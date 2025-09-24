Ремни возвращаются: аксессуар, который стройнит лучше диеты и спасает даже самое скучное платье

Ремень давно перестал быть просто функциональным аксессуаром. Сегодня он играет ключевую роль в создании стиля: помогает подчеркнуть талию, задать акценты и даже изменить настроение всего образа. В сезоне 2025 дизайнеры делают ставку на смелые формы, фактуры и яркие пряжки.
Тренд на женственность и выразительные силуэты вернул ремень в центр внимания. Теперь он используется не только с брюками или джинсами, но и поверх пальто, жакетов и платьев. Даже самое простое платье-футляр или свободный кардиган преображаются, если добавить акцент на талию.
|Тип ремня
|С чем носить
|Эффект
|Широкий
|Пальто, жакеты, платья
|Подчёркнутый силуэт
|Тонкий
|Юбки, лёгкие платья
|Лёгкость и изящество
|С крупной пряжкой
|Базовые образы
|Яркий акцент
|Плетёный
|Джинсы, сарафаны
|Неформальный стиль
|Двойной
|Кардиганы, оверсайз
|Многослойность
Ремни из 80–90-х с массивными пряжками или металлическими вставками снова актуальны. Их можно найти в секонд-хендах или винтажных магазинах и сочетать с современными минималистичными вещами.
|Плюсы
|Минусы
|Подчёркивают фигуру
|Не всегда удобны для долгой носки
|Делают образ выразительным
|Требуют подбора к стилю
|Универсальны: подходят к разной одежде
|Яркие модели быстро выходят из моды
|Доступны по цене
|Некачественные быстро теряют вид
Тонкий или с декоративной пряжкой — он добавит элегантности.
С пальто, жакетами и платьями прямого кроя.
Чёрный, коричневый, бежевый и тёмно-синий.
Модные ремни этой осени — это не просто аксессуар, а инструмент для создания выразительного силуэта. Правильно подобранный ремень поможет подчеркнуть талию и добавить образу стильный штрих.
