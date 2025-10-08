Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандинавская свобода или европейская строгость: куда поехать дикарем, чтобы избежать проблем с законом
Собака смотрит щенячьими глазами не ради еды: что на самом деле скрывается за этим взглядом
Эмоциональная драма: Александр Гордон объяснил своё беспощадное поведение на экране ТВ
Год, который меняет тело, но главное — голову: реальная трансформация без фильтров и чудес
Вы считаете белок неправильно. И вот что из-за этого происходит с твоим телом
Остров, которого нет на карте: место, где время остановилось посреди Белого моря
Теотиуакан заговорил спустя века: расшифрован язык, объясняющий исчезновение цивилизации
Каждый завиток — как отпечаток пальца: шаги, помогающие узнать характер своих волос и приручить их
Куда отправится служить Макан: стал известен вердикт военной медкомиссии

Секретное зеркало: привычка, которая незаметно крадёт здоровье и красоту

2:32
Моя семья » Красота и стиль

Что общего между упругим телом, сияющим лицом и красивой осанкой? Ответ прост — работа мышц. Фитнес-тренер Иванна Идуш объяснила "МК в Калининграде", какие упражнения стоит включить в повседневный режим каждой женщине.

Девушка делает массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка делает массаж лица

Гимнастика для лица

Идуш напомнила, что мышцы отвечают не только за силу и выносливость, но и за внешний вид.

"Это способствует улучшению кровоснабжения тканей, ускорению лимфотока и активации мышц. Мышцы — это основа здоровья, они отвечают за красоту, форму и упругость, и лицо не является исключением", — подчеркнула специалист.

Осознанная работа с осанкой

По словам тренера, привычка сутулиться отражается не только на спине, но и на внешности.

"Чтобы предотвратить наклон головы вперед и опускание лица. Аналогично, при сутулости грудь будет опускаться. Чтобы увидеть результат, нужна грамотно составленная программа от тренера и регулярные тренировки", — объяснила Идуш.

Практический мини-комплекс

Идуш советует включать в ежедневный режим несколько простых, но эффективных упражнений:

  • Лицо: поднимайте брови и открывайте глаза широко, задерживая напряжение на 5 секунд; вытягивайте губы в улыбку, прижимая их к зубам.
  • Осанка: стойте у стены с прямой спиной, слегка втягивая живот и сводя лопатки; задерживайтесь в этом положении 10-15 секунд несколько раз в день.
  • Пресс: выполняйте упражнение "велосипед", лежа на спине, чередуя сгибание колен и локтей; это активизирует глубокие мышцы живота.

Регулярность важнее интенсивности — даже 5-10 минут в день дают заметный результат.

Дополнительный совет

Ранее эксперт посоветовала упражнение "велосипед", которое помогает проработать мышцы пресса и убрать выпирающий живот. Оно одновременно задействует глубокие и поверхностные мышцы, что делает его эффективным даже для тех, кто только начинает заниматься.

Идуш подчеркивает, что любые упражнения будут более эффективными при правильном дыхании. Глубокие и ритмичные вдохи и выдохи помогают насыщать мышцы кислородом, ускоряют восстановление и уменьшают усталость. Даже короткая дыхательная пауза между подходами способна повысить концентрацию и сделать тренировку максимально результативной.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Садоводство, цветоводство
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Последние материалы
Куда отправится служить Макан: стал известен вердикт военной медкомиссии
Невидимый враг в крови: пластиковое будущее уже наступило, выдержит ли его человек
Семейный бюджет по-русски: американец раскрыл, во сколько обходится месяц жизни в России
Кухонный миф разоблачён: какая сторона фольги действительно работает, а какая просто блестит
Минус сорок — и никакой паники: почему замороженные овощи часто полезнее свежих
Камера щёлкнула — и вы уже в международной базе: как работают штрафы за границей
Мальчик или девочка: роковая ошибка при выборе щенка, о которой молчат заводчики
Египетские мастера верили, что любовь сильнее смерти: новое открытие подтверждает это
Эволюция наделила вороний глаз красотой — чтобы млекопитающие платили за ошибку жизнью
Недолго осталось: что Чулпан Хаматова рассказала о своей жизни в Латвии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.