Маленькая горошина — большой результат: секрет правильного старта с ретинолом

Ретинол уже давно перестал быть просто модным словом из мира косметики. Сегодня это один из самых изученных и востребованных ингредиентов, которому доверяют как дерматологи, так и любители ухода за кожей. Его популярность объясняется тем, что он работает сразу в нескольких направлениях: разглаживает морщины, борется с акне, улучшает тон лица и возвращает коже упругость. Но чтобы ретинол действительно стал помощником, а не источником проблем, важно понимать, как и когда его применять.
Ретинол — это производное витамина А, активно воздействующее на клетки кожи. Он стимулирует их обновление, ускоряет выработку коллагена и эластина, а также регулирует работу сальных желез. Благодаря этому кожа становится более гладкой, упругой и сияющей.
Применение ретинола позволяет:
|Формат
|Особенности
|Для кого лучше подходит
|Сыворотка
|Быстро впитывается, высокая концентрация
|Для заметных результатов за короткое время
|Крем
|Более мягкое действие, можно использовать чаще
|Для сухой и чувствительной кожи
|Крем для век
|Нежная текстура, снижает отёки и мелкие морщины
|Для профилактики старения вокруг глаз
|Маска
|Работает как интенсивный уход
|Для периодического применения и дополнительного эффекта
Начинайте постепенно: достаточно 1-2 раз в неделю.
Используйте только вечером: под действием солнца ретинол теряет свойства.
Обязательно наносите утром солнцезащитный крем (SPF не ниже 30).
Поддерживайте кожу увлажнённой: выбирайте кремы с гиалуроновой кислотой или керамидами.
Избегайте комбинации с сильными кислотами и витамином С в один день.
Наносить слишком много средства → покраснение и сухость → начать с небольшой горошины сыворотки.
Использовать утром → снижение эффективности и риск пигментации → наносить только вечером.
Сочетать с кислотами или агрессивным пилингом → раздражение → чередовать активные компоненты по дням.
Отсутствие SPF → появление пятен и фотостарение → включить в утренний уход солнцезащитный крем.
Считается, что ретинол нужен только после 40 лет, когда кожа теряет упругость. Но на самом деле всё зависит от задач. Уже в 20 лет ретинол может помочь при акне и жирном блеске. В 30 лет он становится инструментом профилактики морщин, а после 40 помогает сглаживать возрастные изменения.
|Плюсы
|Минусы
|Проверенная эффективность
|Может вызывать сухость и шелушение
|Универсальность: против акне и морщин
|Требует обязательного SPF
|Подходит для разных возрастов
|Нельзя сочетать с некоторыми активами
|Улучшает текстуру кожи
|Эффект виден не сразу, а через 2-3 месяца
Как выбрать средство с ретинолом?
Начинайте с низкой концентрации (0,1-0,3%) и мягкой текстуры, например, крема. Для стойких морщин можно перейти на сыворотки с 0,5-1%.
Сколько стоит хороший крем с ретинолом?
Цена варьируется: аптечные варианты стоят от 800 рублей, премиальные сыворотки — до 7000 рублей.
Что лучше: крем или сыворотка?
Сыворотка действует быстрее, но крем мягче и подходит для чувствительной кожи. Оптимально — комбинировать их в уходе.
Первоначально ретинол использовали для лечения акне, а омолаживающий эффект был открыт случайно.
В дерматологии ретиноиды считаются "золотым стандартом" против морщин.
Ретинол содержится не только в кремах, но и в аптечных мазях, назначаемых врачами при кожных заболеваниях.
