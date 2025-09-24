Лёгкость, за которую придётся платить: мелкая деталь в рутине рушит волосы быстрее любых стайлингов

Кажется, привычка выбегать на улицу с мокрой головой безобидна: простуда ведь тут ни при чём. Но трихологи уверены — это самая короткая дорога к ломкости, перхоти и неопрятному виду причёски. Разбираем главные аргументы "за" сушку и редкие исключения из правила.
Влажные волосы уязвимы к холоду, ветру и перепадам влажности. Чешуйки кутикулы приоткрыты, стержень становится мягким и легко ломается. Достаточно надеть шапку или зацепиться расческой — и повреждения обеспечены. Сухие волосы защищены лучше: кутикула закрыта, поверхность гладкая.
Недосушенная кожа головы сохраняет тепло и влагу — идеальная среда для грибков и бактерий. Отсюда зуд, шелушение и перхоть. А ещё "мокнущий" скальп заставляет сальные железы работать активнее, и корни быстро жирнятся.
Влажные волосы выглядят неаккуратно, хуже держат укладку и быстрее пачкаются. Вода действует как клей для пыли и грязи, а статика притягивает микрочастицы из воздуха. В итоге даже свежее мытьё через пару часов уже не ощущается чистым.
Фен — не враг, если пользоваться им правильно. Горячий поток воздуха закрывает кутикулу, делает волосы блестящими и послушными. Чтобы избежать перегрева:
|Критерий
|Естественная сушка
|Сушка феном
|Время
|До 2-3 часов (зависит от густоты)
|10-20 минут
|Контроль формы
|Минимальный
|Объём, текстура, блеск
|Риски
|Долгая влага → грибки, ломкость
|Перегрев без термозащиты
|Где подходит
|Тонкие или редкие волосы
|Любой тип волос, при грамотном подходе
Кудри и волны действительно любят сушку "на воздухе". Но тут нужен уход: гели и кремы для укладки, бережное промокание микрофибровым полотенцем, правильное расчёсывание. Тогда естественная сушка подчеркнёт форму, а не навредит.
Нежелательно: трение о подушку ломает стержень, волосы путаются, утром — заломы.
Нет, но сушить до "слегка влажного" состояния нужно обязательно, особенно у корней.
Фен с брашингом: добавляет объём и закрывает кутикулу.
Это миф: простуда вызывается вирусами, а не холодом.
Правда лишь частично: перегрев вреден, но с термозащитой фен делает волосы крепче и блестящее.
Не в условиях города, ветра и влажности — тут она может быть даже опаснее.
Современные устройства с ионизацией и регулировкой температуры сделали фен инструментом ухода, а не врагом здоровья волос.
