Дженнифер Лопес доказывает, что даже самая некрасивая цветовая гамма может быть шикарной

Джей Ло совершила впечатляющий поворот в осеннем стиле, представив новый гардероб, в котором чёрный и коричневый цвета гармонично сочетаются в абсолютной гармонии. Это сочетание, которое когда-то считалось "сложным" и "некрасивым", теперь же оказалось невероятно элегантным.

Дженнифер Лопес
Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дженнифер Лопес

Переход от ярких летних оттенков к землистым, зрелым тонам был осуществлен стильно и уверенно. Результат не только идеально соответствует сезону, но и отражает эстетику, господствовавшую на осенних показах в Нью-Йорке.

Черный добавляет структуру и вневременность, а коричневый добавляет теплоту и глубину, создавая стилистический дуэт, который выглядит современно и изысканно.

Сочетание черного и коричневого для осени

Для своего осеннего образа в салоне Дженнифер Лопес выбрала элегантный многослойный образ, сочетая синий свитер с коричневым трикотажным топом — теплый и изысканный цветовой контраст.

Расстегнутая полосатая рубашка под ним добавила лёгкую нотку свежести ансамблю. Наряд дополнил коричневый жакет, который придал образу целостности и в очередной раз доказал, что Джей Ло владеет искусством элегантной многослойности.

Завершали образ чёрные брюки, идеально подходящие по фигуре Лопес, которая обычно предпочитает свободные крои. Чёрные кожаные ботильоны и чёрная кожаная сумка-тоут Dior стали прекрасным дополнением.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
