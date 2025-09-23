Тихие разрушители красоты: ошибки демакияжа, из-за которых лицо выглядит уставшим

Правильный демакияж — это не просто этап ухода, а основа здоровья кожи. Если пренебрегать этим шагом или делать его неправильно, декоративная косметика, пыль и себум забивают поры, вызывают воспаления и ускоряют старение. Чтобы кожа оставалась чистой, свежей и сияющей, важно знать основные правила снятия макияжа.
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка смывает макияж
Почему демакияж так важен
Очищает поры и предотвращает высыпания;
Снижает риск преждевременных морщин;
Улучшает впитывание уходовой косметики;
Помогает коже восстанавливаться во сне.
Основные ошибки при снятии макияжа
Использование только воды. Макияж не смывается полностью, остаются частицы тонального крема и туши.
Слишком агрессивное трение. Повреждает кожу и провоцирует раздражение.
Сон с макияжем. Один из главных врагов здоровья кожи: приводит к воспалениям и тусклости.
Неправильные средства. Например, мыло сушит кожу и нарушает её баланс.
Спешка. Остатки косметики на ресницах и в порах приводят к ломкости ресниц и чёрным точкам.
Чем лучше всего снимать макияж
Мицеллярная вода. Подходит для лёгкого макияжа, требует последующего умывания.
Гидрофильное масло. Эффективно растворяет тон и водостойкие продукты.
Кремы и бальзамы. Идеальны для сухой и чувствительной кожи.
Специальные средства для глаз и губ. Более деликатные, не раздражают слизистую.
Сравнение средств
Средство
Для какого макияжа
Особенности
Мицеллярная вода
Лёгкий
Нужно смывать водой
Масло/бальзам
Стойкий, водостойкий
Убирает даже плотный макияж
Крем
Сухая кожа
Дополнительное питание
Лосьон для глаз
Тушь, помада
Деликатное действие
Советы шаг за шагом
Сначала снимите макияж с глаз и губ.
Используйте мягкий ватный диск или многоразовый патч.
Приложите диск на несколько секунд, чтобы растворить косметику, и аккуратно снимите.
Далее переходите к тональному крему и пудре.
Завершите умыванием с гелем или пенкой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Тереть кожу → покраснения → мягкие движения.
Не смывать мицеллярку → раздражение → умыться водой.