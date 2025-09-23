Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гигант вернулся из-под руин: ученые нашли шестиметровое создание, охранявшее трон царя Асархаддона
Нежный тарт с малиной: рецепт удивит даже самых искушённых гурманов
Ядовитая искра среди серости: новый оттенок разрывает привычную зиму и меняет правила игры
Тёмный налёт исчезнет без усилий: три простых трюка сделают решётки духовки сияющими снова
Чёрная смерть Африки: почему травоядный буйвол убивает больше людей, чем лев
От 13 часов до 35 дней: самые длинные фильмы в истории кино
Опять голубизна и провокации: Цыганова ошарашена увиденным на Интервидении
Маменькин сынок: почему депутаты требуют закрыть скандальное телешоу
Память разрушается незаметно: одна ошибка делает зубрёжку пустой тратой времени

Холод крадёт нежность рук: один ночной ритуал превращает сухость и трещины в бархатную мягкость

4:08
Моя семья » Красота и стиль

Осенью кожа рук первой встречает холод, ветер и сухой воздух батарей. На ней быстро появляются стянутость, шелушение, тусклый тон, а регулярные антисептики только усугубляют ситуацию. К счастью, вернуть мягкость и ухоженный вид не так сложно — достаточно пары подходящих средств и правильных привычек. Косметолог Ирина Созинова объяснила, на что обратить внимание, чтобы руки оставались в порядке в любое время года.

Уход за руками летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за руками летом

Ежедневный уход: основа комфорта

Осенью особенно важен правильный крем для рук. Выбирайте формулы с керамидами, скваланом и мочевиной — они восстанавливают барьер и удерживают влагу. Гиалуроновая кислота и глицерин помогают поддерживать эластичность.

"Наносите после каждого мытья на руки, уделяя внимание кутикуле и тыльной стороне", — посоветовала косметолог Ирина Созинова.

Лучше держать крем под рукой — один дома возле умывальника, другой в сумке. Днем используйте легкие текстуры, а на ночь — более плотные.

Советы шаг за шагом

  1. После каждого контакта с водой наносите крем.

  2. Держите под рукой тканевые или хлопковые перчатки для ночных масок.

  3. Раз в неделю делайте мягкий пилинг и обрабатывайте кутикулу маслом.

  4. Используйте SPF-флюид утром, даже осенью.

  5. При уборке и мытье посуды надевайте хозяйственные перчатки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Агрессивное мыло → сухость и трещины → мягкое мыло с глицерином.

  • Горячая вода → обезвоживание кожи → теплая вода.

  • Пропуск крема после антисептика → шелушение и раздражение → легкая эмульсия поверх подсохшего антисептика.

  • Выход на улицу без перчаток → обветривание → защитный крем с воском + перчатки.

А что если…

Если у вас уже появились микротрещины и шелушения, попробуйте метод "перчатки из крема": нанесите толстый слой питательного средства перед сном и наденьте хлопковые перчатки. К утру кожа станет мягче, а трещины заживут быстрее.

Плюсы и минусы разных форматов кремов

Формат Плюсы Минусы
Легкий лосьон Быстро впитывается, удобно днем Не справляется с сильной сухостью
Плотный бальзам Глубокое питание Может оставлять пленку
Масляный крем Подходит для кутикулы и ногтей Долго впитывается
Крем-маска Эффект после одной ночи Нужны перчатки и время

FAQ

Как выбрать крем для рук на осень?
Берите средства с керамидами, мочевиной, маслами ши или миндаля. Они укрепляют барьер и удерживают влагу.

Сколько стоит хороший крем?
Диапазон широкий: от 300-400 рублей за базовые аптечные варианты до 2000 рублей за люксовый сегмент.

Что лучше: крем или масло?
Крем удобнее для частого применения, масло — для ухода за кутикулой и ногтями. Лучше сочетать оба формата.

Мифы и правда

  • Миф: антисептики полностью разрушают кожу.
    Правда: современные формулы часто содержат увлажнители, но крем после антисептика обязателен.

  • Миф: солнцезащита осенью не нужна.
    Правда: ультрафиолет действует круглый год, поэтому SPF защищает от пигментации и старения.

  • Миф: плотные кремы закупоривают кожу.
    Правда: если формула качественная, крем не мешает дыханию кожи и даже восстанавливает барьер.

3 интересных факта

  1. В Японии кремы для рук с рисовыми экстрактами используют как обязательный элемент офисного этикета.

  2. Первые аптечные кремы с глицерином появились еще в XIX веке.

  3. Хлопковые перчатки для ночных масок изначально применялись в медицинской дерматологии.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Домашние животные
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Последние материалы
Эти упражнения защищают позвоночник от перегрузки и возвращают лёгкость движений
Запечённый картофель, который сведёт с ума ваших гостей: рецепт от шеф-повара
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет
Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза
Холод крадёт нежность рук: один ночной ритуал превращает сухость и трещины в бархатную мягкость
Местные жители объявили войну туристам: поддельные пляжи Майорки стали новой ловушкой для отдыхающих
Самый дорогой сезон: какой сериал заставил Netflix потратить 27 миллионов долларов за эпизод
Астероид размером с сам аппарат: крошечная цель миссии может рассказать о катастрофах Земли
Кредитки обнулили: россияне сталкиваются с неожиданной блокировкой покупок
Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.