Броня для нежных ладоней: крошечный аксессуар берёт удар ультрафиолета на себя

Перчатки с открытыми пальцами стали новым "мастхэвом" для любителей гель-лака. Их задача — не стиль, а забота о здоровье кожи. В отличие от модных аксессуаров 80-х, эти перчатки созданы специально для защиты рук во время маникюра.

Фото: https://news.gnet.tn/wp-content/uploads/2021/12/manucure.jpg Мастер делает маникюр

Почему перчатки так важны

После нанесения гель-лака ногти сушат в лампах, которые излучают ультрафиолет. Долгое время считалось, что такие приборы безопасны, ведь их мощность намного ниже, чем у соляриев. Но новые исследования показывают: даже слабое излучение может повреждать клетки кожи.

В январе 2023 года был опубликован труд, где изучалось воздействие ламп на клетки человека в лабораторных условиях. Результаты оказались тревожными: около трети клеток погибли всего за 20 минут под лампой, а часть выживших имели повреждённую ДНК. Это схоже с тем, что наблюдают в клетках пациентов с меланомой. Учёные подчеркивают, что кожа на руках защищена роговым слоем, однако всё больше данных подтверждает: риски существуют.

Сравнение: разные способы маникюра

Метод Нужна ли УФ-лампа Срок носки Особенности Классический лак Нет 5-7 дней Быстро сохнет, но скалывается Гель-лак Да 2-3 недели Требует лампы, устойчивый Dip powder ("пудровые" ногти) Нет 3-4 недели Держится дольше геля, без УФ Биогель Да 2-3 недели Более мягкий для ногтей Советы шаг за шагом Перед записью в салон уточни, какие лампы используют. Современные LED-модели безопаснее, чем старые УФ. Купи перчатки с обрезанными пальцами — стоят они около 300-400 рублей. Если хочешь полностью исключить облучение, попробуй dip powder-маникюр. Используй солнцезащитный крем для рук за 20 минут до процедуры. Проверяй состояние ногтей и кожи после снятия покрытия: при раздражении делай перерывы. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: сушить ногти без защиты.

→ Последствие: риск повреждения ДНК и преждевременного старения кожи.

→ Альтернатива: перчатки с обрезанными пальцами.

Ошибка: слишком часто обновлять гель-лак.

→ Последствие: ослабление ногтей.

→ Альтернатива: перерывы между покрытиями или переход на биогель.

Ошибка: игнорировать кремы с SPF.

→ Последствие: фотостарение кожи рук.

→ Альтернатива: наносить солнцезащитный крем перед лампой. А что если… Ты не готова носить перчатки? Попробуй смешанные варианты: на руках — обычный лак или dip powder, а на ногах — гель-лак. Ноги под лампой защищены, а руки остаются в безопасности. Плюсы и минусы перчаток для маникюра Плюсы Минусы Защита кожи от ультрафиолета Нужно привыкнуть к новому аксессуару Лёгкие и эластичные Придётся носить с собой в салон Недорогие (300-400 рублей) Иногда мешают мастеру Подходят для многократного использования Не защищают ногти, только кожу Компактные, легко стирать Не во всех салонах смотрят положительно FAQ Как выбрать перчатки для маникюра?

Обращай внимание на материал: лучше всего тонкий эластичный текстиль, который удобно стирать. Главное — плотное прилегание к коже. Сколько стоят защитные перчатки?

Средняя цена — 300-400 рублей за пару, есть модели дороже, но разницы в защите почти нет. Что лучше: перчатки или крем с SPF?

Крем защищает частично, особенно если его нанести заранее. Но перчатки перекрывают УФ-лучи полностью, поэтому лучше использовать оба метода. Мифы и правда Миф: лампы для гель-лака абсолютно безопасны.

Правда: они излучают УФ, пусть и слабый, и способны повреждать клетки.

Миф: обычные перчатки подойдут.

Правда: нужны специальные модели с открытыми пальцами, иначе мешают работе мастера.

Миф: dip powder вреднее гель-лака.

Правда: эта технология не требует лампы и держится дольше, чем гель. 3 интересных факта Перчатки для маникюра изначально разработали дерматологи как медицинский аксессуар.

Dip powder-маникюр придумали ещё в 90-е, но популярность он получил только после 2018 года.

Многие мастера сами начали носить перчатки — защита важна и для клиентов, и для специалистов.