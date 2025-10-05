От желанных ресниц к тревожным сигналам: опасность использования сывороток и секреты безопасного ухода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:42
Моя семья » Красота и стиль

Мечта о длинных и густых ресницах без туши сегодня ближе, чем когда-либо. На рынке — десятки сывороток, обещающих быстрый эффект, и каждая вторая девушка хотя бы раз задумывалась о покупке. Но за красивыми обещаниями часто скрываются серьезные риски.

Наращивание ресниц с эффектом стрелок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наращивание ресниц с эффектом стрелок

Как отличить качественную сыворотку от подделки

Область вокруг глаз — самая чувствительная на лице, и именно сюда мы наносим эти средства. Подделки и сомнительные сыворотки могут не просто оказаться бесполезными: они иногда вызывают раздражение, аллергию, выпадение ресниц или даже меняют цвет радужки. Некоторые марки используют гормональные добавки — они дают быстрый рост, но способны повлиять на гормональный фон организма.

"Сыворотка действует не на поверхности, как крем или тушь, а проникает глубже — к волосяным фолликулам. Поэтому все, что в ней содержится, напрямую влияет на рост и здоровье ресниц. Если в составе есть сомнительные компоненты, реакция может быть непредсказуемой.", — предупреждает главный технолог XLASH в России Алина Миндиярова

Так же она предупреждает, что у кого-то это обернется легким зудом и покраснением, у других — серьезным раздражением или даже изменением пигментации кожи век. Бывают и куда более неприятные последствия. Вплоть до повреждения фолликулов, когда ресницы начинают выпадать или перестают расти

Чтобы избежать ошибок, эксперт советует:

  • выбирать проверенные бренды с сертификатами и прозрачным составом;
  • покупать только в официальных магазинах или аптеках;
  • избегать подозрительно дешевых вариантов без маркировки "Честный знак";
  • всегда делать тест на коже за ухом или руке перед первым использованием.

"Хорошие сыворотки работают постепенно. Первые результаты обычно заметны через месяц, а не на следующий день. Если же обещают "новые ресницы за неделю", это повод насторожиться", — отмечает Миндиярова

Главное правило ухода за ресницами — терпение и безопасность. Красота должна усиливать уверенность, а не ставить здоровье под угрозу.

Кроме того, стоит помнить: даже качественная сыворотка не сделает ресницы "кинообразными", если не заботиться о них в целом. Полноценный сон, сбалансированное питание с достаточным количеством белка, витаминов A, E и группы B, а также аккуратное снятие макияжа влияют на состояние ресниц не меньше, чем косметические средства. В итоге именно комплексный подход даст тот самый естественный и эффектный результат.

