Хотели гладкость, получили зуд: один неожиданный приём снимает кожу с крючка

Вросшие волоски — это не только эстетическая проблема, но и источник дискомфорта. Они появляются после бритья, когда волосок вместо того, чтобы пробить кожу, загибается и начинает расти внутрь. Это сопровождается воспалением, раздражением и нередко зудом. Несмотря на распространённость явления, многие мужчины и женщины не знают, как грамотно предупредить врастание или устранить последствия.
Причин несколько, и почти все они связаны с уходом за кожей и техникой бритья.
Сильное давление на станок. Когда мы стараемся добиться идеально гладкой кожи, рука автоматически начинает сильнее прижимать лезвие. Это приводит к травмам кожи и закрытию волосяных фолликулов.
Использование станков с несколькими лезвиями. Первое лезвие приподнимает волос, второе сбривает, третье травмирует эпидермис. Итог — кожный слой заживляется, перекрывая выход волоску.
Игнорирование пилинга. Без регулярного очищения от ороговевших клеток кожа становится плотной, устья фолликулов закупориваются, и волос растёт внутрь.
Сухость кожи. Недостаток увлажнения делает эпидермис менее эластичным и увеличивает риск врастания.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Т-образный станок
|Дешевизна, меньше риск врастания
|Требует навыка, дольше процедура
|Многоразовый станок с кассетами
|Удобство, быстрый результат
|Высокий риск врастания, раздражение
|Электробритва
|Быстро, удобно в дороге
|Бритьё не такое гладкое
|Лазерная эпиляция
|Долгосрочный эффект
|Дорого, нужна серия процедур
Перед бритьём распарьте кожу: горячий душ или полотенце, смоченное в тёплой воде.
Используйте мыло или крем для бритья с увлажняющими компонентами (например, алоэ или масла).
Брейтесь только по росту волос, не давите на станок.
После каждого прохода промывайте лезвие водой.
Завершите уход бальзамом или лосьоном после бритья.
Два раза в неделю делайте пилинг — скраб или отшелушивающий крем, например.
При воспалениях используйте антисептические гели с пантенолом.
Ошибка: бритьё против роста волос.
Последствие: микротравмы и врастание.
Альтернатива: двигаться только по линии роста.
Ошибка: редкая замена кассеты.
Последствие: тупое лезвие царапает кожу.
Альтернатива: менять картридж при первых признаках затупления.
Ошибка: отсутствие пилинга.
Последствие: закупоренные фолликулы.
Альтернатива: использовать скраб 1-2 раза в неделю.
…совсем перестать бриться? Решение простое — можно отрастить бороду. Такой вариант не только убирает проблему вросших волос, но и экономит средства на кремы, станки и бритвенные кассеты. Борода сегодня ещё и модный элемент образа.
|Плюсы
|Минусы
|Освобождает вросшие волосы
|Может раздражать воспалённую кожу
|Улучшает внешний вид кожи
|Требует регулярности
|Предотвращает закупорку фолликулов
|Нужно подбирать средство под тип кожи
Как выбрать станок, чтобы избежать вросших волос?
Лучше использовать Т-образный станок с одним лезвием — он минимизирует травмы кожи.
Сколько стоит качественный крем для бритья?
Цены начинаются от 700 рублей за тюбик известных брендов.
Что лучше при воспалении: скраб или крем?
Если есть покраснение и гнойнички, пилинг противопоказан. Лучше использовать увлажняющий и антисептический крем.
Миф: чем больше лезвий у станка, тем чище бритьё.
Правда: многослойные кассеты чаще всего провоцируют врастание.
Миф: если волос врос, его нужно сразу выдавить.
Правда: механическое воздействие может вызвать инфицирование.
Миф: электробритвы полностью безопасны.
Правда: раздражение может быть меньше, но врастание исключить нельзя.
Вросшие волосы чаще появляются у людей с жёсткими и кудрявыми волосами.
В странах Ближнего Востока мужчины традиционно используют масла после бритья, что значительно снижает риск врастания.
Женщины сталкиваются с этой проблемой не только на лице, но и на ногах, в зоне бикини и подмышках.
