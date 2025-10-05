Крем — новый свитер для лица: что скрывается за обещанной пользой и какие разочарования ждут

2:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень — это не только начало учебного года и новый ритм жизни, но и настоящий вызов для нашей кожи. Она первой реагирует на перемены: воздух становится холоднее и суше, солнце теряет активность, и привычная летняя косметичка уже перестает работать на все сто.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сияющая кожа и питание

Почему летний уход больше не подходит

Летом главная задача — защита от ультрафиолета и контроль жирности. Осенью кожа сталкивается с другими проблемами: ей не хватает влаги и питания, появляется сухость, стянутость и чувствительность. Это верный знак, что пора пересмотреть уход.

Когда пора переходить на осенний режим

Здесь всё зависит от региона.

В южных городах можно дольше оставаться на летних средствах, но не забывать о солнцезащите.

В регионах, где холода приходят рано, переходить на "осень" лучше уже в конце августа.

Главный ориентир — не календарь, а состояние кожи.

Основные правила осеннего ухода

Более плотные текстуры. Легкие флюиды и гели уступают место питательным кремам с барьерной функцией. Восстановление и омоложение. Осень идеально подходит для ретинола, витамина C, пилингов и процедур против пигментации. Мягкое очищение. Подсушивающие средства стоит заменить на деликатные гели и пенки с экстрактами овса или пшеницы. Умеренность. Агрессивные средства и резкие эксперименты стоит отложить: коже и так хватает стресса. SPF круглый год. Даже в пасмурную погоду UVA-лучи активны, поэтому крем с SPF 30 остаётся обязательным пунктом ухода.

Зачем нужен косметолог

Если возникают сомнения в подборе средств, лучше не гадать самостоятельно, а обратиться к специалисту. Косметолог поможет выстроить грамотный уход, подходящий именно вашей коже.

Переход на осенний уход — это не просто смена баночек на полке. Это инвестиция в здоровье кожи, которая поможет сохранить её сияющей и подготовить к зимним холодам.

Осенний уход — это не только про кремы и сыворотки, но и про образ жизни. Достаточный сон, тёплые напитки, питание с овощами и сезонными фруктами, а также регулярное употребление воды напрямую влияют на состояние кожи. Даже самый дорогой крем не заменит полноценного отдыха и правильного рациона.