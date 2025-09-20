Эликсир красоты или ловушка для локонов: железо уходит тихо, а последствия становятся видны в зеркале

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Матча-латте сегодня ассоциируется с модой на здоровый образ жизни. Этот напиток не просто заменил кофе во многих кружках, но и стал символом эстетики wellness — от рецептов в соцсетях до оттенков маникюра. Однако вместе с популярностью появились сомнения: может ли любимый зелёный латте вызывать выпадение волос? Разбираемся детально.

Матча
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Матча

Матча и волосы: где связь

Прямых доказательств того, что порошковый чай провоцирует облысение, нет. Врачи подчеркивают: потеря волос почти всегда вызвана сочетанием факторов — наследственностью, гормональными изменениями, стрессом, нехваткой витаминов и минералов. Но у матчи есть особенность: высокое содержание танинов. Эти вещества мешают усвоению негемового железа — того, что мы получаем из растительных источников.

Если уровень железа и без того низкий, чрезмерное употребление матчи (2-3 чашки в день и больше) может усугубить дефицит. А именно железо играет ключевую роль в снабжении волосяных фолликулов кислородом.

Сравнение: напитки и усвоение железа

Напиток Влияние на усвоение железа Особенности
Матча Снижает на 60-70% Богата антиоксидантами EGCG
Зеленый чай Аналогично матче Более мягкий вкус
Черный чай Сильнее всего блокирует Содержит больше танинов
Кофе Тоже мешает усвоению Дополнительно повышает кортизол

Советы шаг за шагом: как пить матчу без вреда

  1. Делай паузу: пей чай через 1-2 часа после еды.

  2. Добавляй продукты с витамином С — например, ягоды или цитрусовые, они компенсируют действие танинов.

  3. Ограничь количество: одной чашки в день достаточно, чтобы получить антиоксидантный эффект.

  4. Следи за уровнем ферритина и витамина D — они напрямую связаны с ростом волос.

  5. При склонности к железодефициту выбирай железосодержащие добавки по назначению врача.

А что если заменить кофе на матчу

Если ты отказалась от кофеина в пользу зелёного порошка, то в большинстве случаев это безопасный выбор. Матча мягче стимулирует, насыщает организм антиоксидантами и может снижать уровень DHT — гормона, повреждающего волосяные фолликулы. Но чтобы польза не обернулась проблемой, важно контролировать питание и не забывать про анализы.

Плюсы и минусы матчи для волос

Плюсы Минусы
Снижает воспаление кожи головы Блокирует усвоение железа
Может снижать уровень DHT При злоупотреблении — риск выпадения волос
Богата антиоксидантами Дорогой продукт
Альтернатива кофе Не подходит людям с низким ферритином

FAQ

Как выбрать качественную матчу?
Обрати внимание на цвет — он должен быть ярко-зелёным. Лучший вариант — японская матча класса "ceremonial".

Сколько стоит матча?
В среднем цена за 30 г колеблется от 1000 до 3000 рублей, в зависимости от качества и бренда.

Что лучше: кофе или матча для волос?
Кофе повышает уровень стресса и мешает усвоению железа, матча действует мягче, но тоже имеет ограничения. Выбор зависит от индивидуальных особенностей организма.

3 интересных факта

  • В Японии матчу традиционно подают в ритуале "тяною" и пьют без сахара.
  • EGCG из матчи изучается как средство для защиты от воспалительных процессов.
  • Уровень антиоксидантов в порошковом чае выше, чем в чернике или шпинате.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
