Шоколад топит классику: французский маникюр вернулся, но в совсем другом обличии

5:25
Моя семья » Красота и стиль

Французский маникюр — вечная классика, которая уже десятилетиями не выходит из моды. Но осенью этого года он получил свежее дыхание: бордовые дуги, оттенок какао и так называемый глубокий френч. Эти варианты делают привычный дизайн более выразительным, добавляют нотку современности и позволяют экспериментировать с образом.

Осенний френч
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний френч

Вдохновение пришло не только с подиумов, но и с красной дорожки MTV Video Music Awards, где певица Сабрина Карпентер выбрала необычный французский маникюр. Теперь ясно: френч снова на пике.

Три главных направления

Бордовый и бронзовый френч

Классическая светлая дуга уступила место насыщенным оттенкам красного вина, бронзы и тёмного бордо. Сабрина Карпентер на MTV Awards вышла именно с таким вариантом: нюдовая база, бордовые кончики и сияние страз, напоминающих конфетти. Маникюр идеально дополнил её алое платье Valentino.

Бордовый френч придаёт рукам выразительность и элегантность. Варианты можно усложнять: например, использовать в качестве базы голубой, зелёный или золотистый лак.

Французский в оттенке какао

Шоколадные тона уверенно вошли в моду. Они смотрятся дорого, подчёркивают ухоженность и особенно гармонируют с миндалевидной формой ногтей. На длинных квадратных ногтях какао-френч даёт строгий, даже деловой акцент, а на коротких — добавляет мягкости.

Коричневые дуги можно сочетать с пастельной тонкой линией или минималистичными точками. Такой дизайн подойдёт как для офиса, так и для вечернего выхода.

Глубокий французский маникюр

Этот вариант отличается широкой дугой, которая занимает больше места, чем в классическом френче. Он отлично смотрится на длинных миндалевидных ногтях и ассоциируется с ретро-образами начала 2000-х. Именно такой маникюр носили Бритни Спирс и Памела Андерсон.

Сегодня глубокий френч вновь вернулся благодаря мастерам вроде Золы Ганзоригт, которая работает с Кайли Дженнер. Посты звезды в соцсетях подхватили тысячи девушек, и тренд снова стал актуальным.

Сравнение вариантов

Вариант Для кого подходит Сложность исполнения Эффект
Бордовый/бронзовый Для смелых, любящих вечерние образы Средняя, можно добавить стразы Выразительность и драматичность
Какао Для повседневности и офиса Низкая, универсальный тон Элегантность и мягкость
Глубокий френч Для поклонниц ретро и длинных ногтей Высокая, нужна идеальная симметрия Стильный акцент и ностальгия

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте ногти: баф, обезжиривание и база.

  2. Выберите основу: нюд, пастель или прозрачный лак.

  3. Нарисуйте дугу тонкой кистью — сначала контур, потом заполните цветом.

  4. Для бордового — добавьте стразы или блёстки.

  5. Для какао — попробуйте двойную дугу с пастелью.

  6. Для глубокого френча — уделите внимание симметрии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать слишком контрастный тон без учёта кожи → ногти выглядят тяжеловесно → альтернатива: берите оттенок темнее кожи на 1-2 тона.

  • Ошибка: сделать глубокий френч на коротких ногтях → дуга "съедает" ноготь → альтернатива: использовать его только на длинных миндалевидных.

  • Ошибка: толстый слой страз → перегруженный вид → альтернатива: акцент на 1-2 ногтя.

А что если…

Вы не хотите следовать трендам, но любите классику? Тогда попробуйте "микро-френч" — тончайшую дугу, почти невидимую. Он смотрится свежо и подходит даже для деловых встреч.

Плюсы и минусы

Вариант Плюсы Минусы
Бордовый Яркий, праздничный Требует уверенности и подбора образа
Какао Универсален, подходит на каждый день Может показаться скучным без акцентов
Глубокий Стильный, ретро-шик Нужны длинные ногти и твёрдая рука

FAQ

Как выбрать оттенок бордового?
Ориентируйтесь на цвет кожи: тёплым тонам подойдут винные, холодным — с фиолетовым подтоном.

Сколько держится френч?
На гель-лаке — до 3 недель, на обычном лаке — 5-7 дней.

Что лучше: бордовый или какао?
Для работы и универсальности — какао, для праздника и выхода — бордо.

Мифы и правда

  • Миф: френч — это скучно.
    Правда: новые оттенки и техники делают его трендом снова.

  • Миф: шоколадные ногти выглядят мрачно.
    Правда: при правильной форме и декоре они смотрятся стильно.

  • Миф: глубокий френч подходит всем.
    Правда: только длинные ногти позволяют ему раскрыться.

3 интересных факта

  1. Первый французский маникюр появился в 1970-х и задумывался для голливудских актрис.

  2. Бордовые оттенки ассоциируются с королевской элегантностью ещё с эпохи Возрождения.

  3. В Японии шоколадный маникюр считают "счастливым" цветом для бизнеса.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
