Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шоколадная дипломатия: Россия налаживает экспорт с Ганой и Албанией
Илья Соболев раскрыл тёмную сторону стендапа: причина, по которой комики вынуждены подрабатывать
Йогатерапия против депрессии — эти 5 упражнений могут исправить ситуацию
Каждый метр на счету: 18 способов заменить двери и выиграть пространство
Интервидение как зеркало многополярности: западные СМИ о скрытом смысле конкурса
Биполярное расстройство или гениальная реклама: как Моргенштерн шокирует публику
Франция на грани: какие достопримечательности закроются из-за протестов
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Патриотизм в Польше: почему польская теледива готова бежать при первых же признаках войны

Удивительная правда о коже: она помнит все ваши ошибки и не прощает их

5:02
Моя семья » Красота и стиль

Концепция "памяти" кожи — это не метафора, а научно обоснованный процесс, связанный с эпигенетическими изменениями. Они не меняют саму структуру ДНК, но влияют на активность генов, оставляя своеобразные "отметки времени" на клеточном уровне. Подробнее об этом механизме "Доктору Питеру" рассказала врач-косметолог клиники La Dental soul Мария Титова.

Осенний уход за собой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний уход за собой

Как кожа запоминает повреждения: два типа старения

Старение кожи происходит по нескольким сценариям, и ключевые из них — хронологическое и фотостарение.

1. Хронологическое старение: отпечаток времени

Это естественный и неизбежный процесс, результат течения времени, зависящий от генетики и метаболизма. Его механизм заключается в накоплении стареющих клеток, которые запускают каскадную реакцию, нарушая функцию здоровых клеток. Внешне это проявляется:

  • Потерей эластичности и упругости.

  • Образованием морщин.

  • Истончением кожи.

На более глубоком уровне в дерме происходят критические изменения: коллагеновые волокна становятся разрозненными и дезорганизованными, а количество фибробластов — главных "производителей" коллагена — значительно снижается.

2. Фотостарение: отпечаток солнечного света

Второй механизм вызван постоянным воздействием ультрафиолетового излучения на незащищенную кожу. Если хронологическое старение запрограммировано, то фотостарение — это преждевременное изнашивание кожи под агрессивным влиянием внешней среды.

"Основное повреждение солнечные лучи наносят дерме: дезорганизация коллагена является причиной образования морщин и распада эластических волокон", — пояснила Мария Титова.

Кроме того, активное повреждениеультрафиолетом может ускоряет фотостарение кожи из-за того, что укорачиваются теломеры — защитные структуры, расположенные на концах хромосом, добавила эксперт.

Повреждение кожного барьера приводит к хроническому воспалению, которое снижает выработку веществ, необходимых для увлажнения и защиты. Восстановление в зрелой коже происходит медленнее из-за уменьшения количества церамидов — природных липидов.

Коллагеновая "память": порочный круг старения

Яркий пример клеточной памяти — процесс деградации коллагена. Это белок, необходимый фибробластам для поддержания тонуса и активности. Когда коллаген фрагментируется из-за УФ-излучения или возраста, запускается цикл самоповреждения:

  1. Коллаген разрушается.

  2. Фибробласты теряют активность.

  3. Вместо нового коллагена они вырабатывают ферменты, разрушающие существующие волокна.

Это создает порочный круг, который усугубляет старение. Общее содержание коллагена в коде снижается примерно на 1% в год, и даже без внешних факторов его синтез естественным образом замедляется.

Три ступени профилактики: как предотвратить накопление повреждений

Понимание механизмов старения легло в основу эффективной профилактики. Эксперты выделяют три ключевых направления.

1. Безусловный приоритет: солнцезащита

Главный и самый эффективный способ замедлить старение — постоянное использование санскрина. Накопительный эффект УФ-излучения — лучшая иллюстрация того, как кожа "помнит" каждое повреждение.

  • Риск онкологии: Хроническое воздействие солнца напрямую связано с риском развития базальноклеточного и плоскоклеточного рака, а воздействие в раннем возрасте — с риском меланомы.

  • Накопительный эффект: Признаки фотостарения (глубокие морщины, пигментация) кажутся проявившимися внезапно, но они годами формировались в глубоких слоях кожи.

2. Активный уход: ретиноиды и стимуляция коллагена

Вторая обязательная ступень — включение в рутину средств с ретиноидами (витамином А). Они доказано стимулируют синтез нового коллагена и помогают разорвать порочный круг его деградации.

3. Образ жизни: основа здоровья кожи

Третий фундаментальный путь — поддержание общего здоровья организма:

  • Снижение уровня хронического стресса.

  • Сбалансированное питание с достаточным количеством белка (строительный материал) и клетчатки.

  • Налаженный режим дня и качественный сон.

Ежедневное следование этим рекомендациям — это инвестиция в долгосрочное здоровье и молодость кожи. Многие процессы повреждения на молекулярном уровне являются необратимыми, поэтому профилактика, начатая в молодом возрасте, всегда значительно эффективнее, чем попытки исправить уже возникшие изменения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Туризм
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Авто
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Популярное
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао

Этот саркофаг может представлять собой последнее пристанище принца Гао.

Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Последние материалы
Кошачьи глаза говорят больше слов: расшифровка медленных морганий
Эпоха юаня: как российская нефть прощается с долларом и евро
Зачем люди делают тату? Ученые нашли шокирующую причину
Кубики против лени: дома можно прокачать тело так, что тренер станет лишним
Не трогай жука, иначе сядешь: страшные законы Шри-Ланки, о которых нужно знать
Рок-звезда, которая делает, как хочет: Екатерина Варнава оценила скандальное интервью Пугачёвой
Мебель вместо кирпича: приём зонирования, который меняет всё — от атмосферы до цены квартиры
Кето-диета: как гормоны разрушают планы на похудение у мужчин и спасают женщин
Улыбка с изюминкой: как китайская молодежь украшает зубы татуировками на коронках
Три растения превращают участок в крепость: мыши обходят их стороной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.