Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа слушает только себя: посол РФ раскрыл шокирующую правду о дипломатии
Диванные эксперты ВСУ слились: названа истинная причина разгрома полигона под Черниговым
Путин ждёт Гросси: о чём договорится Россия с МАГАТЭ на секретной встрече
Трамп играет в поддавки: тайный смысл его слов о Путине раскрыт
Туризм на грани: США теряют миллиарды из-за исчезнувших северных туристов
Овощ из детства смеётся последним: брокколи показывает свою неожиданную сторону
Украина разжигает ядерный пожар: Лихачев раскрыл страшную правду о АЭС
Кремль раскрыл тайну переговоров с США: объяснение Ушакова вас порадует
Ноябрь станет чёрным месяцем для автолюбителей? Почему нужно поторопиться с покупкой машины

Встречаем осень 2025 во всеоружии: этот свитер — ваш пропуск в мир элегантного комфорта

4:29
Моя семья » Красота и стиль

Пока мы наслаждаемся последними лучами сентябрьского солнца, самое время задуматься о обновлении гардероба. Неотъемлемой частью грядущего осеннего сезона станет стильный и универсальный свитер с воротником-поло. Эта модель, сочетающая в себе комфорт трикотажа и элегантность классического кроя, уверенно выходит на первый план.

Девушка в свитере-поло
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в свитере-поло

Рассказываем, почему этот предмет заслуживает места в вашем гардеробе, как его правильно носить и на какие модели обратить внимание.

Почему свитер-поло — must-have сезона?

Мода циклична, и в 2025 году мы наблюдаем триумфальное возвращение ретро-эстетики. Свитер с воротником-поло — это не просто вещь, а наследие стиля, уходящего корнями в 20-30-е годы прошлого века. Изначально такая модель ассоциировалась со спортивной элегантностью и была популярна среди теннисистов и игроков в поло (отсюда и название). Сегодня же она переосмыслена и стала ключевым элементом современного образа, сообщает marianne.cz.

Основные преимущества свитера-поло

  • Универсальность: Его можно носить как самостоятельно, так и в многослойных луках, комбинируя с рубашкой или футболкой.

  • Удобство: Мягкий трикотаж обеспечивает максимальный комфорт в прохладную погоду.

  • Стилевая многогранность: Легко вписывается в эстетику преппи, кэжуал и даже смарт-кэжуал.

  • Актуальность: Соответствует тренду на оверсайз и расслабленные силуэты.

Ключевые особенности трендовой модели

Главное отличие свитера-поло 2025 года от классических облегающих моделей — крой. На смену приталенным силуэтам приходят свободные, даже слегка бесформенные модели в стиле оверсайз.

На что обратить внимание при выборе

  1. Силуэт: Предпочтение отдается свободному, не стесняющему движения крою. Такой фасон не только комфортен, но и позволяет создавать многослойные комбинации.

  2. Детали: Актуальными остаются узнаваемые элементы — воротник-поло, застежка на несколько пуговиц, часто выполненная из контрастного материала.

  3. Ткань: Выбор падает на мягкий, объемный трикотаж — кашемир, мохер, плотный хлопок или шерстяные смеси.

Палитра осени-2025: какие цвета в тренде?

Свитер-поло предоставляет полную свободу для самовыражения через цвет. В тренде как спокойная классика, так и смелые эксперименты.

Топ-3 цветовых направления сезона

  • Базовые нейтральные оттенки. Бежевый, кремовый, серый, насыщенный коричневый и темно-синий — беспроигрышный вариант для создания капсульного гардероба. Эти цвета легко комбинируются между собой и с другой одеждой.

  • Пастельная гамма. Нежно-розовый, мятный, лавандовый и песочный оттенки добавят образу легкости и свежести даже в пасмурные дни.

  • Яркие акценты и принты. Для смелых модников дизайнеры предлагают модели с контрастными полосками, клеткой или геометрическими узорами. Такой свитер сам станет центром образа.

С чем носить свитер с воротником-поло?

Универсальность этой модели — ее главный козырь.

Свитер-поло традиционно несет в себе нотку эстетики преппи, но в современной уличной моде он приобретает более расслабленный характер, подчеркивая комфорт.

Вот несколько идей для создания модного лука:

  • Классический кэжуал: Свободный свитер-поло + прямые джинсы или чиносы + кроссовки или лоферы.

  • Элегантный образ: Облегающая модель + брюки с завышенной талией + пальто или тренч + туфли на каблуке или мюли.

  • Многослойный лук: Свитер, надетый поверх белой рубашки с торчащим воротником и манжетами, + юбка-миди или капри + ботинки.

Этот предмет гардероба — удачная инвестиция в стиль. Он удачно балансирует между классикой и актуальными трендами, позволяя создавать разнообразные образы на каждый день. Выбрав качественную модель подходящего кроя и цвета, вы получите вещь, которая будет служить вам не один сезон.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Домашние животные
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Мир. Новости мира
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Последние материалы
Остров Геральд в Чукотском море: 11 км² камня, где арктические попугаи устроили мегаполис
Лицензия или тюрьма: новый закон меняет рынок табачной продукции навсегда
Африка идёт в Москву: Абий Ахмед раскрыл Путину главный план Эфиопии
Африка стучит в дверь Совбеза: Сомали объявили ультиматум мировым державам
Санкционный шторм: США нанесли удар по Сербии и Газпрому
G20 получила неожиданный сигнал от США: о чём умолчали на Генассамблее ООН
Секретный план Путина в Африке: Эфиопия раскрыла карты
Весна рвётся из земли: три осенних посева превратят ваш сад в шоу, о котором будут говорить соседи
Путин и Эфиопия: отношения вышли на новый уровень
125-летняя дружба не предала: Путин встретился с главой Эфиопии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.