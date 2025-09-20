Осень 2025 диктует правила: вот какие детали гардероба сделают вас королевой стиля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Наступающая осень 2025 года знаменует собой торжество утонченной элегантности и осознанного подхода к стилю. Мода отходит от быстрого потребления и делает ставку на выразительные детали, качественные материалы и многослойность. О ключевых направлениях предстоящего сезона рассказал дизайнер и основатель одноименного бренда Александр Богданов.

Девушка в блузке и плаще
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в блузке и плаще

По словам дизайнера, в предстоящем сезоне стоит обратить внимание на прозрачные блузы с рюшами и платья в стиле бохо. Эксперт выделил несколько ключевых направлений, которые будут определять стиль нового сезона, сообщает Газета.Ru.

Главные тренды в блузах и верхней одежде

  • Прозрачные ткани и сложный декор — воланы, рюши и банты становятся полноценным акцентом образа

  • Многослойность и игра с деталями — манжеты и воротники "выглядывают" из-под жакетов

  • Аппликации и патчи — тренд, который сохранит актуальность несколько сезонов

  • Укороченные бомберы ярких цветов и необычных фактур

  • Классические пальто базовых оттенков с минималистичным дизайном

"В блузках все больше прозрачности, рюш, воланов, бантов. И если раньше это было лёгким намёком, то теперь — полноценный акцент", — подчеркивает Александр Богданов.

Дизайнер также отмечает важность цветовых решений: базовые оттенки для пиджаков и жакетов, спокойные тона для верхней одежды и яркие акценты в бомберах. Бежевое шерстяное пальто остается вечной классикой, которая никогда не выходит из моды. Особое внимание стоит уделить качеству материалов — предпочтение отдается натуральным тканям и сложным фактурам.

Must-have аксессуаров и обуви

  1. Обувь: лоферы на протекторе, мюли, изогнутые каблуки

  2. Отделка: металлизированные поверхности и блестящие элементы

  3. Сумки: модели-пакеты, саквояжи, геометричные клатчи

  4. Ремни и пояса: широкие модели для акцентирования талии

  5. Головные уборы: береты и шляпы с широкими полями

Платья осенью 2025 движутся в сторону элегантности: приталенные модели из плотных тканей соседствуют с летящими бохо-фасонами. Особой популярностью будут пользоваться многослойные комплекты с сочетанием платьев и брюк.

Эксперт также обращает внимание на возвращение карго в новой интерпретации итальянских фабрик, а также на разнообразие длин и силуэтов в юбках — от классических миди до экспериментальных фартуков. Важным трендом станет сочетание различных текстур и принтов в одном образе, что потребует от модниц чувства стиля и уверенности в себе.

Базовые принципы осеннего гардероба 2025

  • Акцент на качестве материалов и кроя
  • Сочетание классических и экспериментальных элементов
  • Многослойность как основной прием стилизации
  • Баланс между утонченной элегантностью и комфортом
  • Индивидуальность в деталях и аксессуарах

Сезон осень-2025 предлагает модницам возможность проявить творческий подход к созданию образов, сочетая проверенные временем классические решения с актуальными трендовыми элементами. Главное — найти баланс между элегантностью и комфортом, создавая стильные и практичные луки для разных случаев жизни.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
