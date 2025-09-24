Забытая икона воскресла: Burberry вытаскивает из нулевых образ, который снова диктует стиль

В мире моды редко что исчезает навсегда. Тренды способны на десятилетия уйти в тень, чтобы потом снова засиять, будто они и не покидали подиумы и гардеробы. Тонкий шарф — один из тех аксессуаров, которые казались забытыми, но именно сейчас вновь оказываются в центре внимания. Burberry, один из главных брендов британской моды, подтвердил: культовый символ 2000-х возвращается в моду, и делает это громко.

Музыка, стиль и вдохновение

Неделя моды в Лондоне завершилась показом коллекции Burberry весна-лето 2026. Дэниел Ли сделал акцент на связи музыки и моды в Англии.

"Я начал думать о моде через музыку и о том, как отпраздновать эту особую связь. Для меня музыканты всегда были одними из самых вдохновляющих людей с точки зрения стиля", — сказал креативный директор Burberry Дэниел Ли.

В его коллекции ожили разные эпохи: шестидесятые с их мод-культурой и влиянием The Beatles, девяностые с эстетикой брит-попа Oasis, и даже "инди-слайм" — стиль, который снова становится актуальным в 2025 году. Среди этих референсов дизайнер заново переосмыслил и тонкий шарф.

Символ It-girls и новая волна

Миллениалы помнят, как в 2010-х этот аксессуар был неотъемлемой частью образа Кейт Мосс, Агнесс Дейн и Алексы Чанг. Узкие шарфы тогда сочетали с джинсами-скинни, ребристыми майками и леопардовыми балетками.

Сегодня ситуация повторяется: по данным Stylight, запросы "тонкий шарф" выросли за прошлый год на 471%. Это стало сигналом, что ностальгия вернулась в тренды, и Burberry подхватил волну, предложив как теплые модели с бахромой, так и шелковые версии с изящными узорами.

Тогда и сейчас

Период Ключевой образ Знаменитости Материалы Атмосфера 2000-е Джинсы-скинни, майки, леопардовые балетки, тонкий шарф Кейт Мосс, Алекса Чанг Хлопок, трикотаж Гранж, свобода 2020-е Широкие брюки, оверсайз-пиджаки, шелковый или вязаный шарф Белла Хадид, Эмили Ратаковски Шелк, шерсть Элегантная ностальгия

Как носить тонкий шарф

Выберите материал: шелковый шарф подойдет для офиса и вечера, вязаный — для повседневных выходов.

шелковый шарф подойдет для офиса и вечера, вязаный — для повседневных выходов. Носите поверх пиджака или кожаной куртки - это создаст вертикаль и вытянет силуэт.

- это создаст вертикаль и вытянет силуэт. Попробуйте завязать узел сбоку или оставить концы свободно спадать.

свободно спадать. Комбинируйте с очками и крупными украшениями - аксессуары поддержат винтажную атмосферу.

- аксессуары поддержат винтажную атмосферу. Для смелых: обмотайте шарф дважды вокруг шеи, оставив едва заметные концы.

А что если…

А что если превратить тонкий шарф в браслет или пояс? Его можно намотать на запястье, обернуть вокруг ручки сумки или использовать вместо ремня. Такой подход уже активно продвигают блогеры TikTok, превращая аксессуар в универсальный элемент.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Универсальность — подходит к офису, вечеринке и кэжуал Нужна аккуратность в подборе вещей Визуально вытягивает силуэт Не согреет зимой Лёгкий способ добавить винтажный акцент Неуместен в спортивных образах Большой выбор материалов и брендов Быстро теряет эффект при неудачном сочетании

FAQ

Можно ли носить тонкий шарф с платьем

Да, особенно с платьями-комбинациями и минималистичными силуэтами.

Сколько стоит шарф Burberry

В среднем — от 35 000 до 80 000 тысяч рублей в зависимости от материала и длины.

Что лучше — шелковый или шерстяной

Шелковый подойдет для вечерних выходов и офиса, шерстяной — для прохладных будней.

Мифы и правда

Миф: тонкий шарф — бесполезный аксессуар.

Правда: он работает не как утепление, а как стильный акцент.

Миф: этот тренд подходит только молодёжи.

Правда: шарф прекрасно смотрится и в зрелом возрасте, главное — правильно подобрать цвет и узор.

Миф: носить можно только на шее.

Правда: современные стилисты советуют использовать шарф и как ремень, и как украшение сумки.

3 интересных факта

2000-х узкие шарфы вдохновляли дизайнеров создавать аксессуары для поп-звёзд вроде Бритни Спирс.

В TikTok по тегу #skinnyscarf собрано уже миллионы просмотров.

Тонкие шарфы впервые появились ещё в 1920-х, когда женщины носили их с шляпами-клош.

Исторический контекст

1920-е: первые тонкие шелковые шарфы становятся частью женского гардероба.

первые тонкие шелковые шарфы становятся частью женского гардероба. 1960-е: мода мод и The Beatles закрепляют шарф как элемент молодежной культуры.

мода мод и The Beatles закрепляют шарф как элемент молодежной культуры. 2000-е: аксессуар становится символом It-girls.

аксессуар становится символом It-girls. 2020-е: возвращение на подиумы и в уличный стиль с подачей Burberry.

Возвращение тонкого шарфа — это больше, чем мода. Это отражение тяги к ностальгии, желание смешивать прошлое и настоящее, экспериментировать с деталями и находить новые способы выражения.