Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметичка-герой: маленький набор, который спасает образ невесты в любой ситуации
Можно было дать и больше: Тарасова раскрыла секрет выступления Аделии Петросян на квалификации ОИ-2026
Это простое упражнение спасает от сутулости и укрепляет спину за 5 минут в день
Северный Кавказ держится, столицы сдаются: где люди останутся, а где исчезнут
Евросоюз пытается заморозить карты Мир: как это отразится на жизни россиян
Леброн Джеймс готовится к завершению карьеры: вот как это изменит НБА
Первый лайнер для одиночек: соло-путешествия объявили вызов классическим круизам
Фотосессия за десятки тысяч: как аферисты наживаются на мечте о подиуме
Покупка первой машины как шахматы: один неверный ход — и вся партия проиграна

Молчаливые палачи стоп: уходят за одну ночь, если использовать неожиданный спящий трюк

Моя семья » Красота и стиль

Натоптыши — проблема, с которой сталкивались почти все. Они не только портят внешний вид стопы, но и могут вызвать ощутимый дискомфорт. Разберёмся, почему они возникают, какие бывают, как их отличить от других кожных проблем и что реально помогает от них избавиться.

Ванночка для ног
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванночка для ног

Что такое натоптыш и почему он появляется

Натоптыш — это уплотнённый участок кожи, который образуется в местах постоянного давления или трения. В отличие от обычных мозолей, такие образования глубже и плотнее, иногда вызывают боль при ходьбе. Они не передаются от человека к человеку, так как не связаны с вирусами.

Основные причины появления:

  • тесная или неудобная обувь с жёсткими носками и высоким каблуком;

  • плоскостопие, неправильная походка или другие деформации стопы;

  • длительное пребывание "на ногах";

  • повышенная потливость.

Виды натоптышей

Существует три основных типа:

  1. Твёрдые — самые распространённые, небольшие по размеру, но с выраженным уплотнением.

  2. Мягкие — белесого или серого оттенка, более эластичные, чаще возникают между пальцами.

  3. Семенные — мелкие, болезненные точки, которые встречаются на подошве.

На раннем этапе их легко спутать с бородавками или мозолями. Отличие в том, что бородавки имеют чёрные точки внутри и связаны с вирусом, а мозоли обычно менее болезненны.

Сравнение

Признак Натоптыш Мозоль Бородавка
Причина Давление, трение Одноразовое воздействие Вирус
Боль при нажатии Может быть Обычно нет Есть
Внешний вид Жёлтоватый, плотный участок Мягкий пузырь или слой кожи Неровная поверхность с точками
Лечение Смягчение кожи, педикюр, кремы Самостоятельно проходит Удаление (жидкий азот, лазер)

Советы шаг за шагом

  1. Подбирайте удобную обувь по размеру, с мягкой стелькой.

  2. Используйте ортопедические стельки и силиконовые подушечки для снижения давления.

  3. Регулярно ухаживайте за стопами: педикюр, тёплые ванночки, пилки и скрабы.

  4. После душа наносите питательные кремы или масла (ши, кокосовое, миндальное).

  5. Для дополнительного увлажнения — нанесите крем, сверху вазелин, наденьте хлопковые носки на ночь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Носить тесные туфли на каблуках.
    → Последствие: хронические натоптыши и деформация пальцев.
    → Альтернатива: выбирать обувь на удобной колодке с амортизирующей подошвой.

  • Ошибка: Игнорировать сухость стоп.
    → Последствие: трещины и болезненные уплотнения.
    → Альтернатива: применять увлажняющие кремы с мочевиной и пемзу для ухода.

  • Ошибка: Срезать натоптыш самостоятельно лезвием.
    → Последствие: риск инфекции.
    → Альтернатива: обращение к мастеру педикюра или использование аптечных кератолитических средств.

А что если…

А если натоптыш всё-таки появился? Здесь важно не откладывать уход. На ранних стадиях помогут пластыри с салициловой кислотой, специальные мази и ванночки с содой. При сильной боли стоит обратиться к ортопеду: возможно, проблема связана с биомеханикой стопы, и поможет только коррекция стелек.

Плюсы и минусы методов борьбы

Метод Плюсы Минусы
Домашний уход (ванночки, кремы) Доступно, недорого, подходит для профилактики Требует регулярности, эффект медленный
Аптечные пластыри и мази Удобно, эффективно при свежих натоптышах Может вызывать раздражение кожи
Аппаратный педикюр Быстро, безболезненно, долговечно Стоимость выше, нужен специалист
Хирургическое удаление Решает проблему радикально Подходит только при осложнённых формах

FAQ

Как выбрать обувь, чтобы избежать натоптышей?
Обувь должна быть по размеру, с широкой носовой частью и мягкой стелькой. Избегайте слишком узких моделей.

Сколько стоит удаление натоптышей в салоне?
Средняя цена аппаратного педикюра — от 1500 до 3000 рублей, в зависимости от региона и уровня салона.

Что лучше использовать дома — пемзу или скраб?
Пемза эффективнее для плотной кожи, а скраб — для лёгкого ухода и профилактики.

Мифы и правда

  • Миф: Натоптыши можно заразиться.
    Правда: они не заразны, в отличие от бородавок.

  • Миф: Достаточно один раз удалить натоптыш, и он больше не появится.
    Правда: без изменения обуви и привычек они вернутся.

  • Миф: Чем глубже срезать натоптыш, тем лучше.
    Правда: это травмирует кожу и может вызвать воспаление.

3 интересных факта

  1. Натоптыши встречаются чаще у женщин из-за любви к каблукам и узкой обуви.

  2. У спортсменов, особенно бегунов, они возникают почти так же часто, как у любителей шпилек.

  3. В Древнем Риме применяли оливковое масло для смягчения кожи стоп, что считалось признаком ухода.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Домашние животные
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Эта порода не прощает ошибок: как один неверный шаг превращает преданную собаку во врага
Домашние животные
Эта порода не прощает ошибок: как один неверный шаг превращает преданную собаку во врага
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Это простое упражнение спасает от сутулости и укрепляет спину за 5 минут в день
Северный Кавказ держится, столицы сдаются: где люди останутся, а где исчезнут
Евросоюз пытается заморозить карты Мир: как это отразится на жизни россиян
Леброн Джеймс готовится к завершению карьеры: вот как это изменит НБА
Фотосессия за десятки тысяч: как аферисты наживаются на мечте о подиуме
Покупка первой машины как шахматы: один неверный ход — и вся партия проиграна
Лоза с двойным дном: один куст превращается в несколько сортов сразу и спасает сад от вырубки
Браслет фараона исчез за бесценок: кто и зачем переплавил 3000-летнюю реликвию
Не просто аксессуар: зачем Мелания Трамп надела фиолетовую шляпу на встречу с королевской семьей
Цветочный аквариум: хитрый метод ухода за орхидеями, который ломает все привычные правила
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.