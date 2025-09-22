Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревожное расстройство маскируется под стресс: не игнорируйте эти сигналы организма
Паника маскируется под заботу о здоровье: чем оборачивается канцерофобия
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она рассказала о Зеленском
Астероид пошёл против правил: CX1 над Францией вызвал взрыв, будто военный снаряд
Хоккей содрогнулся: то, что казалось вечным, исчезло в один бросок Овечкина
Революция в кино: фильмы, изменившие правила игры за последние 10 лет
Сон как в рекламе, а матрас как в фильме ужасов: одна обработка вернёт свежесть
Леонид Агутин оплакивает тяжёлую утрату: трогательные слова о любимой маме
В роли тренера и духовника: как батюшка из Крыма удивил участников молодежного турнира в Петербурге

30 секунд без движения: простой приём, который прокачивает тело быстрее кардио

Моя семья » Красота и стиль

На первый взгляд может показаться, что планка — это скучная и примитивная тренировка. Нужно всего лишь замереть в статичной позе и удерживать корпус параллельно полу. Но именно в этой простоте и скрыта сила: планка активирует десятки мышц, включая глубокие стабилизаторы, о которых мы редко вспоминаем в спортзале.

Фитнес тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес тренировка

Это упражнение не требует инвентаря, абонемента и много времени. Достаточно нескольких десятков секунд в день, чтобы укрепить пресс, подтянуть ягодицы, улучшить осанку и даже ускорить обмен веществ.

Почему планка так эффективна

Главный секрет планки в том, что она работает сразу на несколько зон: пресс, спину, ягодицы, плечи и ноги. В отличие от привычных упражнений на пресс, где задействованы только поверхностные мышцы, планка подключает и глубокие. А значит, укрепляется мышечный корсет, поддерживающий позвоночник.

"Мы задействуем глубокие стабилизирующие мышцы, которыми часто пренебрегаем при обычном укреплении", — отметил физиотерапевт.

Кроме того, планка помогает сжигать калории даже в статике. Это редкий пример, когда вы не двигаетесь, но организм тратит энергию.

Сравнение: классическая планка и вариации

Вид планки Сложность Какие мышцы работают Для кого подходит
Классическая (на предплечьях) Средняя Пресс, спина, ягодицы Новички и продвинутые
На коленях Легкая Пресс, плечи Новички, люди с лишним весом
С поднятой ногой или рукой Высокая Пресс, ягодицы, плечи Опытные
Боковая Средняя Косые мышцы живота, бедра Для разнообразия
Динамическая (с движением бедер) Высокая Пресс, стабилизаторы Для опытных спортсменов

Советы шаг за шагом

  1. Лягте на коврик, упритесь предплечьями и носками стоп в пол.

  2. Следите, чтобы локти были под плечами.

  3. Спину держите ровно, не прогибайтесь и не поднимайте таз слишком высоко.

  4. Напрягите пресс, ягодицы и ноги.

  5. Начинайте с 20-30 секунд и постепенно увеличивайте время.

  6. Делайте несколько подходов, а не одну длинную попытку.

Полезный инструмент для контроля — фитнес-браслет или секундомер на телефоне. Они помогут фиксировать прогресс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: прогиб в пояснице.
    → Последствие: боли в спине.
    → Альтернатива: уменьшить время удержания и следить за положением таза.

  • Ошибка: слишком высокий таз.
    → Последствие: отсутствие нагрузки на пресс.
    → Альтернатива: визуально проверять себя в зеркале или попросить друга подсказать.

  • Ошибка: задержка дыхания.
    → Последствие: повышенное давление и усталость.
    → Альтернатива: дышите ровно, через нос и рот.

А что если…

А что если кажется, что планка слишком проста? Попробуйте усложнить её: поднимите ногу, переходите с предплечий на ладони, добавьте боковые шаги руками. Такие вариации превратят статическое упражнение в динамическое и прокачают баланс.

А если наоборот — планка дается тяжело? Тогда начните с версии на коленях, постепенно переходя к полной. Даже 10 секунд будут полезны, если выполнять их ежедневно.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Укрепляет глубокие мышцы Требует контроля техники
Не нужен инвентарь Может казаться скучной
Подходит для любого уровня При неправильном выполнении возможны боли
Занимает мало времени Результат виден только при регулярности
Улучшает осанку и метаболизм Нет эффекта "кардио"

FAQ

Как выбрать оптимальное время для планки?
Начинающим достаточно 20-30 секунд, опытные держат до 2 минут. Лучше делать 3-4 подхода по 30-60 секунд.

Сколько стоит заниматься планкой дома?
Ничего! Нужен лишь коврик или ровная поверхность. Можно дополнительно использовать фитнес-коврик для комфорта.

Что лучше: планка или скручивания?
Планка активирует больше мышц одновременно и безопаснее для позвоночника. Скручивания полезны, но лучше их сочетать.

Мифы и правда

  • Миф: планка заменяет все тренировки.
    Правда: это отличное упражнение, но оно не развивает кардио и не заменяет силовые.

  • Миф: нужно держать планку как можно дольше.
    Правда: лучше делать несколько коротких подходов с правильной техникой.

  • Миф: планка быстро "сжигает живот".
    Правда: локального жиросжигания не существует, но планка укрепляет мышцы и ускоряет обмен веществ.

3 интересных факта

  1. Мировой рекорд по удержанию планки — 9 часов 38 минут.

  2. Самым возрастным рекордсменом стал мужчина в 78 лет, простоявший более 30 минут.

  3. Планка используется в реабилитации спортсменов после травм спины.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Авто
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Авто
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Красота и стиль
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
Последние материалы
Южная Осетия открывает двери туристам: вулканы, исчезающее озеро и монастыри XIII века
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран
Клещи, плесень и прочие страшилки: мифы о сне с мокрой головой развеяны
Листья падают, ногти загораются: главные осенние оттенки для стильного образа
Большой прогноз: когда ключевая ставка в России достигнет 12%
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Тараканья карьера начинается в подвале: совместный ход жильцов рушит их корпорацию за один день
Неожиданная исповедь: Дуэйн Джонсон рассказал о детской травме, которая преследует его до сих пор
Дэниел Крейг чуть не сошёл с ума: Ева Грин раскрыла подробности о съёмках Казино Рояль
Обычный напиток вмешался в медицину: как кофеин влияет на переливания крови
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.