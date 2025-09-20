SPF, масла и кремы: три главных правила ухода за кожей будущей мамы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Беременность — особенный период, когда в организме происходят серьёзные изменения. Кожа в это время особенно чувствительна: могут появиться сухость, пигментация, растяжки или высыпания. Правильный уход поможет сохранить комфорт и красоту, а также поддержать уверенность в себе.

Основные задачи ухода

  • поддерживать уровень увлажнённости кожи;
  • предотвращать появление растяжек;
  • бережно очищать и защищать кожу от внешних факторов;
  • учитывать повышенную чувствительность.

Очищение

Выбирайте мягкие средства без агрессивных ПАВ. Гели и пенки должны быть с нейтральным pH и минимальным количеством ароматизаторов. Скрабы на основе фруктовых кислот или грубых абразивов лучше отложить до окончания беременности.

Увлажнение и питание

  1. Используйте кремы и масла с натуральными компонентами: ши, какао, миндаль.
  2. Наносите увлажняющий крем после душа, пока кожа ещё слегка влажная.
  3. Для области живота и бёдер подойдут специальные кремы от растяжек с витамином Е и пантенолом.

Защита от солнца

Гормональные изменения усиливают риск пигментации. Поэтому важно каждый день использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, даже осенью и зимой.

Сравнение средств

Средство Для чего подходит Особенности
Масло ши Питание, мягкость Подходит для живота и бёдер
Крем с пантенолом Увлажнение, заживление Снимает сухость и раздражение
Солнцезащитный крем Защита от пигментации Использовать ежедневно
Лосьон с алоэ Освежение и смягчение Лёгкая текстура, быстро впитывается

 

Советы шаг за шагом

  1. Установите правило: увлажнять кожу минимум дважды в день.
  2. Используйте душ с комфортной температурой — слишком горячая вода сушит.
  3. Носите свободную одежду из натуральных тканей, чтобы кожа «дышала».
  4. Следите за питанием — продукты с омега-3 и витаминами A, C, E поддерживают кожу изнутри.
  5. Консультируйтесь с врачом перед использованием новых средств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать агрессивные пилинги 
    Последствие: раздражение 
    Альтернатива: мягкие энзимные средства.
  • Ошибка: Игнорировать увлажнение 
    Последствие:  сухость и зуд 
    Альтернатива: регулярное применение масел.
  • Ошибка: Отказываться от SPF 
    Последствие:  пигментные пятна 
    Альтернатива: крем с SPF 30–50.

А что если кожа проблемная?

Если во время беременности появляются акне, не используйте сильные кислоты и ретиноиды — они противопоказаны. Лучший вариант — уход с ниацинамидом, цинком и лёгкими увлажняющими текстурами.

FAQ

Какие ингредиенты нельзя использовать во время беременности?

Ретиноиды, сильные кислоты, гидрохинон и эфирные масла в высокой концентрации.

Когда начинать профилактику растяжек?

Уже с первого триместра, чтобы кожа оставалась эластичной.

Подойдут ли аптечные средства от сухости?

Да, главное — выбирать гипоаллергенные формулы.

Мифы и правда

  • «Растяжки можно полностью предотвратить» — миф, многое зависит от генетики, но уход снижает риск.
  • «Беременным нельзя пользоваться косметикой» — неправда, важно лишь выбирать безопасные средства.
  • «Достаточно только масла» — не всегда, иногда нужен крем для полноценного увлажнения.

Три факта

  1. Во время беременности кожа теряет влагу быстрее из-за гормональных изменений.
  2. Пигментные пятна (хлоазма) встречаются почти у 70% будущих мам.
  3. Регулярный массаж с маслами помогает улучшить кровообращение и эластичность кожи.

Уход за кожей во время беременности — это не только забота о внешности, но и о самочувствии. Регулярные простые шаги помогут сохранить здоровье кожи и подарят чувство уверенности в этот важный период.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
