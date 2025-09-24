Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колпачок в ведро — и дом другой: секрет блеска полов и аромата настоящего уюта
Невинный букет, который доводит до смерти: скрытая угроза для животных — хватит лишь капли пыльцы
Колодки тают быстрее, чем бензин в баке: названы главные виновники
Мясной соус станет хитом: добавьте этот неожиданный ингредиент, и вкус преобразится
Отцы-основатели Вселенной: каким образом магнитные поля изменили космос
Как в 60 лет выглядеть на 40? Вот сколько для этого шагов в день нужно проходить
От 15 до 30 тысяч: почему скоро курить в подъезде будет невыгодно
Гибриды сжирают ваши деньги: эти 4 машины-иллюзии стоит избегать
Ксения Бородина в шоке: телеведущая обнаружила мужика у спальни дочери

Маникюр под прицелом мифов: правда, из-за которой гель-лак перестанет казаться врагом ногтей

3:50
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр давно стал неотъемлемой частью ухода за собой, но вокруг него по-прежнему много заблуждений. Кто-то считает, что ногти «не дышат» под гель-лаком, кто-то уверен, что частые покрытия их портят. Чтобы не попадаться на удочку мифов, разберём самые популярные из них.

Осенний маникюр в коричневых тонах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний маникюр в коричневых тонах

Миф 1. Гель-лак портит ногти

На самом деле вред приносит не само покрытие, а неправильное снятие или неаккуратная работа мастера. Если убирать гель-лак специальными средствами и не сдирать его, ногтевая пластина останется здоровой.

Миф 2. Ногтям нужно «дышать»

Ногти состоят из ороговевшего белка — кератина. Им не нужен кислород, питание они получают из кровеносных сосудов в лунке. Поэтому перерывы между покрытиями нужны только для кожи вокруг ногтя, а не для самой пластины.

Миф 3. Частые маникюры делают ногти тоньше

Ногти не истончаются от самого маникюра. Они становятся слабее при агрессивной шлифовке, некачественных материалах или постоянном механическом повреждении.

Миф 4. Металлические пилки вредят

Качественная металлическая пилка с мелким абразивом не вредит ногтям. Проблема возникает при использовании жёстких пилок с крупными насечками, которые оставляют трещины.

Миф 5. Масло для кутикулы — это маркетинг

Регулярное использование масла смягчает кожу и предотвращает заусенцы. Кроме того, оно улучшает внешний вид маникюра и продлевает срок носки покрытия.

Сравнение: мифы и факты

Миф Правда
Гель-лак портит ногти Вредит неправильное снятие
Ногтям нужен воздух Они питаются изнутри
Частый маникюр истончает ногти Опасна только агрессивная обработка
Металлические пилки вредны Безопасны мелкоабразивные
Масло для кутикулы бесполезно Смягчает и ухаживает

Советы шаг за шагом

  1. Снимайте гель-лак только специальными средствами.
  2. Выбирайте пилку с абразивом не менее 180 грит.
  3. Делайте маникюр у проверенного мастера.
  4. Используйте масло для кутикулы ежедневно.
  5. Давайте ногтям отдых от агрессивных процедур, но не от покрытия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сдирать гель-лак → ломкость и трещины → растворять специальной жидкостью.
  • Использовать грубую пилку → расслоение ногтей → мягкая пилка.
  • Пренебрегать уходом за кутикулой → заусенцы → масло и крем для рук.

А что если ногти слабые от природы?

В этом случае лучше выбирать щадящие покрытия: био-гель, укрепляющие базы, а также регулярно использовать масла и кремы.

FAQ

Нужно ли делать перерывы между гель-лаками?

Для ногтевой пластины — нет, но для кожи и кутикулы полезно время от времени отдыхать.

Можно ли делать маникюр при тонких ногтях?

Да, но с использованием укрепляющих баз.

Что реально укрепляет ногти?

Сбалансированное питание, витамины и деликатный уход.

Три факта

  1. Гель-лак появился в 1980-х, но массовым стал только в 2000-х.
  2. Ногти растут в среднем на 3 мм в месяц.
  3. Масло для кутикулы используют ещё с XIX века в салонах.

Маникюр не вредит ногтям, если делать его грамотно и с использованием качественных средств. Развенчав мифы, легко понять: красота и здоровье рук могут идти рука об руку.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Последние материалы
Колпачок в ведро — и дом другой: секрет блеска полов и аромата настоящего уюта
Невинный букет, который доводит до смерти: скрытая угроза для животных — хватит лишь капли пыльцы
Колодки тают быстрее, чем бензин в баке: названы главные виновники
Мясной соус станет хитом: добавьте этот неожиданный ингредиент, и вкус преобразится
Отцы-основатели Вселенной: каким образом магнитные поля изменили космос
Как в 60 лет выглядеть на 40? Вот сколько для этого шагов в день нужно проходить
От 15 до 30 тысяч: почему скоро курить в подъезде будет невыгодно
Гибриды сжирают ваши деньги: эти 4 машины-иллюзии стоит избегать
Маникюр под прицелом мифов: правда, из-за которой гель-лак перестанет казаться врагом ногтей
Ксения Бородина в шоке: телеведущая обнаружила мужика у спальни дочери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.