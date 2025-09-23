Ядовитая искра среди серости: новый оттенок разрывает привычную зиму и меняет правила игры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Сезон осень-зима 2025 уже демонстрирует, что мода не боится неожиданных экспериментов. На фоне привычной палитры из бежевых, коричневых и чёрных оттенков на первый план выходит дерзкий и жизнерадостный цвет, который долго оставался в тени. Речь идёт о зеленом шартрезе — оттенке между жёлтым и неоново-зелёным, способном преобразить любой образ.

Фермерская куртка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фермерская куртка

Почему шартрез снова в моде

Этот цвет переживал свои "звёздные часы" в 20-х и в начале 2000-х годов. Сегодня он снова звучит громко, символизируя оптимизм и свежесть. По данным аналитической платформы TagWalk, количество показов с шартрезом увеличилось на 93% по сравнению с предыдущим сезоном. На подиумах его представили Casablanca, Gucci, Zomer, а масс-маркет бренды тоже не остались в стороне.

Важно отметить, что мода на шартрез развивается на фоне тенденции "тихой роскоши", где доминируют спокойные, нейтральные тона. Именно поэтому его возвращение выглядит особенно смелым.

Сравнение: шартрез и классические оттенки сезона

Цвет Характеристика Где чаще используют
Бежевый База, спокойствие, универсальность Верхняя одежда, аксессуары
Коричневый Тепло, уют Пальто, сапоги, сумки
Чёрный Элегантность, строгость Деловые костюмы, вечерние вещи
Шартрез Энергия, яркость, провокация Акценты, платья, трикотаж

Советы шаг за шагом: как носить шартрез

  1. Начните с аксессуаров — сумки, шарфы или перчатки в этом цвете легко впишутся в образ.

  2. Добавьте верхнюю одежду с акцентом: пальто с шарфом или куртка с воротником-хомутом.

  3. Для офиса выбирайте строгий силуэт в сером или тёмно-синем и разбавляйте его шартрезовым акцентом.

  4. Смелые комбинации попробуйте в вечерних нарядах: шартрез с фуксией, бордо или лавандой.

  5. Чтобы образ выглядел дорого, выбирайте качественные ткани — шерсть, кашемир, плотный трикотаж.

А что если…

А что если использовать шартрез в макияже? Тонкая подводка или лак для ногтей могут стать неожиданной, но стильной деталью. А что если в интерьере? Подушка или плед в этом оттенке оживят спокойную комнату.

Плюсы и минусы шартреза

Плюсы Минусы
Добавляет энергии и динамики Труден для сочетания
Подходит как акцент в любом стиле Может выглядеть вызывающе
Выделяет из толпы Требует качественных тканей
Сочетается с базовыми оттенками Не универсален для офиса

FAQ

Как выбрать одежду в цвете шартрез?
Начинайте с аксессуаров и небольших деталей, чтобы привыкнуть к яркости.

Сколько стоит трендовый оттенок в масс-маркете?
Цены на аксессуары стартуют от 1500-2000 рублей, верхняя одежда — от 6000 рублей.

Что лучше: полностью шартрезовый образ или акценты?
Акценты выглядят гармоничнее, а total-look подойдёт для модных вечеринок.

Мифы и правда

  • Миф: шартрез подходит только молодым.
    Правда: правильные сочетания делают его актуальным в любом возрасте.

  • Миф: этот цвет уместен только летом.
    Правда: в осенне-зимних образах он особенно эффектен на фоне серых улиц.

  • Миф: шартрез нельзя носить в офисе.
    Правда: как акцент он отлично работает даже в деловом стиле.

3 интересных факта

  1. В природе шартрез часто встречается у тропических растений и ядовитых лягушек.

  2. В дизайне его используют для привлечения внимания, в том числе в рекламе.

  3. Цвет входит в список самых "энергичных" оттенков по психологии восприятия.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
