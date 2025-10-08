Секретное зеркало: привычка, которая незаметно крадёт здоровье и красоту

2:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что общего между упругим телом, сияющим лицом и красивой осанкой? Ответ прост — работа мышц. Фитнес-тренер Иванна Идуш объяснила "МК в Калининграде", какие упражнения стоит включить в повседневный режим каждой женщине.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка делает массаж лица

Гимнастика для лица

Идуш напомнила, что мышцы отвечают не только за силу и выносливость, но и за внешний вид.

"Это способствует улучшению кровоснабжения тканей, ускорению лимфотока и активации мышц. Мышцы — это основа здоровья, они отвечают за красоту, форму и упругость, и лицо не является исключением", — подчеркнула специалист.

Осознанная работа с осанкой

По словам тренера, привычка сутулиться отражается не только на спине, но и на внешности.

"Чтобы предотвратить наклон головы вперед и опускание лица. Аналогично, при сутулости грудь будет опускаться. Чтобы увидеть результат, нужна грамотно составленная программа от тренера и регулярные тренировки", — объяснила Идуш.

Практический мини-комплекс

Идуш советует включать в ежедневный режим несколько простых, но эффективных упражнений:

Лицо: поднимайте брови и открывайте глаза широко, задерживая напряжение на 5 секунд; вытягивайте губы в улыбку, прижимая их к зубам.

Осанка: стойте у стены с прямой спиной, слегка втягивая живот и сводя лопатки; задерживайтесь в этом положении 10-15 секунд несколько раз в день.

Пресс: выполняйте упражнение "велосипед", лежа на спине, чередуя сгибание колен и локтей; это активизирует глубокие мышцы живота.

Регулярность важнее интенсивности — даже 5-10 минут в день дают заметный результат.

Дополнительный совет

Ранее эксперт посоветовала упражнение "велосипед", которое помогает проработать мышцы пресса и убрать выпирающий живот. Оно одновременно задействует глубокие и поверхностные мышцы, что делает его эффективным даже для тех, кто только начинает заниматься.

Идуш подчеркивает, что любые упражнения будут более эффективными при правильном дыхании. Глубокие и ритмичные вдохи и выдохи помогают насыщать мышцы кислородом, ускоряют восстановление и уменьшают усталость. Даже короткая дыхательная пауза между подходами способна повысить концентрацию и сделать тренировку максимально результативной.