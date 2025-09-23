Ядовитая искра среди серости: новый оттенок разрывает привычную зиму и меняет правила игры

Сезон осень-зима 2025 уже демонстрирует, что мода не боится неожиданных экспериментов. На фоне привычной палитры из бежевых, коричневых и чёрных оттенков на первый план выходит дерзкий и жизнерадостный цвет, который долго оставался в тени. Речь идёт о зеленом шартрезе — оттенке между жёлтым и неоново-зелёным, способном преобразить любой образ.
Этот цвет переживал свои "звёздные часы" в 20-х и в начале 2000-х годов. Сегодня он снова звучит громко, символизируя оптимизм и свежесть. По данным аналитической платформы TagWalk, количество показов с шартрезом увеличилось на 93% по сравнению с предыдущим сезоном. На подиумах его представили Casablanca, Gucci, Zomer, а масс-маркет бренды тоже не остались в стороне.
Важно отметить, что мода на шартрез развивается на фоне тенденции "тихой роскоши", где доминируют спокойные, нейтральные тона. Именно поэтому его возвращение выглядит особенно смелым.
|Цвет
|Характеристика
|Где чаще используют
|Бежевый
|База, спокойствие, универсальность
|Верхняя одежда, аксессуары
|Коричневый
|Тепло, уют
|Пальто, сапоги, сумки
|Чёрный
|Элегантность, строгость
|Деловые костюмы, вечерние вещи
|Шартрез
|Энергия, яркость, провокация
|Акценты, платья, трикотаж
Начните с аксессуаров — сумки, шарфы или перчатки в этом цвете легко впишутся в образ.
Добавьте верхнюю одежду с акцентом: пальто с шарфом или куртка с воротником-хомутом.
Для офиса выбирайте строгий силуэт в сером или тёмно-синем и разбавляйте его шартрезовым акцентом.
Смелые комбинации попробуйте в вечерних нарядах: шартрез с фуксией, бордо или лавандой.
Чтобы образ выглядел дорого, выбирайте качественные ткани — шерсть, кашемир, плотный трикотаж.
А что если использовать шартрез в макияже? Тонкая подводка или лак для ногтей могут стать неожиданной, но стильной деталью. А что если в интерьере? Подушка или плед в этом оттенке оживят спокойную комнату.
|Плюсы
|Минусы
|Добавляет энергии и динамики
|Труден для сочетания
|Подходит как акцент в любом стиле
|Может выглядеть вызывающе
|Выделяет из толпы
|Требует качественных тканей
|Сочетается с базовыми оттенками
|Не универсален для офиса
Как выбрать одежду в цвете шартрез?
Начинайте с аксессуаров и небольших деталей, чтобы привыкнуть к яркости.
Сколько стоит трендовый оттенок в масс-маркете?
Цены на аксессуары стартуют от 1500-2000 рублей, верхняя одежда — от 6000 рублей.
Что лучше: полностью шартрезовый образ или акценты?
Акценты выглядят гармоничнее, а total-look подойдёт для модных вечеринок.
Миф: шартрез подходит только молодым.
Правда: правильные сочетания делают его актуальным в любом возрасте.
Миф: этот цвет уместен только летом.
Правда: в осенне-зимних образах он особенно эффектен на фоне серых улиц.
Миф: шартрез нельзя носить в офисе.
Правда: как акцент он отлично работает даже в деловом стиле.
В природе шартрез часто встречается у тропических растений и ядовитых лягушек.
В дизайне его используют для привлечения внимания, в том числе в рекламе.
Цвет входит в список самых "энергичных" оттенков по психологии восприятия.
