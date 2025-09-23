Намажься маслом — стань трендом: визажисты шутят, но техника реально дарит сияние коже

4:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новый тренд в мире красоты снова покоряет социальные сети. Butter skin — техника ухода и макияжа, которая делает кожу сияющей, ровной и мягкой, будто она покрыта тонким слоем растаявшего сливочного масла. В отличие от прошлых модных направлений вроде "стеклянной кожи" или "глянцевого макияжа", этот тренд объединяет сразу две составляющие: правильный ежедневный уход и деликатный мейкап, подчеркивающий естественный блеск лица.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка выполняет массаж лица

Что такое butter skin

Эффект "маслянистой кожи" создается за счет глубокого увлажнения и ухода, а декоративные средства только подчеркивают естественное сияние. В отличие от техники "глазированного пончика", где акцент делается на косметику с влажным финишем, butter skin начинается с правильного многоступенчатого ухода за лицом. Его цель — мягкость и внутреннее свечение кожи без эффекта маски.

Сравнение трендов

Тренд Основная идея Способ достижения Стеклянная кожа Абсолютная гладкость и прозрачность Многоступенчатый уход, сыворотки, эссенции Глянцевая кожа Влажный блеск как у лака Кремы, хайлайтеры, фиксирующие спреи Glazed donut skin Лицо с сияющим финишем Масла, бальзамы, кремы с блеском Butter skin Естественное, мягкое свечение Увлажнение, восстановление липидного барьера, лёгкий макияж Советы шаг за шагом Сначала снимите макияж мягким средством, затем используйте пенку для очищения. На сухую кожу нанесите тоник, который восстановит баланс. Через 5-10 минут добавьте сыворотку для укрепления защитного барьера кожи. Закройте уход увлажняющим кремом и завершите рутину дневной SPF-защитой. Для макияжа выбирайте легкие BB-кремы или тональные сыворотки. Дополните образ бронзером в жидкой текстуре, нанося его на скулы, переносицу и подбородок. Главное правило — слоистое нанесение средств без перегрузки кожи. А что если… Что делать, если кожа склонна к жирности? Butter skin подходит и для такого типа, но важно выбрать более легкие формулы: аква-сыворотки, гели с ламинарией и тоники без спирта. Визуально блеск будет мягким и ухоженным, а не "жирным". Плюсы и минусы Плюсы Минусы Естественное сияние без эффекта штукатурки Требует системного ухода утром и вечером Здоровая текстура кожи Риск переувлажнения и отеков Универсальность для разных возрастов Нельзя достичь моментально — нужен ритуал Легкий макияж Не подходит любителям матового финиша FAQ Как выбрать средства для butter skin?

Отдавайте предпочтение увлажняющим формам: гиалуроновая кислота, молочная кислота, церамиды, фосфолипиды. Сколько стоит собрать базовый набор?

В среднем от 3000 рублей: тоник, сыворотка, крем и SPF. При желании можно добавить увлажняющие маски и легкий BB-крем. Что лучше — butter skin или стеклянная кожа?

Стеклянная кожа больше про абсолютную гладкость и блеск, а butter skin акцентирует мягкость и естественное сияние. Мифы и правда Миф: для эффекта butter skin можно просто намазаться сливочным маслом.

Правда: натуральные масла часто комедогенны, лучше использовать проверенные формулы.

Миф: тренд подходит только для сухой кожи.

Правда: при грамотном подборе средств эффект можно создать и на комбинированной, и на жирной коже.

Миф: достаточно одного крема.

Правда: эффект достигается последовательностью ухода, а не одиночным продуктом. 3 интересных факта Butter skin вырос из корейских техник ухода, где многоступенчатая рутина считается нормой. Тренд поддерживают визажисты, так как он делает кожу идеальной базой для макияжа. В TikTok по хэштегу #butterskin уже миллионы просмотров, и интерес к технике растет.