Маникюр под прицелом мифов: правда, из-за которой гель-лак перестанет казаться врагом ногтей

Маникюр давно стал неотъемлемой частью ухода за собой, но вокруг него по-прежнему много заблуждений. Кто-то считает, что ногти «не дышат» под гель-лаком, кто-то уверен, что частые покрытия их портят. Чтобы не попадаться на удочку мифов, разберём самые популярные из них.

Миф 1. Гель-лак портит ногти

На самом деле вред приносит не само покрытие, а неправильное снятие или неаккуратная работа мастера. Если убирать гель-лак специальными средствами и не сдирать его, ногтевая пластина останется здоровой.

Миф 2. Ногтям нужно «дышать»

Ногти состоят из ороговевшего белка — кератина. Им не нужен кислород, питание они получают из кровеносных сосудов в лунке. Поэтому перерывы между покрытиями нужны только для кожи вокруг ногтя, а не для самой пластины.

Миф 3. Частые маникюры делают ногти тоньше

Ногти не истончаются от самого маникюра. Они становятся слабее при агрессивной шлифовке, некачественных материалах или постоянном механическом повреждении.

Миф 4. Металлические пилки вредят

Качественная металлическая пилка с мелким абразивом не вредит ногтям. Проблема возникает при использовании жёстких пилок с крупными насечками, которые оставляют трещины.

Миф 5. Масло для кутикулы — это маркетинг

Регулярное использование масла смягчает кожу и предотвращает заусенцы. Кроме того, оно улучшает внешний вид маникюра и продлевает срок носки покрытия.

Сравнение: мифы и факты

Миф Правда Гель-лак портит ногти Вредит неправильное снятие Ногтям нужен воздух Они питаются изнутри Частый маникюр истончает ногти Опасна только агрессивная обработка Металлические пилки вредны Безопасны мелкоабразивные Масло для кутикулы бесполезно Смягчает и ухаживает

Советы шаг за шагом

Снимайте гель-лак только специальными средствами. Выбирайте пилку с абразивом не менее 180 грит. Делайте маникюр у проверенного мастера. Используйте масло для кутикулы ежедневно. Давайте ногтям отдых от агрессивных процедур, но не от покрытия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Сдирать гель-лак → ломкость и трещины → растворять специальной жидкостью.

Использовать грубую пилку → расслоение ногтей → мягкая пилка.

Пренебрегать уходом за кутикулой → заусенцы → масло и крем для рук.

А что если ногти слабые от природы?

В этом случае лучше выбирать щадящие покрытия: био-гель, укрепляющие базы, а также регулярно использовать масла и кремы.

FAQ

Нужно ли делать перерывы между гель-лаками?

Для ногтевой пластины — нет, но для кожи и кутикулы полезно время от времени отдыхать.

Можно ли делать маникюр при тонких ногтях?

Да, но с использованием укрепляющих баз.

Что реально укрепляет ногти?

Сбалансированное питание, витамины и деликатный уход.

Три факта

Гель-лак появился в 1980-х, но массовым стал только в 2000-х. Ногти растут в среднем на 3 мм в месяц. Масло для кутикулы используют ещё с XIX века в салонах.

Маникюр не вредит ногтям, если делать его грамотно и с использованием качественных средств. Развенчав мифы, легко понять: красота и здоровье рук могут идти рука об руку.