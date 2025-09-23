Волшебный уход или пустая трата денег: разоблачение тренда на ночные маски

Ночные маски стали настоящим бьюти-трендом последних лет. Они обещают глубокое увлажнение и восстановление кожи, пока вы спите. В отличие от дневных средств, такие маски работают дольше и активнее, ведь кожа ночью лучше воспринимает уход. Но действительно ли они оправдывают ожидания?
Главное отличие — концентрация активных компонентов и текстура. Маска плотнее, удерживает влагу дольше и создаёт на коже барьер, который помогает ингредиентам проникать глубже. Крем же обычно легче и предназначен для ежедневного использования.
Уже после первой ночи кожа выглядит более свежей и напитанной. Но для стойкого эффекта ночные маски стоит использовать курсом — 2–3 раза в неделю в течение месяца.
|Средство
|Действие
|Частота применения
|Особенность
|Ночная маска
|Глубокое увлажнение, восстановление
|2–3 раза в неделю
|Более концентрированная формула
|Ночной крем
|Поддержка и питание
|Каждый день
|Лёгкая текстура
Жирной коже тоже нужны ночные маски, но лучше выбирать лёгкие гелевые текстуры с ниацинамидом и зелёным чаем. Они регулируют себум и сужают поры.
|Плюсы
|Минусы
|Глубокое увлажнение и питание
|Нельзя использовать ежедневно
|Быстрый видимый результат
|Есть риск закупорки пор
|Разнообразие формул
|Стоимость выше крема
|Удобство применения
|Нужно смывать утром
Нет, маска — это дополнение, а не замена ухода.
Да, выбирайте маски с пантенолом, центеллой или ромашкой.
С 20–25 лет, выбирая формулы без активных антивозрастных компонентов.
