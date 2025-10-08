Секретное зеркало: привычка, которая незаметно крадёт здоровье и красоту

Что общего между упругим телом, сияющим лицом и красивой осанкой? Ответ прост — работа мышц. Фитнес-тренер Иванна Идуш объяснила "МК в Калининграде", какие упражнения стоит включить в повседневный режим каждой женщине.
Идуш напомнила, что мышцы отвечают не только за силу и выносливость, но и за внешний вид.
"Это способствует улучшению кровоснабжения тканей, ускорению лимфотока и активации мышц. Мышцы — это основа здоровья, они отвечают за красоту, форму и упругость, и лицо не является исключением", — подчеркнула специалист.
По словам тренера, привычка сутулиться отражается не только на спине, но и на внешности.
"Чтобы предотвратить наклон головы вперед и опускание лица. Аналогично, при сутулости грудь будет опускаться. Чтобы увидеть результат, нужна грамотно составленная программа от тренера и регулярные тренировки", — объяснила Идуш.
Идуш советует включать в ежедневный режим несколько простых, но эффективных упражнений:
Регулярность важнее интенсивности — даже 5-10 минут в день дают заметный результат.
Ранее эксперт посоветовала упражнение "велосипед", которое помогает проработать мышцы пресса и убрать выпирающий живот. Оно одновременно задействует глубокие и поверхностные мышцы, что делает его эффективным даже для тех, кто только начинает заниматься.
Идуш подчеркивает, что любые упражнения будут более эффективными при правильном дыхании. Глубокие и ритмичные вдохи и выдохи помогают насыщать мышцы кислородом, ускоряют восстановление и уменьшают усталость. Даже короткая дыхательная пауза между подходами способна повысить концентрацию и сделать тренировку максимально результативной.
