Сияние, которое молодит: правила нанесения хайлайтера для естественного эффекта

Моя семья » Красота и стиль

Хайлайтер давно стал мастхэвом в косметичке: он подчёркивает скулы, освежает взгляд и придаёт коже здоровое сияние. Но, чтобы средство работало в плюс, а не превращало лицо в «жирный блин», важно знать базовые правила его применения.

Макияж с хайлайтером
Фото: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/3723909/pub_5fc8c37c52642f33b989c1b6_5fc8ca61eb95a53734ae16d7/scale_1200
Макияж с хайлайтером

Виды хайлайтеров

  • Пудровый — подходит для жирной и комбинированной кожи, фиксирует макияж.
  • Кремовый — даёт мягкое естественное сияние, лучше для сухой кожи.
  • Жидкий — универсален, можно смешивать с тональным кремом или наносить точечно.
  • Стик — удобен в дороге, легко наносится прямо с упаковки.

Зоны нанесения

Чтобы лицо выглядело свежим и объёмным, хайлайтер наносят на так называемые «точки света»:

  • верх скул
  • спинку носа (тонкой линией)
  • галочку над верхней губой
  • внутренние уголки глаз
  • под бровь

Сравнение форматов

Формат Эффект Кому подходит
Пудра Лёгкий блеск, фиксация Жирная/комбинированная кожа
Крем Естественное сияние Сухая кожа
Жидкий Интенсивное свечение Для вечернего макияжа
Стик Быстрое нанесение Для путешествий и спешки

 

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте кожу: нанесите тональный крем или пудру.
  2. Наберите небольшое количество хайлайтера.
  3. Наносите лёгкими движениями на выступающие зоны лица.
  4. Растушуйте границы, чтобы не было резких линий.
  5. Для вечернего макияжа можно усилить свечение, добавив второй слой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Слишком много продукта 
    Последствие: эффект жирного блеска 
    Альтернатива: использовать лёгкую вуаль.
  • Ошибка: Наносить на всё лицо 
    Последствие: утяжелённый макияж 
    Альтернатива: ограничиться «точками света».
  • Ошибка: Игнорировать растушёвку 
    Последствие: грубые блики 
    Альтернатива: тщательно распределять.

А что если использовать на теле?

Хайлайтер отлично смотрится на ключицах, плечах и даже голенях. Особенно летом или на вечерних мероприятиях это добавляет образу гламура.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Делает лицо свежим и рельефным При неправильном нанесении выглядит неестественно
Универсален — для лица и тела Требует практики
Есть форматы для любых типов кожи Некоторые текстуры подчёркивают поры
Можно варьировать интенсивность Не всегда уместен в дневном макияже

FAQ

Можно ли использовать хайлайтер каждый день?

Да, если наносить в умеренном количестве.

Чем наносить хайлайтер?

Кистью-веером, спонжем или пальцами — зависит от текстуры.

Подходит ли хайлайтер для возрастной кожи?

Да, но лучше выбирать кремовые текстуры и избегать крупных блёсток.

Мифы и правда

  • «Хайлайтер нужен только для вечернего макияжа» — миф, лёгкое свечение уместно и днём.
  • «Он заменяет консилер» — нет, хайлайтер подсвечивает, но не перекрывает недостатки.
  • «Подходит только молодым» — неправда, главное правильно выбрать текстуру.

Три факта

  1. Первые хайлайтеры появились в Голливуде для съёмок в чёрно-белом кино.
  2. Корейская косметика вывела тренд «стеклянной кожи», где хайлайтер стал ключевым продуктом.
  3. Сегодня хайлайтеры выпускают даже в формате спрея для тела.

Хайлайтер — это инструмент, который придаёт макияжу лёгкость и свежесть, если использовать его с умом. Немного практики — и вы сможете подчеркнуть свои черты лица так, чтобы сияние выглядело естественным и изысканным.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
