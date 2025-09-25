Встречаем осень 2025 во всеоружии: этот свитер — ваш пропуск в мир элегантного комфорта

4:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пока мы наслаждаемся последними лучами сентябрьского солнца, самое время задуматься о обновлении гардероба. Неотъемлемой частью грядущего осеннего сезона станет стильный и универсальный свитер с воротником-поло. Эта модель, сочетающая в себе комфорт трикотажа и элегантность классического кроя, уверенно выходит на первый план.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в свитере-поло

Рассказываем, почему этот предмет заслуживает места в вашем гардеробе, как его правильно носить и на какие модели обратить внимание.

Почему свитер-поло — must-have сезона?

Мода циклична, и в 2025 году мы наблюдаем триумфальное возвращение ретро-эстетики. Свитер с воротником-поло — это не просто вещь, а наследие стиля, уходящего корнями в 20-30-е годы прошлого века. Изначально такая модель ассоциировалась со спортивной элегантностью и была популярна среди теннисистов и игроков в поло (отсюда и название). Сегодня же она переосмыслена и стала ключевым элементом современного образа, сообщает marianne.cz.

Основные преимущества свитера-поло

Универсальность: Его можно носить как самостоятельно, так и в многослойных луках, комбинируя с рубашкой или футболкой.

Удобство: Мягкий трикотаж обеспечивает максимальный комфорт в прохладную погоду.

Стилевая многогранность: Легко вписывается в эстетику преппи, кэжуал и даже смарт-кэжуал.

Актуальность: Соответствует тренду на оверсайз и расслабленные силуэты.

Ключевые особенности трендовой модели

Главное отличие свитера-поло 2025 года от классических облегающих моделей — крой. На смену приталенным силуэтам приходят свободные, даже слегка бесформенные модели в стиле оверсайз.

На что обратить внимание при выборе

Силуэт: Предпочтение отдается свободному, не стесняющему движения крою. Такой фасон не только комфортен, но и позволяет создавать многослойные комбинации. Детали: Актуальными остаются узнаваемые элементы — воротник-поло, застежка на несколько пуговиц, часто выполненная из контрастного материала. Ткань: Выбор падает на мягкий, объемный трикотаж — кашемир, мохер, плотный хлопок или шерстяные смеси.

Палитра осени-2025: какие цвета в тренде?

Свитер-поло предоставляет полную свободу для самовыражения через цвет. В тренде как спокойная классика, так и смелые эксперименты.

Топ-3 цветовых направления сезона

Базовые нейтральные оттенки. Бежевый, кремовый, серый, насыщенный коричневый и темно-синий — беспроигрышный вариант для создания капсульного гардероба. Эти цвета легко комбинируются между собой и с другой одеждой.

Пастельная гамма. Нежно-розовый, мятный, лавандовый и песочный оттенки добавят образу легкости и свежести даже в пасмурные дни.

Яркие акценты и принты. Для смелых модников дизайнеры предлагают модели с контрастными полосками, клеткой или геометрическими узорами. Такой свитер сам станет центром образа.

С чем носить свитер с воротником-поло?

Универсальность этой модели — ее главный козырь.

Свитер-поло традиционно несет в себе нотку эстетики преппи, но в современной уличной моде он приобретает более расслабленный характер, подчеркивая комфорт.

Вот несколько идей для создания модного лука:

Классический кэжуал: Свободный свитер-поло + прямые джинсы или чиносы + кроссовки или лоферы.

Элегантный образ: Облегающая модель + брюки с завышенной талией + пальто или тренч + туфли на каблуке или мюли.

Многослойный лук: Свитер, надетый поверх белой рубашки с торчащим воротником и манжетами, + юбка-миди или капри + ботинки.

Этот предмет гардероба — удачная инвестиция в стиль. Он удачно балансирует между классикой и актуальными трендами, позволяя создавать разнообразные образы на каждый день. Выбрав качественную модель подходящего кроя и цвета, вы получите вещь, которая будет служить вам не один сезон.