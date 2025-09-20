Мини возвращает дерзость, макси добавляет драму: юбки, без которых осень-2025 невозможна

Юбки этой осенью становятся главным элементом женского гардероба. Дизайнеры сделали ставку на смелые силуэты, фактуры и игру с длиной, поэтому выбор огромен — от дерзких мини до аристократичных макси. Осенняя мода 2025 позволяет экспериментировать и находить баланс между комфортом и ярким акцентом.
Короткие юбки снова в центре внимания. В коллекциях — кожаные модели, мини с бахромой и яркими принтами. Они отлично сочетаются с массивной обувью и объёмными свитерами, создавая контраст лёгкости и грубости.
Миди не сдают позиции: плиссированные, прямые, с разрезами сбоку или спереди. Это универсальная длина, которая подходит и в офис, и для прогулок. В моде приглушённые оттенки — беж, оливковый, шоколадный, а также клетка и «гусиная лапка».
Длинные юбки — тренд для тех, кто любит эффектность. На подиумах можно увидеть модели из плотного трикотажа, атласа и даже денима. Макси гармонично смотрятся с сапогами-трубами и длинными пальто.
|Длина
|Особенности
|С чем носить
|Мини
|Кожа, бахрома, яркие цвета
|Свитеры, массивные ботинки
|Миди
|Плиссе, разрезы, клетка
|Блузки, жакеты, лоферы
|Макси
|Атлас, трикотаж, деним
|Пальто, сапоги, свитшоты
Юбки 70-х и 90-х снова в тренде. Джинсовые миди, клетчатые макси и кожаные мини легко найти в секонд-хендах, а стилизовать — с современными аксессуарами.
Миди в спокойных тонах — они подойдут и для работы, и для отдыха.
Кожа, трикотаж, атлас и деним.
С сапогами-трубами, ботильонами или кроссовками для контраста.
Этой осенью юбки становятся универсальным способом выразить индивидуальность и добавить образу динамики. Выбирайте длину и фактуру под свой стиль — и они легко превратят базовый гардероб в трендовый.
