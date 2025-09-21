Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о контуринге: скандинавский макияж — новая философия красоты
Зелёные жители требуют меню: простой трюк, чтобы комнатные растения росли как на дрожжах
Россия не почувствует: новый пакет европейских санкций не страшен
Главный боксёр страны и Егор Крид: раскрыты подробности их беседы после скандала в Лужниках
Кофейный дождь для растений: щепотка гущи запускает процессы, о которых садоводы молчат
Невероятно красивый номер, но есть один минус: Ида Галич вынесла вердикт победителю Интервидения
Неожиданный взлёт: доходы от предпринимательства в России выросли
Изумрудная гладь, розовые волны и золотые блики: самые нереальные воды планеты
Это не случайность, а стратегия: вот почему правительство намеренно тормозит экономику России

Возраст — не приговор: 3 секрета макияжа после 40, которые вернут молодость

Моя семья » Красота и стиль

Старение — это естественный и прекрасный путь, однако индустрия красоты часто предлагает советы, направленные на борьбу с возрастом, а не на гармоничное принятие изменений. Многие из нас годами оттачивают технику макияжа, но с новым этапом жизни нужны и новые подходы. Кожа становится другой: теряет былую упругость, проявляются морщинки, меняется тон.

Full Face No Mascara
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Full Face No Mascara

Правильно подобранный макияж, созданный с учетом этих изменений, — это не маскировка, а мощный инструмент, чтобы подчеркнуть свои лучшие черты и излучать уверенность в себе.

Грамотный уход и макияж для зрелой кожи основаны на нескольких ключевых принципах: увлажнение, выбор правильных текстур и акцент на выразительности. Вот главные рекомендации, которые помогут выглядеть свежо и современно.

1. Фундамент: безупречное увлажнение и ровный тон

Основа идеального макияжа после 40 — это интенсивное увлажнение. Зрелая кожа часто бывает обезвоженной, что делает макияж сухим и подчеркивает морщины, напоминает tialoto.bg.

  • Начинайте с уходовых средств. На очищенную кожу нанесите сыворотку или крем с гиалуроновой кислотой. Они насытят влагой и создадут гладкую основу.

  • Используйте увлажняющий праймер. Это обязательный шаг! Праймер заполнит мелкие морщинки и поры, предотвратит скатывание тона и продлит стойкость макияжа.

  • Выбирайте легкие тональные средства. Вместо плотных матирующих основ отдайте предпочтение увлажняющим BB-кремам, тонирующим флюидам или легкому тональному крему с сатиновым или естественным финишем. Они не будут забиваться в складки и подчеркивать текстуру кожи.

  • Маскируйте покраснения правильно. Для проблемных зон используйте консилер кремовой текстуры или специальный корректор, который наносится точечно поверх тональной основы и аккуратно растушевывается.

2. Акценты: выразительный взгляд и свежий румянец

С возрастом черты лица могут нуждаться в мягкой коррекции, чтобы вернуть лицу свежесть и открытость.

  • Румяна: техника нанесения. Наносите кремовые или жидкие румяна на верхнюю часть скул легкими движениями вверх. Это визуально создаст эффект лифтинга. Выбирайте оттенки с розовым или персиковым подтоном — они освежают цвет лица.

  • Брови: форма и наполнение. С возрастом брови могут редеть. Подчеркните их форму с помощью карандаша или туши с тонкой щеточкой, аккуратно заполняя пробелы. Фокус — на кончиках, которые часто становятся более редкими.

  • Глаза: открытый взгляд.

    • Тени: Используйте матовые кремовые тени светлых оттенков (бежевый, ванильный) на все подвижное веко и под бровь. Это визуально "откроет" взгляд.

    • Подводка: Не отказывайтесь от нее! Если нанести ее сложно, используйте скошенную кисть и темно-коричневую тень или карандаш, чтобы создать мягкую, дымчатую линию. Это проще и смотрится естественнее.

    • Хайлайтер: Нанесите немного светлых мерцающих теней во внутренний уголок глаза — это мгновенно освежит взгляд.

3. Текстуры и финиш: выбираем правильные формулы

Один из самых важных шагов к безупречному макияжу — отказ от продуктов, которые сушат и подчеркивают несовершенства.

  • Отдавайте предпочтение кремообразным текстурам. Кремовые румяна, хайлайтеры и тени ложатся ровнее, не скатываются и не забиваются в морщинки, в отличие от многих рассыпчатых пудровых продуктов.

  • Откажитесь от матовых помад. Они могут подчеркнуть сухость и вертикальные морщинки вокруг губ. Вместо них выбирайте увлажняющие блески, сатиновые или кремовые помады насыщенных оттенков. Яркие цвета и легкий блеск визуально делают губы более пухлыми и молодыми.

  • Минимизируйте использование пудры. Если вам необходимо зафиксировать макияж, используйте рассыпчатую пудру очень легким слоем и только в Т-зоне, избегая области вокруг глаз.

  • Инструменты имеют значение. Для нанесения тонального крема используйте влажную спонж-губку (блендер) — она поможет равномерно распределить продукт, не растягивая кожу. Тени лучше наносить мягкими круговыми движениями кисти, а не резкими "движениями дворника".

Главный секрет макияжа для зрелой кожи — не в следовании строгим правилам, а в понимании потребностей своей кожи. Инвестируйте в увлажняющие средства, выбирайте кремовые текстуры и не бойтесь экспериментировать с цветом. Помните, что ваша цель — не скрыть возраст, а подчеркнуть свою естественную, уникальную красоту, которая с годами становится только глубже и выразительнее.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Он спит в коконе из грязи, дышит воздухом и живёт без воды год: кто такой лепидосирен
Домашние животные
Он спит в коконе из грязи, дышит воздухом и живёт без воды год: кто такой лепидосирен
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Авто
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Популярное
Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Возраст — не приговор: 3 секрета макияжа после 40, которые вернут молодость
Невероятно красивый номер, но есть один минус: Ида Галич вынесла вердикт победителю Интервидения
Неожиданный взлёт: доходы от предпринимательства в России выросли
Изумрудная гладь, розовые волны и золотые блики: самые нереальные воды планеты
Это не случайность, а стратегия: вот почему правительство намеренно тормозит экономику России
Хотели волосы до пояса, а получили пучок соломы: простое правило всё меняет
МакSим удивила всех: она пела, а на крыше появились неожиданные танцоры — вот кто это был
Купальни богов или ловушки для смертных: секреты самых горячих озер Земли
Хотели гладкость, получили зуд: один неожиданный приём снимает кожу с крючка
Шашлык уже не тот? Вот почему упал интерес россиян к готовому блюду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.