Удивительная правда о коже: она помнит все ваши ошибки и не прощает их

Концепция "памяти" кожи — это не метафора, а научно обоснованный процесс, связанный с эпигенетическими изменениями. Они не меняют саму структуру ДНК, но влияют на активность генов, оставляя своеобразные "отметки времени" на клеточном уровне. Подробнее об этом механизме "Доктору Питеру" рассказала врач-косметолог клиники La Dental soul Мария Титова.
Старение кожи происходит по нескольким сценариям, и ключевые из них — хронологическое и фотостарение.
Это естественный и неизбежный процесс, результат течения времени, зависящий от генетики и метаболизма. Его механизм заключается в накоплении стареющих клеток, которые запускают каскадную реакцию, нарушая функцию здоровых клеток. Внешне это проявляется:
Потерей эластичности и упругости.
Образованием морщин.
Истончением кожи.
На более глубоком уровне в дерме происходят критические изменения: коллагеновые волокна становятся разрозненными и дезорганизованными, а количество фибробластов — главных "производителей" коллагена — значительно снижается.
Второй механизм вызван постоянным воздействием ультрафиолетового излучения на незащищенную кожу. Если хронологическое старение запрограммировано, то фотостарение — это преждевременное изнашивание кожи под агрессивным влиянием внешней среды.
"Основное повреждение солнечные лучи наносят дерме: дезорганизация коллагена является причиной образования морщин и распада эластических волокон", — пояснила Мария Титова.
Кроме того, активное повреждениеультрафиолетом может ускоряет фотостарение кожи из-за того, что укорачиваются теломеры — защитные структуры, расположенные на концах хромосом, добавила эксперт.
Повреждение кожного барьера приводит к хроническому воспалению, которое снижает выработку веществ, необходимых для увлажнения и защиты. Восстановление в зрелой коже происходит медленнее из-за уменьшения количества церамидов — природных липидов.
Яркий пример клеточной памяти — процесс деградации коллагена. Это белок, необходимый фибробластам для поддержания тонуса и активности. Когда коллаген фрагментируется из-за УФ-излучения или возраста, запускается цикл самоповреждения:
Коллаген разрушается.
Фибробласты теряют активность.
Вместо нового коллагена они вырабатывают ферменты, разрушающие существующие волокна.
Это создает порочный круг, который усугубляет старение. Общее содержание коллагена в коде снижается примерно на 1% в год, и даже без внешних факторов его синтез естественным образом замедляется.
Понимание механизмов старения легло в основу эффективной профилактики. Эксперты выделяют три ключевых направления.
Главный и самый эффективный способ замедлить старение — постоянное использование санскрина. Накопительный эффект УФ-излучения — лучшая иллюстрация того, как кожа "помнит" каждое повреждение.
Риск онкологии: Хроническое воздействие солнца напрямую связано с риском развития базальноклеточного и плоскоклеточного рака, а воздействие в раннем возрасте — с риском меланомы.
Накопительный эффект: Признаки фотостарения (глубокие морщины, пигментация) кажутся проявившимися внезапно, но они годами формировались в глубоких слоях кожи.
Вторая обязательная ступень — включение в рутину средств с ретиноидами (витамином А). Они доказано стимулируют синтез нового коллагена и помогают разорвать порочный круг его деградации.
Третий фундаментальный путь — поддержание общего здоровья организма:
Снижение уровня хронического стресса.
Сбалансированное питание с достаточным количеством белка (строительный материал) и клетчатки.
Налаженный режим дня и качественный сон.
Ежедневное следование этим рекомендациям — это инвестиция в долгосрочное здоровье и молодость кожи. Многие процессы повреждения на молекулярном уровне являются необратимыми, поэтому профилактика, начатая в молодом возрасте, всегда значительно эффективнее, чем попытки исправить уже возникшие изменения.
