Косметолог нервно курит: стоматология берёт на себя омоложение и возвращает молодость коже

Процедура Плюсы Минусы Исправление прикуса Восстановление симметрии, эффект на десятки лет Требует времени Имплантация Долговечно, естественный вид Стоимость выше, чем у протеза Виниры Быстрый результат, красиво Необратимая процедура Отбеливание Эффект за одно посещение Нужен уход после Профгигиена Профилактика болезней и акне Требует регулярности

FAQ

Как выбрать процедуру для омоложения через стоматологию?

Ориентируйся на свою главную проблему: если нет зуба — ставь имплант, если смущает цвет — отбеливание или виниры.

Сколько стоит имплантация?

Цена зависит от клиники и системы, но в среднем от 40 до 120 тысяч рублей за зуб.

Что лучше: виниры или отбеливание?

Виниры дают более долгосрочный эффект и скрывают дефекты, отбеливание — быстрый способ освежить улыбку.

3 интересных факта

У людей с правильным прикусом реже болит спина и шея.

Цвет зубов напрямую влияет на то, насколько молодой кажется человек.

Воспаление десен может вызывать акне на лице.

Исторический контекст

Еще в Древнем Египте люди стремились к белым зубам, натирая их золой и мелом. В Средневековье зубы считались "зеркалом души". А уже в XX веке американские стоматологи первыми стали использовать виниры для актеров Голливуда.