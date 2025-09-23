Пастель сдаёт позиции: этой осенью в маникюре царит новый бескомпромиссный оттенок

Летние пастели уже кажутся далеким воспоминанием, а на первый план выходит насыщенность и глубина. Осенью 2025-го главным героем маникюра стал коричневый лак во всех своих вариациях: от шоколада до мокко. Этот оттенок ассоциируется с уютом, теплом и стилем, а потому идеально отражает атмосферу холодного сезона.
Коричневый уже успел проявить себя в макияже: он заменил красные помады, появился в палетках теней и даже в гранжевых образах, где обычно использовался чёрный. Теперь настала очередь ногтей
Такая палитра позволяет найти оттенок под любой случай: деловую встречу, прогулку или праздничный ужин.
|Сезон
|Оттенки
|Эффект
|Лето
|Пастель, кремовые, неон
|Лёгкость, игривость
|Осень 2025
|Коричневые, тёплые нюд
|Стиль, глубина, уют
Ошибка: выбрать слишком тёмный оттенок на светлой коже.
Последствие: руки выглядят жёлтыми.
Альтернатива: капучино или фундук.
Ошибка: наносить коричневый без базы.
Последствие: пигментация ногтевой пластины.
Альтернатива: прозрачный защитный слой.
Ошибка: ограничиться одним оттенком.
Последствие: быстро надоест.
Альтернатива: микс шоколадных и нюдовых оттенков.
Коричневый не обязательно должен быть строгим. Попробуй варианты с золотистыми переливами или микс "шоколад + глиттер". Такой маникюр не менее элегантен, но с праздничным акцентом.
|Плюсы
|Минусы
|Универсален, подходит под любой стиль
|Требует подбора под тон кожи
|Смотрится дорого и ухоженно
|Тёмные оттенки быстрее скалываются
|Долго остаётся актуальным
|Светлые коричневые могут сливаться с кожей
Лучше остановиться на каштановом или мокко — они строгие, но мягкие.
Гель-лак — до 3 недель, обычный лак — 5-7 дней при правильном уходе.
Оба варианта актуальны. Матовый создаёт современный минимализм, глянец — классическую элегантность.
Миф: коричневый старит руки.
Правда: правильно подобранный оттенок освежает образ.
Миф: он слишком строгий.
Правда: мягкие молочные и карамельные тона добавляют лёгкости.
Миф: это временный тренд.
Правда: коричневый уже несколько сезонов остаётся в топе.
Коричневый маникюр этой осени — это не просто тренд, а стильный способ подчеркнуть уверенность и добавить образу теплой элегантности.
