Лёгкость, за которую придётся платить: мелкая деталь в рутине рушит волосы быстрее любых стайлингов

4:44
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, привычка выбегать на улицу с мокрой головой безобидна: простуда ведь тут ни при чём. Но трихологи уверены — это самая короткая дорога к ломкости, перхоти и неопрятному виду причёски. Разбираем главные аргументы "за" сушку и редкие исключения из правила.

Девушка с влажными локонами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с влажными локонами

Почему мокрые волосы под ударом

Влажные волосы уязвимы к холоду, ветру и перепадам влажности. Чешуйки кутикулы приоткрыты, стержень становится мягким и легко ломается. Достаточно надеть шапку или зацепиться расческой — и повреждения обеспечены. Сухие волосы защищены лучше: кутикула закрыта, поверхность гладкая.

Риски для кожи головы

Недосушенная кожа головы сохраняет тепло и влагу — идеальная среда для грибков и бактерий. Отсюда зуд, шелушение и перхоть. А ещё "мокнущий" скальп заставляет сальные железы работать активнее, и корни быстро жирнятся.

Эстетический минус

Влажные волосы выглядят неаккуратно, хуже держат укладку и быстрее пачкаются. Вода действует как клей для пыли и грязи, а статика притягивает микрочастицы из воздуха. В итоге даже свежее мытьё через пару часов уже не ощущается чистым.

Сушка феном: польза и защита

Фен — не враг, если пользоваться им правильно. Горячий поток воздуха закрывает кутикулу, делает волосы блестящими и послушными. Чтобы избежать перегрева:

  • держите фен на расстоянии 15-20 см,
  • используйте среднюю температуру,
  • наносите термозащиту (спрей или крем с протеинами, маслами или силиконами).

Сравнение: естественная и феновая сушка

Критерий Естественная сушка Сушка феном
Время До 2-3 часов (зависит от густоты) 10-20 минут
Контроль формы Минимальный Объём, текстура, блеск
Риски Долгая влага → грибки, ломкость Перегрев без термозащиты
Где подходит Тонкие или редкие волосы Любой тип волос, при грамотном подходе

Как сушить правильно

  • Промокните волосы полотенцем, не трите.
  • Нанесите несмываемый уход и термозащиту.
  • Делите волосы на зоны, сушите от корней к концам.
  • Заканчивайте холодным обдувом — это "запечатывает" кутикулу.
  • Используйте брашинг или диффузор для формы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбежать с мокрой головой → ломкость, перхоть, жирные корни → досушить хотя бы до 80%.
  • Тереть полотенцем → пушистость, секущиеся концы → мягко промокнуть микрофиброй.
  • Фен на максимум → перегрев, сухость → средний режим + термозащита.

Если волосы вьются

Кудри и волны действительно любят сушку "на воздухе". Но тут нужен уход: гели и кремы для укладки, бережное промокание микрофибровым полотенцем, правильное расчёсывание. Тогда естественная сушка подчеркнёт форму, а не навредит.

Плюсы и минусы естественной сушки

  • Плюсы: меньше термонагрузки, естественный объём, отсутствие инструментов.
  • Минусы: долго, неудобно зимой, риск грибков, отсутствие контроля формы.

FAQ

Можно ли ложиться спать с мокрыми волосами

Нежелательно: трение о подушку ломает стержень, волосы путаются, утром — заломы.

Всегда ли нужен фен

Нет, но сушить до "слегка влажного" состояния нужно обязательно, особенно у корней.

Что лучше для тонких волос

Фен с брашингом: добавляет объём и закрывает кутикулу.

Мифы и правда

Мокрая голова → простуда

Это миф: простуда вызывается вирусами, а не холодом.

Фен убивает волосы

Правда лишь частично: перегрев вреден, но с термозащитой фен делает волосы крепче и блестящее.

Естественная сушка всегда полезнее

Не в условиях города, ветра и влажности — тут она может быть даже опаснее.

Три факта

  • Влажные волосы в 3 раза слабее сухих — это подтверждают трихологические тесты на растяжение.
  • Кутикулы при сушке феном "закрываются" — поэтому блеск появляется именно после тёплого воздуха.
  • Даже здоровая кожа головы может начать вырабатывать до 30% больше себума, если ходить с постоянно мокрыми волосами.

Современные устройства с ионизацией и регулировкой температуры сделали фен инструментом ухода, а не врагом здоровья волос.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
