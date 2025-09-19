Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
500 грамм и фигура мечты: диетолог назвала мясо для идеального фарша и предложила 3 рецепта
Квартира стала ближе: снижение ставки ЦБ меняет правила ипотечной игры
Провал трансферной кампании Спартака: Масалитин раскрыл главный камень преткновения команды
Косметичка-герой: маленький набор, который спасает образ невесты в любой ситуации
Подводный Рим в сердце Италии: древняя верфь открывает тайны из-под изумрудных источников
Можно было дать и больше: Тарасова раскрыла секрет выступления Аделии Петросян на квалификации ОИ-2026
Это простое упражнение спасает от сутулости и укрепляет спину за 5 минут в день
Северный Кавказ держится, столицы сдаются: где люди останутся, а где исчезнут
Евросоюз пытается заморозить карты Мир: как это отразится на жизни россиян

Массаж, который обещает лёгкость в теле и минус сантиметры на талии: правда о лимфодренаже

4:04
Моя семья » Красота и стиль

Лимфодренажный массаж — это техника, которая помогает активизировать работу лимфатической системы, убрать застои жидкости и ускорить обмен веществ. Его часто выбирают для борьбы с отёками, целлюлитом и чувством тяжести в теле. Но, как и у любой процедуры, у лимфодренажа есть не только плюсы, но и ограничения.

Лимфодренажный массаж
Фото: https://sun9-13.userapi.com/impg/OO_odO7egebDCmf3-GCPiCtiX3cXNbN9yKpGrw/riJF6l2vDWY.jpg?size=604x402&quality=95&sign=b0ef0479e721302c15d757d4bb6df14a&type=album
Лимфодренажный массаж

В чём суть процедуры

Лимфатическая система отвечает за вывод лишней жидкости и токсинов. Когда её работа замедляется, появляются отёки, усталость и даже проблемы с кожей. Массаж мягкими, ритмичными движениями стимулирует лимфоток, улучшая циркуляцию и общее самочувствие.

Польза лимфодренажного массажа

  • уменьшение отёков и ощущения тяжести;
  • улучшение тонуса кожи и уменьшение проявлений целлюлита;
  • ускорение восстановления после физических нагрузок;
  • укрепление иммунитета за счёт стимуляции лимфотока;
  • расслабление и снижение стресса.

Виды лимфодренажа

  • Ручной — выполняется массажистом, включает мягкие надавливания и поглаживания.
  • Аппаратный — с помощью специальных аппаратов (прессотерапия, вакуумный или микротоковый массаж).

Сравнение видов

Вид Особенности Эффект
Ручной Индивидуальная техника, расслабление Мягкий дренаж, антистресс
Аппаратный Быстрее, можно регулировать силу Глубокий лимфодренаж, выраженный эффект

Советы шаг за шагом

  1. Перед первым сеансом проконсультируйтесь с врачом.
  2. Выберите опытного массажиста или проверенный салон.
  3. За сутки до процедуры избегайте алкоголя и солёной пищи.
  4. После массажа пейте больше воды — это усилит эффект.
  5. Для стойкого результата проходите курс из 5–10 сеансов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Делать массаж при противопоказаниях 
    Последствие: ухудшение состояния 
    Альтернатива: предварительная консультация со специалистом.
  • Ошибка: Ограничиться одним сеансом 
    Последствие: минимальный результат 
    Альтернатива: пройти курс.
  • Ошибка: Игнорировать питьевой режим 
    Последствие: слабый эффект 
    Альтернатива: увеличить количество воды.

Противопоказания

Лимфодренажный массаж нельзя делать при:

  • острых инфекциях;
  • тромбозах и сердечно-сосудистых заболеваниях;
  • онкологии;
  • беременности (без разрешения врача);
  • кожных воспалениях в зоне воздействия.

А что делать вместо массажа?

Хорошей альтернативой станут регулярные тренировки, контрастный душ и грамотный питьевой режим. Эти методы тоже активизируют лимфоток, но эффект будет более мягким и постепенным.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрый результат Есть противопоказания
Улучшает внешний вид кожи Нужен курс процедур
Снимает усталость и стресс Стоимость выше средней
Подходит мужчинам и женщинам Возможен дискомфорт во время сеанса

FAQ

Сколько длится один сеанс?

В среднем 40–60 минут.

Через сколько виден результат?

Уже после первой процедуры уменьшается отёчность, но для стойкого эффекта нужен курс.

Сколько стоит курс массажа?

От 10 000 до 25 000 рублей в зависимости от метода и салона.

Мифы и правда

  • «Лимфодренаж помогает похудеть» — миф, он убирает лишнюю жидкость, а не жир.
  • «Это болезненная процедура» — неправда, массаж должен быть мягким и комфортным.
  • «Достаточно одного сеанса» — миф, нужен курс для результата.

Лимфодренажный массаж способен заметно улучшить самочувствие и внешний вид, если правильно подобрать курс и учесть противопоказания. При грамотном подходе он станет не только уходовой процедурой, но и способом поддерживать здоровье в долгосрочной перспективе.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Потеря такого камня — настоящая катастрофа: зачем выдра годами носит его под мышкой
Домашние животные
Потеря такого камня — настоящая катастрофа: зачем выдра годами носит его под мышкой
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
500 грамм и фигура мечты: диетолог назвала мясо для идеального фарша и предложила 3 рецепта
Квартира стала ближе: снижение ставки ЦБ меняет правила ипотечной игры
Провал трансферной кампании Спартака: Масалитин раскрыл главный камень преткновения команды
Косметичка-герой: маленький набор, который спасает образ невесты в любой ситуации
Подводный Рим в сердце Италии: древняя верфь открывает тайны из-под изумрудных источников
Можно было дать и больше: Тарасова раскрыла секрет выступления Аделии Петросян на квалификации ОИ-2026
Это простое упражнение спасает от сутулости и укрепляет спину за 5 минут в день
Северный Кавказ держится, столицы сдаются: где люди останутся, а где исчезнут
Евросоюз пытается заморозить карты Мир: как это отразится на жизни россиян
Леброн Джеймс готовится к завершению карьеры: вот как это изменит НБА
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.