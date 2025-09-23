Намажься маслом — стань трендом: визажисты шутят, но техника реально дарит сияние коже

Новый тренд в мире красоты снова покоряет социальные сети. Butter skin — техника ухода и макияжа, которая делает кожу сияющей, ровной и мягкой, будто она покрыта тонким слоем растаявшего сливочного масла. В отличие от прошлых модных направлений вроде "стеклянной кожи" или "глянцевого макияжа", этот тренд объединяет сразу две составляющие: правильный ежедневный уход и деликатный мейкап, подчеркивающий естественный блеск лица.
Эффект "маслянистой кожи" создается за счет глубокого увлажнения и ухода, а декоративные средства только подчеркивают естественное сияние. В отличие от техники "глазированного пончика", где акцент делается на косметику с влажным финишем, butter skin начинается с правильного многоступенчатого ухода за лицом. Его цель — мягкость и внутреннее свечение кожи без эффекта маски.
|Тренд
|Основная идея
|Способ достижения
|Стеклянная кожа
|Абсолютная гладкость и прозрачность
|Многоступенчатый уход, сыворотки, эссенции
|Глянцевая кожа
|Влажный блеск как у лака
|Кремы, хайлайтеры, фиксирующие спреи
|Glazed donut skin
|Лицо с сияющим финишем
|Масла, бальзамы, кремы с блеском
|Butter skin
|Естественное, мягкое свечение
|Увлажнение, восстановление липидного барьера, лёгкий макияж
Сначала снимите макияж мягким средством, затем используйте пенку для очищения.
На сухую кожу нанесите тоник, который восстановит баланс.
Через 5-10 минут добавьте сыворотку для укрепления защитного барьера кожи.
Закройте уход увлажняющим кремом и завершите рутину дневной SPF-защитой.
Для макияжа выбирайте легкие BB-кремы или тональные сыворотки.
Дополните образ бронзером в жидкой текстуре, нанося его на скулы, переносицу и подбородок.
Главное правило — слоистое нанесение средств без перегрузки кожи.
Что делать, если кожа склонна к жирности? Butter skin подходит и для такого типа, но важно выбрать более легкие формулы: аква-сыворотки, гели с ламинарией и тоники без спирта. Визуально блеск будет мягким и ухоженным, а не "жирным".
|Плюсы
|Минусы
|Естественное сияние без эффекта штукатурки
|Требует системного ухода утром и вечером
|Здоровая текстура кожи
|Риск переувлажнения и отеков
|Универсальность для разных возрастов
|Нельзя достичь моментально — нужен ритуал
|Легкий макияж
|Не подходит любителям матового финиша
Как выбрать средства для butter skin?
Отдавайте предпочтение увлажняющим формам: гиалуроновая кислота, молочная кислота, церамиды, фосфолипиды.
Сколько стоит собрать базовый набор?
В среднем от 3000 рублей: тоник, сыворотка, крем и SPF. При желании можно добавить увлажняющие маски и легкий BB-крем.
Что лучше — butter skin или стеклянная кожа?
Стеклянная кожа больше про абсолютную гладкость и блеск, а butter skin акцентирует мягкость и естественное сияние.
Миф: для эффекта butter skin можно просто намазаться сливочным маслом.
Правда: натуральные масла часто комедогенны, лучше использовать проверенные формулы.
Миф: тренд подходит только для сухой кожи.
Правда: при грамотном подборе средств эффект можно создать и на комбинированной, и на жирной коже.
Миф: достаточно одного крема.
Правда: эффект достигается последовательностью ухода, а не одиночным продуктом.
Butter skin вырос из корейских техник ухода, где многоступенчатая рутина считается нормой.
Тренд поддерживают визажисты, так как он делает кожу идеальной базой для макияжа.
В TikTok по хэштегу #butterskin уже миллионы просмотров, и интерес к технике растет.
