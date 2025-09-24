Маникюр под прицелом мифов: правда, из-за которой гель-лак перестанет казаться врагом ногтей

Маникюр давно стал неотъемлемой частью ухода за собой, но вокруг него по-прежнему много заблуждений. Кто-то считает, что ногти «не дышат» под гель-лаком, кто-то уверен, что частые покрытия их портят. Чтобы не попадаться на удочку мифов, разберём самые популярные из них.
На самом деле вред приносит не само покрытие, а неправильное снятие или неаккуратная работа мастера. Если убирать гель-лак специальными средствами и не сдирать его, ногтевая пластина останется здоровой.
Ногти состоят из ороговевшего белка — кератина. Им не нужен кислород, питание они получают из кровеносных сосудов в лунке. Поэтому перерывы между покрытиями нужны только для кожи вокруг ногтя, а не для самой пластины.
Ногти не истончаются от самого маникюра. Они становятся слабее при агрессивной шлифовке, некачественных материалах или постоянном механическом повреждении.
Качественная металлическая пилка с мелким абразивом не вредит ногтям. Проблема возникает при использовании жёстких пилок с крупными насечками, которые оставляют трещины.
Регулярное использование масла смягчает кожу и предотвращает заусенцы. Кроме того, оно улучшает внешний вид маникюра и продлевает срок носки покрытия.
|Миф
|Правда
|Гель-лак портит ногти
|Вредит неправильное снятие
|Ногтям нужен воздух
|Они питаются изнутри
|Частый маникюр истончает ногти
|Опасна только агрессивная обработка
|Металлические пилки вредны
|Безопасны мелкоабразивные
|Масло для кутикулы бесполезно
|Смягчает и ухаживает
В этом случае лучше выбирать щадящие покрытия: био-гель, укрепляющие базы, а также регулярно использовать масла и кремы.
Для ногтевой пластины — нет, но для кожи и кутикулы полезно время от времени отдыхать.
Да, но с использованием укрепляющих баз.
Сбалансированное питание, витамины и деликатный уход.
Маникюр не вредит ногтям, если делать его грамотно и с использованием качественных средств. Развенчав мифы, легко понять: красота и здоровье рук могут идти рука об руку.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.