Модная осень шагает с каблука: 6 пар, без которых ваш гардероб обречён на провал

Осенью 2025 дизайнеры предложили нам удобные и универсальные модели обуви, которые подойдут не только на один сезон. Новые коллекции показывают: тренды замедляются, и теперь одна пара может служить не меньше двух-трёх лет. В подборке — шесть вариантов, которые точно стоит добавить в список желаний.
Туфли с ремешком остаются фаворитами. Год назад модницы охотились за Alaïa, а бренды по всему миру выпускали десятки версий. Сегодня акцент сместился: актуальны либо элегантные мэри джейн с ремешком на невысоком каблуке kitten heel, либо лодочки с широким ремешком для устойчивости. Они сочетают ретро-обаяние и практичность, поэтому их можно носить и в офис, и на вечеринки.
Складки, складки и ещё раз складки. Сапоги-слаучи вновь на пике популярности. Вариации разные: ботильоны, высокие сапоги из мягкой кожи или экокожи. Стоит вложиться в качественную пару, но если хочется лишь попробовать тренд, можно выбрать бюджетные модели из искусственных материалов. Отлично смотрятся как с узкими джинсами, так и с юбкой-миди.
Трубы на низком ходу или с небольшим каблуком — всегда в числе фаворитов. Тонкая пряжка, гладкая кожа и строгая форма делают их идеальной парой для базового гардероба. Тренд old money то уходит, то возвращается, но жокейские сапоги давно вышли за рамки сезонных модных волн. Они отлично впишутся и в деловой образ, и в повседневный.
Звериные мотивы остаются вечной классикой. Змеиный или леопардовый принт на лодочках и ботильонах придаёт образу дерзости. Актуальны и более смелые варианты — абстрактные дизайнерские узоры, которые чаще всего предлагают локальные марки. Это способ выделиться и показать характер, даже если весь остальной наряд выдержан в минимализме.
Тупой нос возвращается, но в новой версии: слегка вытянутый и как будто "отколотый". Такой фасон смотрится необычно и броско. Он подходит не всем, зато становится яркой деталью образа. Если хочется эксперимента — стоит попробовать сапоги или ботильоны с таким мысом. Возможно, классический квадратный вариант останется дольше, но сейчас внимание именно к этой форме.
Ковбойская эстетика укрепилась настолько, что стала обязательным пунктом в обувном гардеробе. Бахрома, скошенные каблуки, декоративные строчки и заклёпки — всё это уже воспринимается не как тренд, а как стиль жизни. Коллекции продолжают пополняться новыми моделями, и у модниц появляется возможность собрать целый "мини-ранчо" в гардеробе.
|Модель
|В чём сила
|С чем носить
|Долговечность тренда
|Мэри джейн 2.0
|Ретро-шарм + комфорт
|Платья, костюмы
|2-3 сезона
|Слаучи
|Эффектные складки
|Джинсы, миди-юбки
|1-2 сезона
|Жокейские сапоги
|База и универсальность
|Тренчи, пальто
|5+ сезонов
|Принтованная обувь
|Дерзкий акцент
|Минималистичный гардероб
|3-4 сезона
|Квадратный мыс
|Смелый эксперимент
|Узкие брюки, total black
|пока тренд
|Казаки
|Вестерн-стиль и характер
|Джинсы, платья с бахромой
|4-5 сезонов
Ошибка: покупать дешёвые жокейские сапоги из тонкой кожи.
Последствие: потеряют форму через сезон.
Альтернатива: выбрать пару из натуральной кожи — это инвестиция на годы.
Ошибка: сочетать принтованную обувь с ярким нарядом.
Последствие: перегруженный образ.
Альтернатива: носить с однотонными вещами.
Ошибка: купить казаки на слишком высоком каблуке.
Последствие: потеряется комфорт.
Альтернатива: устойчивый средний каблук.
Лучший вариант — собрать капсулу из двух-трёх моделей: базовые жокейские сапоги, пара для повседневности (слаучи) и акцентная обувь (принт или квадратный мыс). Так вы закроете все потребности и при этом будете в тренде.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальность и комфорт
|Некоторые модели быстро выходят из моды
|Возможность собрать капсульный гардероб
|Качественная обувь стоит дорого
|Широкий выбор от люкса до масс-маркета
|Экспериментальные формы подходят не всем
Жокейские сапоги — это универсальная база, которая не потеряет актуальности.
Средний сегмент — от 15 000 — 20000 тысяч рублей, люкс — от 50 000 тысяч и выше.
Казаки более универсальны и прослужат дольше, слаучи — модный акцент на 1-2 сезона.
Миф: мэри джейн — обувь только для школьниц.
Правда: современные версии с каблуком и ремешком — отличная офисная классика.
Миф: принтованная обувь быстро выйдет из моды.
Правда: животный принт давно стал частью базовой моды.
Миф: квадратный мыс уродует ногу.
Правда: при правильной модели он выглядит стильно и удлиняет силуэт.
Такой выбор обуви поможет встретить осень стильно, уверенно и без жертв для комфорта.
Узнайте, почему для развития сильных и рельефных бицепсов достаточно всего 3 упражнений. Эксперты раскрывают секреты максимальной нагрузки, изменения угла наклона и стимуляции плечевой мышцы для идеального объема рук.