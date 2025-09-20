Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удар в спину от главного покупателя: американские фермеры теряют главный рынок сбыта
Леонид Агутин раскрыл секрет строгости: почему он бывает резок с коллегами
Не пропустите этот шаг: ваши спагетти никогда больше не будут пресными
АКПП на грани: водители сами выводят коробку из строя — и даже не догадываются
Грядка с чесноком превращается в аптеку: один урожай лечит, кормит и защищает сад от бед
Не тратьте деньги на спортзал: эта круговая тренировка со стулом заменит оборудование
Кошелёк трещит: почему говядина дорожает быстрее других видов мяса
Как Шаман побеждает волнение перед выходом на сцену: неожиданное признание
Соседи смеются над вашим газоном? Пора подсыпать туда чёрный эликсир вместо удобрений

Лицо как витрина ювелирного магазина: секрет ухода, превращающего кожу в сияющее стекло

Моя семья » Красота и стиль

Стеклянная кожа — это не иллюзия фотошопа и не эффект от хайлайтера. Тренд, пришедший из индустрии K-beauty, стал символом идеального ухода: ровная текстура, сияние, здоровая увлажнённость. Достичь такого результата можно не мгновенно, а только при регулярной и продуманной рутине.

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Что такое glass skin

Под этим термином понимают кожу, которая словно светится изнутри, остаётся эластичной и ровной, а её поверхность напоминает гладкое стекло. Такой эффект не появляется благодаря одному крему или маске, он складывается из последовательного ухода. Системность — главный принцип корейской косметологии.

Процесс обычно включает несколько этапов: деликатное очищение, мягкое отшелушивание, глубокое увлажнение, нанесение эссенций и сывороток, защита SPF. Только сочетание шагов и правильно подобранные активы позволяют приблизиться к заветному сиянию.

Сравнение ключевых ингредиентов

Ингредиент Действие Кому подходит
Гиалуроновая кислота Увлажняет и "насыщает" кожу влагой Сухая и обезвоженная кожа
Ниацинамид Регулирует себум, сужает поры, выравнивает тон Жирная и комбинированная кожа
Витамин С Антиоксидант, стимулирует коллаген, убирает тусклость Кожа с пигментацией и признаками усталости
Центелла Азиатская Успокаивает и восстанавливает Чувствительная кожа
Улиточный муцин Стимулирует регенерацию и эластичность Тусклая и возрастная кожа

Советы шаг за шагом

  1. Начните с двойного очищения: сначала гидрофильное масло, затем пенка.

  2. Раз в неделю используйте мягкий пилинг с AHA- или BHA-кислотами.

  3. Сразу после умывания нанесите тонер или эссенцию с гиалуроновой кислотой.

  4. Добавьте сыворотку с ниацинамидом или витамином С в зависимости от потребностей кожи.

  5. Используйте крем с улиточным муцином для восстановления и питания.

  6. Днём всегда завершайте уход солнцезащитным кремом не ниже SPF 30.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропуск увлажнения → кожа становится тусклой и стянутой → используйте сыворотку с гиалуроновой кислотой.

  • Чрезмерный пилинг → раздражение и шелушение → замените на энзимную пудру или мягкие AHA.

  • Отсутствие SPF → фотостарение и пигментные пятна → включите лёгкий солнцезащитный флюид.

А что если кожа проблемная?

Многие думают, что жирная или акнеподобная кожа несовместима с идеей стеклянного сияния. На самом деле правильные активы (ниацинамид, центелла, лёгкие гели) помогают регулировать себум и уменьшать воспаления. Увлажнение нужно любому типу кожи, даже склонному к высыпаниям.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Здоровый внешний вид Требует регулярности
Подходит для любого типа кожи Не работает мгновенно
Укрепление барьера кожи Возможна индивидуальная непереносимость активов
Защита от фотостарения Высокая стоимость многоступенчатого ухода

FAQ

Как выбрать средства для эффекта стеклянной кожи?
Смотрите на состав: ищите гиалуронат натрия, ниацинамид, витамин С, центеллу, муцин.

Сколько стоит уход?
Бюджет можно варьировать: корейские бренды предлагают как доступные линии (Etude House, Cosrx), так и премиальные (Sulwhasoo, Laneige).

Что лучше — сыворотка или эссенция?
Эссенция легче и подходит для увлажнения, сыворотка более концентрирована и решает конкретные задачи.

Мифы и правда

  • Миф: стеклянная кожа возможна только у азиатских девушек.
    Правда: любой тип кожи может достичь сияния при правильном уходе.

  • Миф: достаточно одного крема.
    Правда: результат даёт только системность и сочетание этапов.

  • Миф: SPF нужен только летом.
    Правда: ультрафиолет действует круглый год.

3 интересных факта

  • Улиточный муцин начали использовать ещё в Древней Греции как средство для заживления.
  • Центеллу в Азии называют "травой долголетия" и добавляют даже в напитки.
  • Витамин С в стабильной форме (аскорбилглюкозид) может сохранять активность до 6 месяцев после открытия.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Домашние животные
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Домашние животные
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Домашние животные
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Удар в спину от главного покупателя: американские фермеры теряют главный рынок сбыта
Леонид Агутин раскрыл секрет строгости: почему он бывает резок с коллегами
Не пропустите этот шаг: ваши спагетти никогда больше не будут пресными
Лицо как витрина ювелирного магазина: секрет ухода, превращающего кожу в сияющее стекло
АКПП на грани: водители сами выводят коробку из строя — и даже не догадываются
Грядка с чесноком превращается в аптеку: один урожай лечит, кормит и защищает сад от бед
Не тратьте деньги на спортзал: эта круговая тренировка со стулом заменит оборудование
Кошелёк трещит: почему говядина дорожает быстрее других видов мяса
Как Шаман побеждает волнение перед выходом на сцену: неожиданное признание
Соседи смеются над вашим газоном? Пора подсыпать туда чёрный эликсир вместо удобрений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.