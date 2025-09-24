Забытая икона воскресла: Burberry вытаскивает из нулевых образ, который снова диктует стиль

В мире моды редко что исчезает навсегда. Тренды способны на десятилетия уйти в тень, чтобы потом снова засиять, будто они и не покидали подиумы и гардеробы. Тонкий шарф — один из тех аксессуаров, которые казались забытыми, но именно сейчас вновь оказываются в центре внимания. Burberry, один из главных брендов британской моды, подтвердил: культовый символ 2000-х возвращается в моду, и делает это громко.
Неделя моды в Лондоне завершилась показом коллекции Burberry весна-лето 2026. Дэниел Ли сделал акцент на связи музыки и моды в Англии.
"Я начал думать о моде через музыку и о том, как отпраздновать эту особую связь. Для меня музыканты всегда были одними из самых вдохновляющих людей с точки зрения стиля", — сказал креативный директор Burberry Дэниел Ли.
В его коллекции ожили разные эпохи: шестидесятые с их мод-культурой и влиянием The Beatles, девяностые с эстетикой брит-попа Oasis, и даже "инди-слайм" — стиль, который снова становится актуальным в 2025 году. Среди этих референсов дизайнер заново переосмыслил и тонкий шарф.
Миллениалы помнят, как в 2010-х этот аксессуар был неотъемлемой частью образа Кейт Мосс, Агнесс Дейн и Алексы Чанг. Узкие шарфы тогда сочетали с джинсами-скинни, ребристыми майками и леопардовыми балетками.
Сегодня ситуация повторяется: по данным Stylight, запросы "тонкий шарф" выросли за прошлый год на 471%. Это стало сигналом, что ностальгия вернулась в тренды, и Burberry подхватил волну, предложив как теплые модели с бахромой, так и шелковые версии с изящными узорами.
|Период
|Ключевой образ
|Знаменитости
|Материалы
|Атмосфера
|2000-е
|Джинсы-скинни, майки, леопардовые балетки, тонкий шарф
|Кейт Мосс, Алекса Чанг
|Хлопок, трикотаж
|Гранж, свобода
|2020-е
|Широкие брюки, оверсайз-пиджаки, шелковый или вязаный шарф
|Белла Хадид, Эмили Ратаковски
|Шелк, шерсть
|Элегантная ностальгия
Ошибка: выбирать слишком короткий шарф.
Последствие: аксессуар "теряется" и не работает как акцент.
Альтернатива: длинные модели Burberry с бахромой или аналогичные в Zara.
Ошибка: сочетать с чрезмерно яркими принтами.
Последствие: образ перегружается, теряется элегантность.
Альтернатива: монохромные шелковые шарфы Massimo Dutti.
Ошибка: носить с толстым пуховиком.
Последствие: пропадает смысл аксессуара — он "тонет" в объёме.
Альтернатива: пальто прямого кроя или тренч.
А что если превратить тонкий шарф в браслет или пояс? Его можно намотать на запястье, обернуть вокруг ручки сумки или использовать вместо ремня. Такой подход уже активно продвигают блогеры TikTok, превращая аксессуар в универсальный элемент.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальность — подходит к офису, вечеринке и кэжуал
|Нужна аккуратность в подборе вещей
|Визуально вытягивает силуэт
|Не согреет зимой
|Лёгкий способ добавить винтажный акцент
|Неуместен в спортивных образах
|Большой выбор материалов и брендов
|Быстро теряет эффект при неудачном сочетании
Да, особенно с платьями-комбинациями и минималистичными силуэтами.
В среднем — от 35 000 до 80 000 тысяч рублей в зависимости от материала и длины.
Шелковый подойдет для вечерних выходов и офиса, шерстяной — для прохладных будней.
Миф: тонкий шарф — бесполезный аксессуар.
Правда: он работает не как утепление, а как стильный акцент.
Миф: этот тренд подходит только молодёжи.
Правда: шарф прекрасно смотрится и в зрелом возрасте, главное — правильно подобрать цвет и узор.
Миф: носить можно только на шее.
Правда: современные стилисты советуют использовать шарф и как ремень, и как украшение сумки.
Возвращение тонкого шарфа — это больше, чем мода. Это отражение тяги к ностальгии, желание смешивать прошлое и настоящее, экспериментировать с деталями и находить новые способы выражения.
