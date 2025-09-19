Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш кошелёк готов? Россияне начали получать налоговые уведомления на рекордную сумму
Великая загадка Египта: учёные приблизились к разгадке пропавшей гробницы Клеопатры
Не просто экспонаты: вот какой секрет хранят залы Большого египетского музея
Массаж, который обещает лёгкость в теле и минус сантиметры на талии: правда о лимфодренаже
Квартальные столбы — ваш GPS: найдёте дорогу из любого леса
Космический отбор гостей от бактерий до мышей: какую миссию выполнял спутник Бион-М № 2
500 грамм и фигура мечты: диетолог назвала мясо для идеального фарша и предложила 3 рецепта
Квартира стала ближе: снижение ставки ЦБ меняет правила ипотечной игры
Провал трансферной кампании Спартака: Масалитин раскрыл главный камень преткновения команды

Уколы красоты или уколы страха: мифы о мезотерапии, которые пора развенчать

4:43
Моя семья » Красота и стиль

Мезотерапия давно закрепилась в списке популярных косметологических процедур, но вокруг неё до сих пор витает множество мифов. Одни уверены, что это «волшебный укол красоты», другие — что методика опасна и не даёт результата. Чтобы разобраться, стоит отделить факты от домыслов.

Мезотерапия
Фото: https://static.tildacdn.com/tild6338-6362-4632-b734-323364303637/Depositphotos_186095.jpg
Мезотерапия

Что такое мезотерапия

Это инъекционная методика, при которой в средний слой кожи вводятся коктейли из витаминов, гиалуроновой кислоты, аминокислот и других активных компонентов. Цель — улучшить качество кожи, запустить процессы регенерации, устранить сухость, мелкие морщины, пигментацию или тусклый цвет лица.

Мифы о мезотерапии

Миф 1. Эффект виден сразу и держится навсегда

На самом деле результат проявляется постепенно: кожа становится свежее уже после пары процедур, но для стойкого эффекта нужен курс. Долговечность зависит от образа жизни и ухода.

Миф 2. Это очень больно

Современные техники и анестезирующие кремы делают процедуру вполне терпимой. Дискомфорт может быть, но сильной боли быть не должно.

Миф 3. Мезотерапия подходит только для лица

На самом деле её применяют и для тела: для борьбы с целлюлитом, растяжками, выпадением волос.

Миф 4. После мезотерапии нельзя вести обычную жизнь

Ограничения действительно есть (баня, сауна, спорт первые 2–3 дня), но в целом восстановление проходит быстро, и уже на следующий день можно возвращаться к привычным делам.

Миф 5. Это опасно

При выборе квалифицированного врача и сертифицированных препаратов мезотерапия безопасна. Основные риски связаны только с непрофессиональным проведением.

Сравнение: мифы и факты

Миф Правда
Эффект мгновенный и навсегда Требуется курс, результат временный
Это больно Используются обезболивающие, процедура комфортна
Только для лица Подходит и для тела, и для волос
Долгая реабилитация Минимальные ограничения
Опасно для здоровья При правильном подходе безопасно

Советы шаг за шагом

  1. Перед процедурой проконсультируйтесь с врачом-косметологом.
  2. Убедитесь, что используются сертифицированные препараты.
  3. После процедуры избегайте солнца и тепловых нагрузок 2–3 дня.
  4. Для стойкого результата пройдите полный курс (обычно 4–8 сеансов).
  5. Поддерживайте эффект домашним уходом и здоровым образом жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Довериться сомнительному салону 
    Последствие: риск осложнений 
    Альтернатива: выбирать клинику с лицензией.
  • Ошибка: Пропустить курс и сделать 1 процедуру 
    Последствие: слабый результат 
    Альтернатива: пройти серию сеансов.
  • Ошибка: Игнорировать уход после процедуры 
    Последствие: сухость, раздражение 
    Альтернатива: использовать крем с SPF и увлажняющие средства.

А что если выбрать альтернативу?

Если уколы вызывают страх, есть безинъекционная мезотерапия: коктейли доставляются с помощью аппарата (ультразвук, электропорация). Эффект мягче, но подходит тем, кто боится игл.

Плюсы и минусы мезотерапии

Плюсы Минусы
Улучшает качество кожи Требует курса процедур
Подходит для лица, тела, волос Возможен дискомфорт
Минимальная реабилитация Эффект временный
Индивидуальные коктейли Цена выше средней

FAQ

Сколько держится эффект?

Обычно 6–12 месяцев, затем курс можно повторить.

С какого возраста можно делать мезотерапию?

Обычно после 25 лет, когда появляются первые признаки усталости кожи.

Сколько стоит процедура?

От 3000 до 7000 рублей за сеанс в зависимости от препарата.

Мифы и правда

  • «Мезотерапия вызывает привыкание» — миф, кожа не становится хуже после отмены.
  • «Можно обойтись без курса» — неправда, результат заметен только после серии процедур.
  • «Эффект одинаков у всех» — миф, многое зависит от индивидуальных особенностей.

Мезотерапия — это эффективная процедура, если понимать её реальные возможности и не ждать чудес. Развенчав мифы, проще увидеть её как инструмент для поддержания красоты и здоровья кожи.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Красота и стиль
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Ваш кошелёк готов? Россияне начали получать налоговые уведомления на рекордную сумму
Великая загадка Египта: учёные приблизились к разгадке пропавшей гробницы Клеопатры
Не просто экспонаты: вот какой секрет хранят залы Большого египетского музея
Уколы красоты или уколы страха: мифы о мезотерапии, которые пора развенчать
Массаж, который обещает лёгкость в теле и минус сантиметры на талии: правда о лимфодренаже
Квартальные столбы — ваш GPS: найдёте дорогу из любого леса
Космический отбор гостей от бактерий до мышей: какую миссию выполнял спутник Бион-М № 2
500 грамм и фигура мечты: диетолог назвала мясо для идеального фарша и предложила 3 рецепта
Квартира стала ближе: снижение ставки ЦБ меняет правила ипотечной игры
Провал трансферной кампании Спартака: Масалитин раскрыл главный камень преткновения команды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.