Мини возвращает дерзость, макси добавляет драму: юбки, без которых осень-2025 невозможна

Моя семья » Красота и стиль

Юбки этой осенью становятся главным элементом женского гардероба. Дизайнеры сделали ставку на смелые силуэты, фактуры и игру с длиной, поэтому выбор огромен — от дерзких мини до аристократичных макси. Осенняя мода 2025 позволяет экспериментировать и находить баланс между комфортом и ярким акцентом.

Девушка в атласной юбке и свитере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в атласной юбке и свитере

Мини: возвращение дерзости

Короткие юбки снова в центре внимания. В коллекциях — кожаные модели, мини с бахромой и яркими принтами. Они отлично сочетаются с массивной обувью и объёмными свитерами, создавая контраст лёгкости и грубости.

Миди: элегантная классика

Миди не сдают позиции: плиссированные, прямые, с разрезами сбоку или спереди. Это универсальная длина, которая подходит и в офис, и для прогулок. В моде приглушённые оттенки — беж, оливковый, шоколадный, а также клетка и «гусиная лапка».

Макси: драма и движение

Длинные юбки — тренд для тех, кто любит эффектность. На подиумах можно увидеть модели из плотного трикотажа, атласа и даже денима. Макси гармонично смотрятся с сапогами-трубами и длинными пальто.

Сравнение трендовых юбок

Длина Особенности С чем носить
Мини Кожа, бахрома, яркие цвета Свитеры, массивные ботинки
Миди Плиссе, разрезы, клетка Блузки, жакеты, лоферы
Макси Атлас, трикотаж, деним Пальто, сапоги, свитшоты

Советы шаг за шагом

  1. Для офиса выбирайте миди в спокойных оттенках.
  2. Для вечера подойдут мини из кожи или пайеток.
  3. Для повседневности — длинные юбки из трикотажа.
  4. Комбинируйте юбки с ремнями, чтобы подчеркнуть талию.
  5. Не бойтесь экспериментировать с фактурами: кожа + шерсть, деним + атлас.

А что если выбрать винтаж?

Юбки 70-х и 90-х снова в тренде. Джинсовые миди, клетчатые макси и кожаные мини легко найти в секонд-хендах, а стилизовать — с современными аксессуарами.

FAQ

Какие юбки самые универсальные?

Миди в спокойных тонах — они подойдут и для работы, и для отдыха.

Какие материалы в моде этой осенью?

Кожа, трикотаж, атлас и деним.

С какой обувью лучше носить макси?

С сапогами-трубами, ботильонами или кроссовками для контраста.

Мифы и правда

  • «Юбки — только для тепла» — миф, осенью они становятся ярким акцентом образа.
  • «Мини подходят только молодым» — неправда, всё зависит от сочетаний.
  • «Макси укорачивают рост» — миф, при правильной обуви они визуально вытягивают фигуру.

Три факта

  • Юбка-плиссе остаётся в тренде уже более 5 лет подряд.
  • Кожаные юбки — фаворит осенних коллекций 2025.
  • Длинные юбки с разрезами стали главным хитом Парижской недели моды.

Этой осенью юбки становятся универсальным способом выразить индивидуальность и добавить образу динамики. Выбирайте длину и фактуру под свой стиль — и они легко превратят базовый гардероб в трендовый.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
