Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запасы без потерь: где спрятать чеснок, чтобы он пролежал дольше всех овощей
Подземный гигант за 10,5 млрд евро: как строят новый железнодорожный тоннель в сложных условиях
Укороченный день провоцирует депрессию: когда осень становится опасной
Башни, которые живут на грани падения: Пиза — не единственная в мире
168 миллиардов на ИИ: Россия вступает в эпоху искусственного интеллекта
Расплата за возвраты: бизнес научится защищаться от потребителей
Шоколад худеет, бутылки садятся на диету: шринкфляция накрыла Россию
Секретные игры в Кишиневе: Россия предупреждает мир о конце Молдавии
Германия предала США: 92% военных денег уйдут европейцам

Вуаль скрывает, но не обманывает: тайные ритуалы делают волосы густыми и блестящими

4:09
Моя семья » Красота и стиль

Густые и блестящие волосы восточных женщин всегда привлекали внимание. Даже если они скрыты под покрывалами, в семейном кругу такие локоны становятся предметом гордости. Секреты ухода передаются из поколения в поколение, и многие из них можно легко адаптировать к современному уходу.

Армянская эстетика ухода
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Армянская эстетика ухода

Натуральные основы ухода

В жарком климате волосы быстро теряют свежесть, поэтому женщины арабского мира используют проверенные природные средства. Вместо привычного шампуня они выбирают глину рассуль — марокканское средство с уникальной текстурой и мягким ароматом. Она очищает кожу головы, абсорбирует излишки себума и придаёт волосам густоту.

Не менее популярны кисломолочные продукты: простокваша или кефир выступают в роли ополаскивателя. Они облегчают расчёсывание и делают волосы мягкими. Для окрашивания и укрепления используются хна и басма — они дарят насыщенные оттенки и помогают справиться с излишней жирностью.

Сравнение средств для ухода

Средство Действие Дополнительный эффект
Рассуль (глина) Очищает кожу головы Добавляет объем и блеск
Кисломолочные продукты Смягчают и питают Облегчают расчесывание
Хна и басма Придают цвет Укрепляют структуру волос
Масла (розы, сандала, розмарина) Аромат и питание Предотвращают сечение концов

Советы шаг за шагом

  1. Перед мытьём нанести маску из глины, оставить на 10-15 минут, затем тщательно смыть.

  2. После мытья ополоснуть волосы кисломолочным продуктом, разведённым водой.

  3. На влажные волосы нанести пару капель масла, распределяя только по длине.

  4. Завернуть волосы в отрез шелка или хлопка, чтобы убрать лишнюю влагу без повреждений.

  5. Раз в неделю делать питательную маску: для сухих волос — желток с кунжутным маслом и лимонным соком, для жирных — кокосовое масло с морской солью.

А что если…

Что если заменить глину на современные сухие шампуни? Они действительно освежают волосы, но не дают накопительного эффекта и не питают кожу головы. Натуральные средства работают мягче и безопаснее.

Плюсы и минусы традиционного ухода

Плюсы Минусы
Натуральность и экологичность Требует времени
Подходит для разных типов волос Может оставлять запах (например, хна)
Долгосрочный эффект Не всегда легко смыть
Отсутствие агрессивной химии Не подходит для любителей ярких оттенков из салона

FAQ

Как выбрать глину для мытья волос?
Лучше всего подходит марокканская рассуль. Она продаётся в порошке или пасте и легко разводится водой.

Сколько стоит натуральный уход?
В среднем набор из глины, масла и хны обходится дешевле профессиональной косметики, особенно при регулярном использовании.

Что лучше — хна или басма?
Хна даёт рыжевато-медные оттенки, басма — темные, почти чёрные. Их часто смешивают, чтобы получить глубокие естественные тона.

Мифы и правда

  • Миф: масла делают волосы жирными.
    Правда: при правильном применении масла питают кончики, не утяжеляя корни.

  • Миф: хна сушит волосы.
    Правда: если сочетать хну с маслами или кефиром, она укрепляет волосы и делает их более эластичными.

  • Миф: кисломолочные продукты оставляют запах.
    Правда: запах исчезает после высыхания, а волосы становятся мягкими и блестящими.

3 интересных факта

  1. В арабских странах аромарасчесывание считалось не только уходом, но и ритуалом для привлечения удачи.

  2. Глину рассуль добывают в Марокко из вулканических пород, и её состав уникален.

  3. В древности женщины использовали розовую воду не только как парфюм, но и как средство для укрепления волос.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Авто
Новые автомобили продаются дешевле подержанных: китайский автопром теряет доверие
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Новости спорта
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Зеленский и выборы в Молдавии: какой сюрприз готовит Запад Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Последние материалы
168 миллиардов на ИИ: Россия вступает в эпоху искусственного интеллекта
Расплата за возвраты: бизнес научится защищаться от потребителей
Шоколад худеет, бутылки садятся на диету: шринкфляция накрыла Россию
Секретные игры в Кишиневе: Россия предупреждает мир о конце Молдавии
Германия предала США: 92% военных денег уйдут европейцам
Мультфильмы под ударом: как решения Трампа парализовали медиарынок Украины
Белтекс называют овцепсом: как селекция превратила барашка в монстра из мемов
Слабый спрос на электрокары ломает планы Porsche: как компания адаптируется к рынку
Дроны над Европой: сингапурская пара взорвала спокойствие Норвегии
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.