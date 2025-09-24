Помада, которая держится дольше поцелуев и кофе: шаги, без которых даже люкс стирается за час

Стойкая помада — спасение для тех, кто хочет идеальные губы на весь день без постоянных поправок. Но даже самые долговечные формулы могут подвести, если неправильно подготовить губы или нанести средство. Чтобы помада действительно держалась часами, важно соблюдать несколько простых правил.
Подготовка губ
Скраб или мягкий пилинг. Удаляет сухие клетки и делает поверхность гладкой.
Бальзам. Увлажняет и предотвращает трещины, но его нужно нанести заранее и промокнуть салфеткой.
Нанесение
Используйте карандаш в тон помаде — он создаёт основу и не даёт цвету растекаться.
Наносите тонкий слой помады, затем промокните губы салфеткой.
Повторите ещё один слой — техника «слоёного нанесения» продлевает стойкость.
Для матовых помад можно слегка припудрить губы прозрачной пудрой.