Ломкие, слабые, обесцвеченные: волосы, которые боялись кератина, получили шанс на здоровье и силу

В мире ухода за волосами нанопластика стала самой обсуждаемой процедурой последнего времени. Это инновационный метод выпрямления, который обещает не только идеально гладкие волосы, но и их глубокое восстановление. В отличие от агрессивных кератиновых процедур прошлого, нанопластика использует силу нанотехнологий для щадящего и долговременного преображения.
Нанопластика — это процедура выпрямления волос, которая устраняет пушистость и восстанавливает структуру волоса изнутри. Её ключевое отличие — состав на основе натуральных ингредиентов: аминокислот, протеинов, витаминов и минимального количества разглаживающих кислот. Активные компоненты в форме наночастиц проникают вглубь волоса, обеспечивая не только выпрямление, но и лечебный эффект, сообщает vogue.it.
"Раньше, работая с кератином, я всегда с осторожностью применяла его к определённым типам волос, например, к обесцвеченным. Однако с нанопластикой я чувствую себя гораздо увереннее и комфортнее", — отмечает знаменитый парикмахер Миммо Муччи, сотрудничающий с Green Apple Italia.
Процедура универсальна и подходит для:
Обладателей вьющихся и кудрявых волос, желающих устранить пушистость.
тех, кто хочет упростить ежедневный уход без изменения естественной формы волос.
тех, кто устал от регулярного использования утюжка.
Главное отличие заключается в составе и воздействии на волосы. Традиционные кератиновые выпрямления часто содержат агрессивные кислоты и формальдегид, которые повреждают структуру волоса. Нанопластика же действует как "крем для лица" — она питает и восстанавливает волосы, делая их здоровее с каждой процедурой.
Ключевые преимущества нанопластики:
Безопасность: подходит даже для чувствительных и окрашенных волос.
Естественность: волосы остаются мягкими, эластичными и подвижными.
Универсальность: позволяет добиться как полного выпрямления, так и легкого устранения пушистости.
Процесс нанопластики требует профессионального подхода и включает несколько этапов:
Консультация: мастер оценивает состояние волос, подбирая индивидуальную формулу.
Подготовка: волосы моются специальным шампунем для удаления загрязнений и остатков стайлинга.
Нанесение состава: средство распределяется по прядям и оставляется на 40-60 минут для проникновения наночастиц.
Сушка и выпрямление: волосы сушатся и обрабатываются утюжком для активации состава.
Запечатывание: наносится подкисляющая маска, которая закрывает кутикулу и фиксирует результат.
Длительность эффекта: от 2 месяцев (при легком устранении пушистости) до 6 месяцев (при полном выпрямлении).
Домашний уход: для продления результата рекомендуется использовать бессульфатные шампуни и питательные маски.
Стоимость: варьируется от 100 евро (около 10 000 рублей) — легкая процедура — до 500-600 евро (порядка 60 000 рублей) — полное выпрямление для длинных густых волос.
Нанопластика — это не просто выпрямление, а инвестиция в здоровье ваших волос. Она доказывает, что можно добиться идеальной гладкости без компромиссов в виде повреждений и жёсткости, возвращая волосам естественную силу и блеск.
