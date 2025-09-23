Один фасон, тысяча образов: этот трикотажный герой сметает с пьедестала кардиганы и худи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Осень — то самое время, когда футболки и майки уступают место мягкому и уютному трикотажу. Каждый сезон мы ищем ту вещь, которая станет "героем гардероба". В 2025 году этим званием заслуженно награждён свитер с воротником-поло. Он совмещает эстетику преппи и комфорт уличной моды, а главное — легко вписывается и в офисные, и в расслабленные повседневные образы.

Девушка в белом свитере поло
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в белом свитере поло

Истоки и возвращение в моду

Воротник-поло появился ещё в первой половине XX века: изначально он использовался в спортивной одежде, позже — в униформе для отдыха. Постепенно строгий элемент стал частью стиля повседневного, а затем и модного. В 2025 году дизайнеры предложили свежий взгляд: трикотажный вариант поло стал альтернативой классическим свитерам и кардиганам.

Эта вещь напоминает университетский стиль кампусов — регбийные футболки, академический крой, но в современной расслабленной подаче. Такой баланс между классикой и комфортом делает свитер-поло универсальным фаворитом сезона.

Крой и силуэты

Современная мода предлагает не только классический прилегающий вариант. Сегодня популярны оверсайз и свободные формы, которые позволяют создавать многослойные комплекты. Это особенно важно поздней осенью, когда приходится надевать футболку или рубашку под свитер, а сверху — пальто или пуховик.

Свободный силуэт также делает образ более непринуждённым. Актуальны модели с удлинённым кроем, коротким поло-воротником без пуговиц или, наоборот, с крупными акцентными застёжками.

Цветовые решения осени 2025

Классические оттенки остаются основой: кремовый, бежевый, серый, коричневый, тёмно-синий. Они подходят для капсульного гардероба и легко сочетаются с базовыми брюками, джинсами и юбками. Но дизайнеры предложили и новые вариации — полосатые модели, пастельные тона и даже яркие акцентные узоры.

Такой свитер способен оживить любой повседневный наряд, при этом не выходя за рамки практичного стиля. Если боитесь переборщить, выбирайте модели с неброским рисунком.

Сравнение: свитер-поло и другие осенние модели

Модель Преимущества Когда носить
Свитер-поло Универсальность, комфорт, стиль Повседневность, офис
Классический свитер Базовый элемент, лаконичность Любые повседневные образы
Кардиган Удобен для слоёв и микса с рубашкой Осень/весна
Водолазка Тепло, строгость Зима и холодная осень

Советы шаг за шагом

  • Выберите базовый цвет (беж, серый или тёмно-синий), чтобы он сочетался с гардеробом.
  • Добавьте вторую модель с полосками или узором для экспериментов.
  • Носите с джинсами прямого кроя и кроссовками — получаете расслабленный образ.
  • Сочетайте с брюками-палаццо и лоферами — получится офисный вариант.
  • Для многослойности надевайте на рубашку, оставив воротник видимым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать слишком обтягивающий свитер-поло.
    Последствие: неудобство и ограниченность комбинаций.
    Альтернатива: выбрать модель свободного кроя.

  • Ошибка: надеть яркий полосатый свитер с цветными брюками.
    Последствие: перегруженный образ.
    Альтернатива: полоска + однотонный низ.

  • Ошибка: забыть про аксессуары.
    Последствие: образ выглядит скучно.
    Альтернатива: добавить ремень или акцентные серьги.

А что если не нравится воротник

Можно выбрать модель с укороченным воротом или "недополо", где застёжка едва заметна. Такой вариант мягче смотрится на фигуре, сохраняя трендовую основу.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Подходит для офиса и повседневки Может показаться консервативным
Легко комбинировать Не всем идут жёсткие воротники
Разные фасоны и цвета Яркие модели быстрее устают
Поддержка многослойности Требует качественного трикотажа

FAQ

Как выбрать свитер-поло на осень

Смотрите на состав: натуральные материалы (шерсть, хлопок, кашемир) прослужат дольше и лучше держат форму.

Сколько стоит качественный вариант

В среднем от 5 000 до 20 000 тысяч рублей в зависимости от бренда и состава.

Что лучше — классический свитер или поло

Поло более универсально для многослойных комбинаций и даёт стильный акцент.

Мифы и правда

  • Миф: свитер-поло подходит только для мужского гардероба.
    Правда: современные модели универсальны и есть в женских и унисекс-коллекциях.

  • Миф: воротник-поло делает образ старомодным.
    Правда: свободные силуэты и новые цвета делают его современным.

  • Миф: лучше выбирать только тёмные оттенки.
    Правда: пастель и полоска добавляют образу лёгкости.

Три интересных факта

  • Первые свитера-поло выпускали бренды спортивной одежды в 1930-х.
  • В 1960-е воротник-поло стал символом студенческого стиля в США.
  • В 2020-е он вернулся в моду благодаря тренду на ретро и преппи.

Исторический контекст

  • 1930-е: поло — спортивная форма.
  • 1960-е: распространение в студенческом стиле.
  • 1980-е: переосмысление в женской моде.
  • 2020-е: возвращение в трикотаже, популярность oversize.

Свитер-поло этой осенью становится не просто теплой вещью, а универсальным символом стиля, который легко подстраивается под любой ритм жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
