие ткани
|Минималистичные фасоны
|Жакеты с ярким декором
Ошибка: выбрать жакет с мягким воротником.
Последствие: воротник не держится, образ выглядит небрежно.
Альтернатива: плотные модели из шерсти или кожи.
Ошибка: перегрузить образ яркими аксессуарами.
Последствие: воротник теряется, лук выглядит "тяжёлым".
Альтернатива: минимализм в одежде и один выразительный акцент.
Ошибка: сочетать приём с принтованным жакетом.
Последствие: диссонанс и визуальный шум.
Альтернатива: однотонные модели в нейтральной гамме.
А что если пойти дальше и использовать воротник как площадку для экспериментов? Его можно дополнить тонким шёлковым шарфом, брошей в стиле ар-деко или закрепить цепочку-чокер поверх ткани. Такой ход превращает классический жакет в арт-объект.
|Плюсы
|Минусы
|Освежает базовый пиджак
|Требует правильного фасона
|Не требует покупок — достаточно старого жакета
|Не работает с лёгкими тканями
|Можно комбинировать с разными аксессуарами
|В некоторых случаях неудобно носить целый день
|Делает образ современным и смелым
|Подходит не ко всем стилям одежды
Да, если ткань достаточно плотная и воротник крупный.
Если пиджак держит форму, нет. Для динамичных образов лучше закрепить.
С костюмными брюками или юбкой в тон, а для кэжуал-варианта — с джинсами.
Миф: поднятый воротник уместен только в мужских образах.
Правда: женские коллекции 2025 доказали, что это тренд унисекс.
Миф: стилизация работает только с дорогими брендами.
Правда: приём можно повторить и с масс-маркетом, если выбрать плотный материал.
Миф: воротник обязательно нужно фиксировать.
Правда: некоторые модели держат форму без дополнительных аксессуаров.
Жакет с приподнятым воротником становится не просто элементом гардероба, а смелым высказыванием, которое легко подхватить каждой.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.