Пастель сдаёт позиции: этой осенью в маникюре царит новый бескомпромиссный оттенок

Летние пастели уже кажутся далеким воспоминанием, а на первый план выходит насыщенность и глубина. Осенью 2025-го главным героем маникюра стал коричневый лак во всех своих вариациях: от шоколада до мокко. Этот оттенок ассоциируется с уютом, теплом и стилем, а потому идеально отражает атмосферу холодного сезона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенний маникюр в коричневых тонах

Почему именно коричневый

Коричневый уже успел проявить себя в макияже: он заменил красные помады, появился в палетках теней и даже в гранжевых образах, где обычно использовался чёрный. Теперь настала очередь ногтей

Все оттенки коричневого

Шоколадный: глубокий, роскошный, идеально подходит для вечера.

глубокий, роскошный, идеально подходит для вечера. Каштановый: мягкий и универсальный, его советуют WhoWhatWear.

мягкий и универсальный, его советуют WhoWhatWear. Мокко: лёгкий, с молочной теплотой.

лёгкий, с молочной теплотой. С фиолетовым подтоном: модный выбор по версии WomanAndHome.

модный выбор по версии WomanAndHome. Эспрессо: почти чёрный, но с характерной глубиной.

Такая палитра позволяет найти оттенок под любой случай: деловую встречу, прогулку или праздничный ужин.

Сравнение: лето vs осень

Сезон Оттенки Эффект Лето Пастель, кремовые, неон Лёгкость, игривость Осень 2025 Коричневые, тёплые нюд Стиль, глубина, уют

Советы шаг за шагом

Определите подтон кожи: синие вены — холодный, зелёные — тёплый.

синие вены — холодный, зелёные — тёплый. Выберите оттенок: серо-коричневый и эспрессо для холодной кожи, молочный шоколад или каштан — для тёплой.

серо-коричневый и эспрессо для холодной кожи, молочный шоколад или каштан — для тёплой. Протестируйте лак на ногтях: кутикула сразу покажет, подходит ли тон.

кутикула сразу покажет, подходит ли тон. Для устойчивости нанесите базу, два слоя лака и топ.

два слоя лака и топ. Используйте масло для кутикулы, чтобы маникюр выглядел ухоженным дольше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать слишком тёмный оттенок на светлой коже.

Последствие: руки выглядят жёлтыми.

Альтернатива: капучино или фундук.

Ошибка: наносить коричневый без базы.

Последствие: пигментация ногтевой пластины.

Альтернатива: прозрачный защитный слой.

Ошибка: ограничиться одним оттенком.

Последствие: быстро надоест.

Альтернатива: микс шоколадных и нюдовых оттенков.

А что если хочется яркости

Коричневый не обязательно должен быть строгим. Попробуй варианты с золотистыми переливами или микс "шоколад + глиттер". Такой маникюр не менее элегантен, но с праздничным акцентом.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы Универсален, подходит под любой стиль Требует подбора под тон кожи Смотрится дорого и ухоженно Тёмные оттенки быстрее скалываются Долго остаётся актуальным Светлые коричневые могут сливаться с кожей

FAQ

Какой оттенок выбрать для офиса

Лучше остановиться на каштановом или мокко — они строгие, но мягкие.

Сколько держится коричневый маникюр

Гель-лак — до 3 недель, обычный лак — 5-7 дней при правильном уходе.

Что лучше: матовый или глянцевый финиш

Оба варианта актуальны. Матовый создаёт современный минимализм, глянец — классическую элегантность.

Мифы и правда

Миф: коричневый старит руки.

Правда: правильно подобранный оттенок освежает образ.

Миф: он слишком строгий.

Правда: мягкие молочные и карамельные тона добавляют лёгкости.

Миф: это временный тренд.

Правда: коричневый уже несколько сезонов остаётся в топе.

Три интересных факта

В 1970-е коричневый считался цветом "богемы" и часто использовался в макияже.

Первые лаки коричневых оттенков появились ещё в 1930-х, но массово вернулись в начале 2000-х.

В Японии коричневый маникюр считается символом зрелости и уверенности.

Исторический контекст

1930-е: первые тёмные лаки для ногтей, включая коричневые.

первые тёмные лаки для ногтей, включая коричневые. 1970-е: расцвет коричневых оттенков в стиле диско.

расцвет коричневых оттенков в стиле диско. 2000-е: возвращение шоколадного цвета в масс-маркет.

возвращение шоколадного цвета в масс-маркет. 2020-е: признание коричневого базовым в макияже и маникюре.

Коричневый маникюр этой осени — это не просто тренд, а стильный способ подчеркнуть уверенность и добавить образу теплой элегантности.