Брови как чёрные гусеницы: одна ошибка в макияже способна состарить на десять лет

Красивые брови сегодня — неотъемлемая часть образа. Они формируют выражение лица, делают взгляд более открытым и завершённым. Но стоит немного ошибиться с цветом, формой или насыщенностью, и даже самый дорогой тональный крем или тушь теряют своё значение. Визажист, Член Евразийского художественного союза, Юлия Пикалова подробно рассказала, какие промахи чаще всего портят макияж и как их исправить.
Подбор карандаша или теней — первый шаг. Если оттенок значительно темнее натуральных волос, брови начинают выглядеть неестественно.
"Самый классический, который подходит всем, это серо-коричневый", — пояснила визажист Юлия Пикалова.
Слишком тёмный тон делает образ тяжёлым, а слишком светлый — будто бровей вовсе нет. Баланс достигается тогда, когда цвет гармонирует с кожей и волосами.
Корректировать природный изгиб можно, но полностью его менять — ошибка.
"Обычно это бывает, когда вы меняете природную форму, особенно это касается изгиба и ширины", — отметила визажист.
Намного лучше слегка подчистить линию и уложить волоски гелем, чем рисовать заново новые дуги.
Никто не станет подкрашивать ногти без маникюра, так и с бровями: сначала требуется уход. Лишние волоски за пределами формы стоит удалить, длинные — аккуратно подстричь. Асимметрия также требует внимания.
"Оставлять очевидные ошибки не стоит", — добавила эксперт.
Яркие и плотные брови уместны только в вечернем макияже. В повседневном образе чрезмерная насыщенность смотрится тяжеловесно. Лучше слегка заполнить пустоты карандашом с тонким стержнем и закрепить прозрачным гелем. Достаточно пары движений, а не вырисовывания "трафаретов".
|Средство
|Для чего подходит
|Особенности
|Карандаш
|Быстрая коррекция формы
|Должен быть максимально мягким
|Тени
|Естественное заполнение
|Хорошо держатся при использовании базы
|Гель прозрачный
|Фиксация и укладка
|Подходит для повседневного макияжа
|Помада
|Яркий акцент, вечерний образ
|Долго держится, но требует навыков
|Лайнер
|Прорисовка отдельных волосков
|Создаёт эффект микроблейдинга
Удалите выбившиеся волоски и подстригите длинные.
Причешите брови щёточкой вверх, чтобы оценить естественную форму.
Лёгкими штрихами заполните пробелы карандашом.
При необходимости используйте тени для мягкости.
Зафиксируйте результат прозрачным или тонированным гелем.
Вы решили радикально изменить цвет волос? Брови тоже потребуют корректировки. Блондинкам подойдут светло-коричневые тона, рыжим — с тёплым подтоном, брюнеткам — тёмно-серые и графитовые.
|Техника
|Плюсы
|Минусы
|Карандаш
|Доступность, простота
|Может смазываться
|Тени
|Натуральный результат
|Требуют базы
|Гель
|Быстро и удобно
|Недолговечен без тона
|Помада
|Стойкость
|Сложнее наносить
|Перманент
|Долгосрочно
|Риск неудачной работы
Как выбрать оттенок карандаша?
Берите цвет на тон светлее корней волос или максимально приближенный к ним.
Сколько стоит хороший набор для бровей?
В среднем от 500 рублей за карандаш и 400-800 рублей за фиксирующий гель. Профессиональные средства могут стоить дороже.
Что лучше: помада или тени?
Для новичков проще тени — они легче тушуются. Помада требует опыта, но даёт более стойкий результат.
Миф: брови должны быть идеально симметричными.
Правда: естественная лёгкая асимметрия допустима и делает лицо живым.
Миф: чем темнее, тем выразительнее.
Правда: излишне тёмные брови старят и делают образ грубым.
Миф: модные тренды подходят всем.
Правда: индивидуальная форма и цвет всегда выигрышнее.
В Древнем Египте брови подкрашивали сурьмой, считая их защитой от злых духов.
В Средневековой Европе мода диктовала наоборот — полностью сбривать брови.
Первые современные гели для бровей появились только в 1990-х и быстро стали бестселлерами.
