Помада, которая держится дольше поцелуев и кофе: шаги, без которых даже люкс стирается за час

Стойкая помада — спасение для тех, кто хочет идеальные губы на весь день без постоянных поправок. Но даже самые долговечные формулы могут подвести, если неправильно подготовить губы или нанести средство. Чтобы помада действительно держалась часами, важно соблюдать несколько простых правил.

Подготовка губ

Скраб или мягкий пилинг. Удаляет сухие клетки и делает поверхность гладкой.

Удаляет сухие клетки и делает поверхность гладкой. Бальзам. Увлажняет и предотвращает трещины, но его нужно нанести заранее и промокнуть салфеткой.

Нанесение

Используйте карандаш в тон помаде — он создаёт основу и не даёт цвету растекаться.

Наносите тонкий слой помады, затем промокните губы салфеткой.

Повторите ещё один слой — техника «слоёного нанесения» продлевает стойкость.

Для матовых помад можно слегка припудрить губы прозрачной пудрой.

Что влияет на стойкость

Текстура: матовые держатся дольше глянцевых. Цвет: яркие оттенки (красный, винный) пигментируют сильнее. Состояние губ: сухие или потрескавшиеся уменьшают стойкость.

Сравнение текстур

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Нанести помаду на сухие губы → трещины и неровности → предварительный скраб и бальзам.

Толстый слой → быстро стирается и скатывается → тонкое «наслаивание».

Пропустить карандаш → расплывание → контурный карандаш в тон.

А что если хочется комфорт, а не супер-стойкость?

Выбирайте кремовые или сатиновые текстуры и обновляйте их после еды. Они мягче, не сушат и легче снимаются.

Плюсы и минусы стойкой помады

FAQ

Как правильно снимать стойкую помаду?

Только гидрофильным маслом или двухфазным средством.

Можно ли использовать стойкую помаду каждый день?

Да, но важно регулярно ухаживать за губами.

Что сделать, чтобы яркая помада не отпечатывалась?

Промокнуть губы салфеткой и слегка припудрить.