Жаждущие волосы требуют воды: путаница между питанием и увлажнением лишает их блеска

Густые, блестящие и мягкие волосы — мечта многих. Но часто после мытья они выглядят сухими и тусклыми, а эффект укладки у парикмахера держится недолго. Хорошая новость: для восстановления увлажненности не обязательно тратить крупные суммы на салонные процедуры. Достаточно понимать разницу между питанием и увлажнением волос, а также применять несколько проверенных техник дома.
В индустрии красоты часто путают эти понятия. Но именно их различие играет ключевую роль.
Питание волос связано с липидами — маслами, керамидами, натуральными жирами. Они восстанавливают поврежденные участки, укрепляют и защищают волосы от солнца, фена и утюжка. Без питания даже увлажненные волосы быстро теряют влагу.
Увлажнение же означает насыщение стержня волоса водой. Благодаря этому локоны становятся эластичными, блестящими и менее ломкими.
"На самом деле сухих волос не существует", — отметили стилисты за кулисами показов.
Именно поэтому важно сочетать два процесса: ввести воду внутрь волокна и закрепить её питательными средствами.
|Критерий
|Питание
|Увлажнение
|Основные средства
|масла, керамиды, жиры
|глицерин, алоэ вера, пантенол
|Цель
|защита и восстановление
|насыщение влагой
|Результат
|плотная кутикула, меньше ломкости
|эластичность, блеск
|Когда использовать
|после тепловой укладки, окрашивания
|при ощущении сухости и тусклости
Вымойте голову мягким шампунем без агрессивных сульфатов.
Нанесите кондиционер или бальзам с увлажняющими компонентами (алоэ вера, гиалуроновая кислота).
Используйте шапочку для душа и оставьте средство на 10-15 минут для глубокой работы.
После смывания нанесите масло (аргановое, кокосовое или жожоба), чтобы "запечатать" влагу.
Для усиленного эффекта попробуйте метод LOC (Liquid-Oil-Cream): сначала вода или спрей, затем масло, а поверх — питательный крем.
Если волосы очень пористые или вьющиеся, они быстрее теряют влагу. В таком случае LOC-метод может стать настоящим спасением. Для прямых и тонких волос достаточно легкого спрея с гиалуроновой кислотой и несмываемого кондиционера.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|LOC-метод
|глубокое увлажнение, подходит для кудрей
|может утяжелять тонкие волосы
|Маски с алоэ или медом
|доступно и натурально
|требует времени
|Профессиональные сыворотки
|быстрый эффект, защита от тепла
|выше стоимость
|Масла (аргана, кокос)
|закрепляют влагу, придают блеск
|при избытке делают волосы жирными
Как выбрать средство для увлажнения волос?
Ищите в составе глицерин, алоэ, пантенол, гиалуроновую кислоту. Для питания — масла и керамиды.
Сколько стоят хорошие домашние средства?
Хорошие бальзамы и маски можно найти от 400-600 рублей, масла — от 300 рублей, профессиональные сыворотки — от 1000 рублей.
Что лучше — салонные процедуры или домашний уход?
Салон дает быстрый эффект, но для долговременного результата важнее систематический домашний уход.
Миф: если волосы сухие, значит, им не хватает масел.
Правда: чаще всего им не хватает воды, а масла нужны для закрепления влаги.
Миф: маска раз в неделю заменяет все.
Правда: волосы требуют регулярного ухода разными средствами.
Миф: фен полностью убивает волосы.
Правда: при использовании термозащиты фен не вреден.
Волосы на 10-15% состоят из воды, и именно этот процент определяет их блеск и упругость.
Алоэ вера удерживает влагу в 4 раза эффективнее, чем многие синтетические ингредиенты.
Пористые волосы после окрашивания впитывают больше воды, но быстрее её теряют.
