Брови как чёрные гусеницы: одна ошибка в макияже способна состарить на десять лет

Красивые брови сегодня — неотъемлемая часть образа. Они формируют выражение лица, делают взгляд более открытым и завершённым. Но стоит немного ошибиться с цветом, формой или насыщенностью, и даже самый дорогой тональный крем или тушь теряют своё значение. Визажист, Член Евразийского художественного союза, Юлия Пикалова подробно рассказала, какие промахи чаще всего портят макияж и как их исправить.

Когда тон подобран неправильно

Подбор карандаша или теней — первый шаг. Если оттенок значительно темнее натуральных волос, брови начинают выглядеть неестественно.

"Самый классический, который подходит всем, это серо-коричневый", — пояснила визажист Юлия Пикалова.

Слишком тёмный тон делает образ тяжёлым, а слишком светлый — будто бровей вовсе нет. Баланс достигается тогда, когда цвет гармонирует с кожей и волосами.

Форма против природы

Корректировать природный изгиб можно, но полностью его менять — ошибка.

"Обычно это бывает, когда вы меняете природную форму, особенно это касается изгиба и ширины", — отметила визажист.

Намного лучше слегка подчистить линию и уложить волоски гелем, чем рисовать заново новые дуги.

Уход на первом месте

Никто не станет подкрашивать ногти без маникюра, так и с бровями: сначала требуется уход. Лишние волоски за пределами формы стоит удалить, длинные — аккуратно подстричь. Асимметрия также требует внимания.

"Оставлять очевидные ошибки не стоит", — добавила эксперт.

Перебор с насыщенностью

Яркие и плотные брови уместны только в вечернем макияже. В повседневном образе чрезмерная насыщенность смотрится тяжеловесно. Лучше слегка заполнить пустоты карандашом с тонким стержнем и закрепить прозрачным гелем. Достаточно пары движений, а не вырисовывания "трафаретов".

Сравнение средств для бровей

Средство Для чего подходит Особенности Карандаш Быстрая коррекция формы Должен быть максимально мягким Тени Естественное заполнение Хорошо держатся при использовании базы Гель прозрачный Фиксация и укладка Подходит для повседневного макияжа Помада Яркий акцент, вечерний образ Долго держится, но требует навыков Лайнер Прорисовка отдельных волосков Создаёт эффект микроблейдинга Советы шаг за шагом Удалите выбившиеся волоски и подстригите длинные. Причешите брови щёточкой вверх, чтобы оценить естественную форму. Лёгкими штрихами заполните пробелы карандашом. При необходимости используйте тени для мягкости. Зафиксируйте результат прозрачным или тонированным гелем. А что если… Вы решили радикально изменить цвет волос? Брови тоже потребуют корректировки. Блондинкам подойдут светло-коричневые тона, рыжим — с тёплым подтоном, брюнеткам — тёмно-серые и графитовые. Плюсы и минусы разных техник Техника Плюсы Минусы Карандаш Доступность, простота Может смазываться Тени Натуральный результат Требуют базы Гель Быстро и удобно Недолговечен без тона Помада Стойкость Сложнее наносить Перманент Долгосрочно Риск неудачной работы FAQ Как выбрать оттенок карандаша?

Берите цвет на тон светлее корней волос или максимально приближенный к ним. Сколько стоит хороший набор для бровей?

В среднем от 500 рублей за карандаш и 400-800 рублей за фиксирующий гель. Профессиональные средства могут стоить дороже. Что лучше: помада или тени?

Для новичков проще тени — они легче тушуются. Помада требует опыта, но даёт более стойкий результат. Мифы и правда Миф: брови должны быть идеально симметричными.

Правда: естественная лёгкая асимметрия допустима и делает лицо живым.

Миф: чем темнее, тем выразительнее.

Правда: излишне тёмные брови старят и делают образ грубым.

Миф: модные тренды подходят всем.

Правда: индивидуальная форма и цвет всегда выигрышнее. Интересные факты В Древнем Египте брови подкрашивали сурьмой, считая их защитой от злых духов. В Средневековой Европе мода диктовала наоборот — полностью сбривать брови. Первые современные гели для бровей появились только в 1990-х и быстро стали бестселлерами.