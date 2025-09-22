Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Дибров едко высказался о браке на фоне развода с молодой женой: что он сказал
Мясо теряет до 40 % веса — и именно это делает его вкуснее
Пикап, который едет дальше всех — но с запахом бензина: неожиданное решение
За кулисами Jimmy Kimmel Live! Писатель шоу заинтриговал заявлением о будущем программы
Тёмный коридор — не приговор: неприхотливые растения, которые не просят солнца
Забудьте о колоссальных пятнах: чистоту кухонным полотенцам вернёт японский метод
Осенний холод против хандры: прогулки работают лучше таблеток — дождь и ветер становятся союзниками
Привычная стратегия набора массы рушится — свежие данные меняют правила игры
Канадцы теряют интерес: туристическая карта США переварачивается в условиях падения въездного туризма

Ломкие, слабые, обесцвеченные: волосы, которые боялись кератина, получили шанс на здоровье и силу

3:50
Моя семья » Красота и стиль

В мире ухода за волосами нанопластика стала самой обсуждаемой процедурой последнего времени. Это инновационный метод выпрямления, который обещает не только идеально гладкие волосы, но и их глубокое восстановление. В отличие от агрессивных кератиновых процедур прошлого, нанопластика использует силу нанотехнологий для щадящего и долговременного преображения.

Выпрямление волос в салоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Выпрямление волос в салоне

Что такое нанопластика?

Нанопластика — это процедура выпрямления волос, которая устраняет пушистость и восстанавливает структуру волоса изнутри. Её ключевое отличие — состав на основе натуральных ингредиентов: аминокислот, протеинов, витаминов и минимального количества разглаживающих кислот. Активные компоненты в форме наночастиц проникают вглубь волоса, обеспечивая не только выпрямление, но и лечебный эффект, сообщает vogue.it.

"Раньше, работая с кератином, я всегда с осторожностью применяла его к определённым типам волос, например, к обесцвеченным. Однако с нанопластикой я чувствую себя гораздо увереннее и комфортнее", — отмечает знаменитый парикмахер Миммо Муччи, сотрудничающий с Green Apple Italia.

Процедура универсальна и подходит для:

  • Обладателей вьющихся и кудрявых волос, желающих устранить пушистость.

  • тех, кто хочет упростить ежедневный уход без изменения естественной формы волос.

  • тех, кто устал от регулярного использования утюжка.

Нанопластика vs кератин: в чем разница?

Главное отличие заключается в составе и воздействии на волосы. Традиционные кератиновые выпрямления часто содержат агрессивные кислоты и формальдегид, которые повреждают структуру волоса. Нанопластика же действует как "крем для лица" — она питает и восстанавливает волосы, делая их здоровее с каждой процедурой.

Ключевые преимущества нанопластики:

  • Безопасность: подходит даже для чувствительных и окрашенных волос.

  • Естественность: волосы остаются мягкими, эластичными и подвижными.

  • Универсальность: позволяет добиться как полного выпрямления, так и легкого устранения пушистости.

Как проходит процедура: пошаговое руководство

Процесс нанопластики требует профессионального подхода и включает несколько этапов:

  1. Консультация: мастер оценивает состояние волос, подбирая индивидуальную формулу.

  2. Подготовка: волосы моются специальным шампунем для удаления загрязнений и остатков стайлинга.

  3. Нанесение состава: средство распределяется по прядям и оставляется на 40-60 минут для проникновения наночастиц.

  4. Сушка и выпрямление: волосы сушатся и обрабатываются утюжком для активации состава.

  5. Запечатывание: наносится подкисляющая маска, которая закрывает кутикулу и фиксирует результат.

Результат и уход: чего ожидать?

  • Длительность эффекта: от 2 месяцев (при легком устранении пушистости) до 6 месяцев (при полном выпрямлении).

  • Домашний уход: для продления результата рекомендуется использовать бессульфатные шампуни и питательные маски.

  • Стоимость: варьируется от 100 евро (около 10 000 рублей) — легкая процедура — до 500-600 евро (порядка 60 000 рублей) — полное выпрямление для длинных густых волос.

Нанопластика — это не просто выпрямление, а инвестиция в здоровье ваших волос. Она доказывает, что можно добиться идеальной гладкости без компромиссов в виде повреждений и жёсткости, возвращая волосам естественную силу и блеск.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Красный двигатель включён: продукты, которые держат сердце в идеальной форме
Здоровье
Красный двигатель включён: продукты, которые держат сердце в идеальной форме
Популярное
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее

Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.

Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
Последние материалы
Дмитрий Дибров едко высказался о браке на фоне развода с молодой женой: что он сказал
Мясо теряет до 40 % веса — и именно это делает его вкуснее
Пикап, который едет дальше всех — но с запахом бензина: неожиданное решение
За кулисами Jimmy Kimmel Live! Писатель шоу заинтриговал заявлением о будущем программы
Тёмный коридор — не приговор: неприхотливые растения, которые не просят солнца
Забудьте о колоссальных пятнах: чистоту кухонным полотенцам вернёт японский метод
Ломкие, слабые, обесцвеченные: волосы, которые боялись кератина, получили шанс на здоровье и силу
Осенний холод против хандры: прогулки работают лучше таблеток — дождь и ветер становятся союзниками
Привычная стратегия набора массы рушится — свежие данные меняют правила игры
Канадцы теряют интерес: туристическая карта США переварачивается в условиях падения въездного туризма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.