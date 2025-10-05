Крем — новый свитер для лица: что скрывается за обещанной пользой и какие разочарования ждут

Осень — это не только начало учебного года и новый ритм жизни, но и настоящий вызов для нашей кожи. Она первой реагирует на перемены: воздух становится холоднее и суше, солнце теряет активность, и привычная летняя косметичка уже перестает работать на все сто.
Летом главная задача — защита от ультрафиолета и контроль жирности. Осенью кожа сталкивается с другими проблемами: ей не хватает влаги и питания, появляется сухость, стянутость и чувствительность. Это верный знак, что пора пересмотреть уход.
Здесь всё зависит от региона.
Главный ориентир — не календарь, а состояние кожи.
Если возникают сомнения в подборе средств, лучше не гадать самостоятельно, а обратиться к специалисту. Косметолог поможет выстроить грамотный уход, подходящий именно вашей коже.
Переход на осенний уход — это не просто смена баночек на полке. Это инвестиция в здоровье кожи, которая поможет сохранить её сияющей и подготовить к зимним холодам.
Осенний уход — это не только про кремы и сыворотки, но и про образ жизни. Достаточный сон, тёплые напитки, питание с овощами и сезонными фруктами, а также регулярное употребление воды напрямую влияют на состояние кожи. Даже самый дорогой крем не заменит полноценного отдыха и правильного рациона.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.