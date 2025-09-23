Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разогнался без разминки? Твоё тело начнёт ломается, как мотор на холодном старте
Вечная дуэль на парковке и в сердцах автолюбителей: какой кузов спасёт нервы и деньги владельца
Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей
Автомобильный рынок трясёт на глазах: привычные марки исчезают, а новые цены пугают даже оптимистов
Эти истории заставят дважды подумать, прежде чем заводить питомца: любовь может обернуться горем
Паста как искусство: раскрываем секреты Казунцеи из Доломитовых Альп
Рак научился обманывать: как опухоли связывают иммунитет по рукам и ногам
Соседи гадают, почему у вас цветёт там, где у них пусто: эти растения выбирают тень
Почему опытные хозяйки больше не добавляют яйца в тесто: секрет нежных и ажурных блинчиков

Ломкие и сухие пряди исчезнут: этот уникальный источник витамина B оживит даже самые ломкие пряди

Моя семья » Красота и стиль

Осень — время, когда волосы особенно нуждаются в поддержке. Влажность, холодный воздух и перепады температур делают их сухими, ломкими и тусклыми. Если добавить сюда стресс, усталость и нехватку витаминов, становится понятно, почему локоны теряют силу именно в этот период. Среди множества средств, способных помочь волосам, особое место занимают пивные дрожжи — биологическая добавка, которую недаром называют суперпродуктом для красоты.

Девушка расчесывает волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка расчесывает волосы

Что такое пивные дрожжи и чем они полезны

Пивные дрожжи представляют собой микроскопические грибки Saccharomyces cerevisiae. Для добавок они обезвоживаются при температуре выше 40°C, благодаря чему сохраняют все питательные свойства, но не вызывают неприятных реакций в кишечнике.

Они содержат 12 минералов и 14 витаминов, включая незаменимые аминокислоты. Особенно ценна высокая концентрация витаминов группы B:

  • В5 ускоряет восстановление тканей и рост волос.
  • В8 (биотин) отвечает за блеск и крепость локонов.
  • В6 и В9 участвуют в синтезе белков, необходимых для образования кератина.

Кроме того, дрожжи богаты фосфором, магнием, железом, цинком, медью и селеном — элементами, от которых напрямую зависит здоровье волос и ногтей.

Почему осенью это особенно важно

В холодный сезон волосы чаще всего становятся сухими и ломкими, теряют эластичность. Ухаживающая косметика решает проблему лишь частично, а вот питание изнутри даёт более стойкий эффект. Добавки с пивными дрожжами работают на уровне волосяных фолликулов, улучшая их питание, стимулируя рост и укрепляя структуру волос.

Сравнение с другими добавками для волос

Средство Основное действие Минусы
Пивные дрожжи Витамины B, минералы, рост волос Может требовать курса
Биотин отдельно Блеск и укрепление Узкая направленность
Коллаген Эластичность кожи и волос Дороже, нужен длительный приём
Омега-3 Увлажнение, защита от ломкости Не влияет на рост напрямую

Советы шаг за шагом

  • Начните курс осенью, когда волосы особенно уязвимы.
  • Принимайте добавку ежедневно в течение 1-3 месяцев.
  • Пейте достаточно воды, чтобы активные вещества усваивались лучше.
  • Сочетайте с правильным уходом: питательные маски, масла, несмываемые сыворотки.
  • Повторяйте курс весной для профилактики сезонного выпадения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: прерывать курс через 2 недели.
    Последствие: эффект будет минимальным.
    Альтернатива: завершить хотя бы 1-2 месяца приёма.

  • Ошибка: ожидать мгновенного роста волос.
    Последствие: разочарование и отказ от продукта.
    Альтернатива: оценивать результат через 6-8 недель.

  • Ошибка: заменять дрожжами полноценное питание.
    Последствие: нехватка других витаминов и минералов.
    Альтернатива: сочетать добавку с разнообразным рационом.

А что если не хочется принимать добавки

Можно включать продукты, богатые витаминами группы B: овсянку, орехи, яйца, шпинат. Однако концентрация активных веществ в них ниже, чем в специализированных капсулах или порошках из пивных дрожжей.

Плюсы и минусы добавок с пивными дрожжами

Плюсы Минусы
Доступная цена Может вызвать лёгкий дискомфорт при непереносимости
Натуральный состав Требует длительного курса
Подходит для волос, кожи и ногтей Не решает проблему без ухода снаружи
Высокая концентрация витаминов B Эффект заметен не сразу

FAQ

Как долго нужно принимать пивные дрожжи

Оптимально курсом от 1 до 3 месяцев, затем сделать перерыв.

Можно ли сочетать с другими добавками

Да, особенно с коллагеном и омега-3 — они дополняют действие.

Есть ли противопоказания

Индивидуальная непереносимость и заболевания ЖКТ — повод проконсультироваться с врачом.

Мифы и правда

  • Миф: пивные дрожжи вызывают набор веса.
    Правда: современные добавки обезвожены и не содержат активных дрожжей.

  • Миф: эффект заметен уже через неделю.
    Правда: волосы растут медленно, изменения видны через 1-2 месяца.

  • Миф: достаточно использовать шампуни с дрожжами.
    Правда: они действуют поверхностно, без внутреннего питания результата не будет.

Три интересных факта

  • В Древнем Египте дрожжи использовали не только для хлеба и пива, но и для косметических масок.
  • Витамины группы B отвечают не только за рост волос, но и за работу нервной системы.
  • Пивные дрожжи часто рекомендуют и при проблемах с кожей: они уменьшают воспаление и высыпания.

Исторический контекст

  • XX век: дрожжи активно применяли для восстановления организма после болезней.
  • 1970-е: появились первые БАДы с пивными дрожжами для волос и кожи.
  • Сегодня: добавки выпускают в капсулах, порошках и даже в составе комплексных витаминов красоты.

Пивные дрожжи осенью становятся надёжной опорой для волос, помогая им сохранить силу, блеск и здоровье даже в неблагоприятных условиях.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прощай, тяжёлый труд: пни исчезают сами — дешёвый раствор работает лучше, чем топор и бензопила
Садоводство, цветоводство
Прощай, тяжёлый труд: пни исчезают сами — дешёвый раствор работает лучше, чем топор и бензопила
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Популярное
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху

Узнайте, почему для развития сильных и рельефных бицепсов достаточно всего 3 упражнений. Эксперты раскрывают секреты максимальной нагрузки, изменения угла наклона и стимуляции плечевой мышцы для идеального объема рук.

Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
Разогнался без разминки? Твоё тело начнёт ломается, как мотор на холодном старте
Вечная дуэль на парковке и в сердцах автолюбителей: какой кузов спасёт нервы и деньги владельца
Фильтр может превратить воду в яд: чем опасна несвоевременная замена картриджей
Автомобильный рынок трясёт на глазах: привычные марки исчезают, а новые цены пугают даже оптимистов
Эти истории заставят дважды подумать, прежде чем заводить питомца: любовь может обернуться горем
Паста как искусство: раскрываем секреты Казунцеи из Доломитовых Альп
Рак научился обманывать: как опухоли связывают иммунитет по рукам и ногам
Соседи гадают, почему у вас цветёт там, где у них пусто: эти растения выбирают тень
Почему опытные хозяйки больше не добавляют яйца в тесто: секрет нежных и ажурных блинчиков
Скелет сдаёт позиции молча: тренировки горят впустую из-за незаметной ловушки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.