Кожа без панциря: макияж будущего дышит вместе с лицом и отменяет тональный крем

Отказ от тонального крема кажется невозможным, ведь многие годы он считался главным союзником красоты. Но сегодня в мире макияжа всё меняется: на первый план выходит не маскировка, а естественность. Современные продукты помогают подчеркнуть настоящую красоту кожи и при этом ухаживают за ней. Одним из таких средств стал skin tint — лёгкое покрытие, которое объединяет в себе макияж и уход.

ASMR макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ASMR макияж

Что такое skin tint и чем он отличается от тонального крема

Skin tint — это гибрид: полупрозрачный цветовой флюид и уходовая формула в одном флаконе. Его задача не скрывать, а подчёркивать и освежать. В отличие от плотных тональных кремов, он не утяжеляет лицо, не закупоривает поры и позволяет коже дышать.

В составе часто встречаются активные компоненты:

  • гиалуроновая кислота — для увлажнения;

  • витамин С — для сияния и выравнивания тона;

  • ниацинамид — для укрепления барьера;

  • фильтры SPF — для защиты от ультрафиолетовых лучей.

Skin tint не превращает лицо в "маску", а создаёт эффект второй кожи — лёгкой, здоровой и сияющей.

Сравнение

Параметр Тональный крем Skin tint
Покрытие Плотное, скрывает несовершенства Лёгкое, усиливает естественный тон
Текстура Более густая, заметна на лице Жидкая или гелевая, невесомая
Уход Практически отсутствует Содержит увлажняющие и защитные компоненты
Эффект Маскирует, делает кожу "идеальной" Освежает, оставляет текстуру кожи видимой

Советы шаг за шагом

  1. Определите свой тип кожи. Для сухой подойдут формулы с максимальным увлажнением, для жирной — матирующие с лёгким эффектом контроля блеска.

  2. Выберите правильный оттенок. Skin tint полупрозрачен, поэтому он легко подстраивается под естественный цвет кожи. Лучше тестировать его при дневном свете.

  3. Наносите пальцами. Тёплые руки помогают продукту равномерно распределиться, как увлажняющий крем.

  4. Закрепите при необходимости. Для стойкости можно слегка припудрить Т-зону или использовать фиксирующий спрей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ежедневное использование тяжёлого тонального крема.
    → Последствие: забитые поры, высыпания.
    → Альтернатива: лёгкий skin tint с SPF.

  • Ошибка: нанесение на сухую или неподготовленную кожу.
    → Последствие: шелушения и неровности.
    → Альтернатива: предварительно нанести сыворотку или увлажняющий крем.

  • Ошибка: подбор слишком тёмного оттенка.
    → Последствие: неестественный вид, резкая граница у шеи.
    → Альтернатива: выбирать оттенок максимально близкий к тону кожи, skin tint всё равно сольётся с ним.

А что если…

А что если нужен более плотный результат? Skin tint можно комбинировать с консилером, нанося его точечно на проблемные зоны.
А что если кожа проблемная? В этом случае лучше выбрать лечебные формулы с ниацинамидом или использовать skin tint поверх корректирующей сыворотки.
А что если предстоит мероприятие? Можно нанести тональный крем только на центр лица, а по краям использовать skin tint для свежести.

FAQ

Как выбрать skin tint под свой тип кожи?
Для сухой кожи ищите формулы с гиалуроновой кислотой, для жирной — с матирующими компонентами и лёгкой текстурой.

Сколько стоит и где купить?
В зависимости от бренда skin tint можно найти от 1000 до 4000 рублей. Продаётся в косметических магазинах, аптеках и онлайн.

Что лучше: BB-крем или skin tint?
BB-крем даёт больше покрытия и часто плотнее. Skin tint легче, дышит и больше похож на уходовую сыворотку с оттенком.

Мифы и правда

  • Миф: skin tint — это тот же тональный крем.
    Правда: он ближе к уходу и даёт прозрачный финиш.

  • Миф: он не подходит для жирной кожи.
    Правда: существуют матирующие формулы специально для этого типа.

  • Миф: skin tint слишком слабый.
    Правда: он предназначен не для маскировки, а для усиления естественной красоты.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
