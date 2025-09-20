Броня для нежных ладоней: крошечный аксессуар берёт удар ультрафиолета на себя

Перчатки с открытыми пальцами стали новым "мастхэвом" для любителей гель-лака. Их задача — не стиль, а забота о здоровье кожи. В отличие от модных аксессуаров 80-х, эти перчатки созданы специально для защиты рук во время маникюра.
После нанесения гель-лака ногти сушат в лампах, которые излучают ультрафиолет. Долгое время считалось, что такие приборы безопасны, ведь их мощность намного ниже, чем у соляриев. Но новые исследования показывают: даже слабое излучение может повреждать клетки кожи.
В январе 2023 года был опубликован труд, где изучалось воздействие ламп на клетки человека в лабораторных условиях. Результаты оказались тревожными: около трети клеток погибли всего за 20 минут под лампой, а часть выживших имели повреждённую ДНК. Это схоже с тем, что наблюдают в клетках пациентов с меланомой. Учёные подчеркивают, что кожа на руках защищена роговым слоем, однако всё больше данных подтверждает: риски существуют.
|Метод
|Нужна ли УФ-лампа
|Срок носки
|Особенности
|Классический лак
|Нет
|5-7 дней
|Быстро сохнет, но скалывается
|Гель-лак
|Да
|2-3 недели
|Требует лампы, устойчивый
|Dip powder ("пудровые" ногти)
|Нет
|3-4 недели
|Держится дольше геля, без УФ
|Биогель
|Да
|2-3 недели
|Более мягкий для ногтей
Перед записью в салон уточни, какие лампы используют. Современные LED-модели безопаснее, чем старые УФ.
Купи перчатки с обрезанными пальцами — стоят они около 300-400 рублей.
Если хочешь полностью исключить облучение, попробуй dip powder-маникюр.
Используй солнцезащитный крем для рук за 20 минут до процедуры.
Проверяй состояние ногтей и кожи после снятия покрытия: при раздражении делай перерывы.
Ошибка: сушить ногти без защиты.
→ Последствие: риск повреждения ДНК и преждевременного старения кожи.
→ Альтернатива: перчатки с обрезанными пальцами.
Ошибка: слишком часто обновлять гель-лак.
→ Последствие: ослабление ногтей.
→ Альтернатива: перерывы между покрытиями или переход на биогель.
Ошибка: игнорировать кремы с SPF.
→ Последствие: фотостарение кожи рук.
→ Альтернатива: наносить солнцезащитный крем перед лампой.
Ты не готова носить перчатки? Попробуй смешанные варианты: на руках — обычный лак или dip powder, а на ногах — гель-лак. Ноги под лампой защищены, а руки остаются в безопасности.
|Плюсы
|Минусы
|Защита кожи от ультрафиолета
|Нужно привыкнуть к новому аксессуару
|Лёгкие и эластичные
|Придётся носить с собой в салон
|Недорогие (300-400 рублей)
|Иногда мешают мастеру
|Подходят для многократного использования
|Не защищают ногти, только кожу
|Компактные, легко стирать
|Не во всех салонах смотрят положительно
Как выбрать перчатки для маникюра?
Обращай внимание на материал: лучше всего тонкий эластичный текстиль, который удобно стирать. Главное — плотное прилегание к коже.
Сколько стоят защитные перчатки?
Средняя цена — 300-400 рублей за пару, есть модели дороже, но разницы в защите почти нет.
Что лучше: перчатки или крем с SPF?
Крем защищает частично, особенно если его нанести заранее. Но перчатки перекрывают УФ-лучи полностью, поэтому лучше использовать оба метода.
Миф: лампы для гель-лака абсолютно безопасны.
Правда: они излучают УФ, пусть и слабый, и способны повреждать клетки.
Миф: обычные перчатки подойдут.
Правда: нужны специальные модели с открытыми пальцами, иначе мешают работе мастера.
Миф: dip powder вреднее гель-лака.
Правда: эта технология не требует лампы и держится дольше, чем гель.
