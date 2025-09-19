Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветок с ароматом мяты и мелиссы: почему молюцеллу называют талисманом любви
Следы на авто становятся катализатором поломок: когда природа играет против водителя
Природные добавки пробуждают память: список средств для ясного ума
Земля может оказаться в пустоте: блуждающие звёзды способны переписать судьбу человечества
Дизайнерская собака ломает стереотипы: этот крошечный друг ведёт себя как настоящий лев
В Госдуме прокомментировали идею снижения ставки по ипотеке для семей с тремя детьми
Секрет молодой версии Рэмбо: как Сталлоне планировал изменить культового героя
Осенние поездки растут в популярности — вот какие места выбирают туристы для отдыха
Грибок плюёт на рекламу: копеечные средства очищают швы лучше фирменных

Мужчины спорят в барах не о футболе: секретная формула — не пиво, а шампунь по расписанию

5:55
Моя семья » Красота и стиль

В барах часто спорят не только о спорте и кино, но и о более бытовых вещах. В последнее время у многих мужчин появился новый вопрос: как часто нужно мыть голову? Казалось бы, это мелочь, но от частоты и правильности ухода зависит не только внешний вид волос, но и состояние кожи головы.

Современная мужская красота
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная мужская красота

Дерматологи и парикмахеры сходятся в одном: универсального ответа нет. Всё зависит от типа волос, образа жизни и используемых средств. Слишком редкое мытьё приводит к накоплению жира и перхоти, а чрезмерное — пересушивает и ломает волосы. Поэтому важно найти баланс.

"Важно понимать, что волосы не живые", — сказал дерматолог Пол Роуз.

Стержень волоса похож на ногтевую пластину: он состоит из кератина и не имеет способности восстанавливаться сам. Всё, что мы делаем с волосами, напрямую отражается на их внешнем виде и прочности.

Что будет, если мыть голову слишком редко или слишком часто

Недостаточное мытьё приводит к тому, что себум, грязь и остатки стайлинговых средств накапливаются на коже головы. Это вызывает зуд, воспаления, появление перхоти, а иногда и инфекции. Волосы теряют объём и свежесть.

"Если вы недостаточно часто моете волосы, накопление жира и других продуктов может привести к проблемам с кожей головы", — отметил дерматолог Пол Роуз.

С другой стороны, ежедневное мытьё агрессивными шампунями разрушает липидный барьер кожи. Она начинает пересыхать, шелушиться, появляется зуд, а сами волосы становятся ломкими.

"Слишком частое мытьё волос может привести к вымыванию натуральных масел", — пояснил парикмахер Майкл Дуэньяс.

Таким образом, и чрезмерная чистота, и пренебрежение уходом вредят одинаково.

Сравнение: редкое и частое мытьё

Частота мытья Плюсы Минусы
Каждый день Чистота после тренировок, меньше жира Сухость кожи, ломкость, раздражение
2-3 раза в неделю Баланс увлажнения и очищения Может не хватать при активном образе жизни
1 раз в неделю Подходит для сухих и жёстких волос Скапливается себум, появляется запах

Советы шаг за шагом: как подобрать режим мытья

  1. Определите тип волос. Для густых и жирных подойдёт более частое мытьё, для сухих и вьющихся — реже.

  2. Учтите образ жизни. Если тренируетесь или работаете на улице, мойте голову чаще.

  3. Подберите шампунь под задачу. Для сухих волос — увлажняющий с маслами (например, Nioxin Scalp Relief с алоэ вера). Для жирных — шампуни с салициловой кислотой, как у OUAI. Для склонных к выпадению — укрепляющие вроде Kerastase Genesis Homme.

  4. Не забывайте про кондиционер. Он помогает сохранить влагу, особенно если голова моется часто.

  5. Раз в неделю используйте глубокое очищение или пилинг для кожи головы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ежедневное мытьё агрессивным шампунем → Последствие: сухость и зуд → Альтернатива: мягкий шампунь без сульфатов (Sachajuan Moisturizing).

  • Ошибка: игнорирование кондиционера → Последствие: ломкость и пушистость → Альтернатива: лёгкий бальзам или несмываемый спрей.

  • Ошибка: мытьё слишком редко → Последствие: жирная кожа, неприятный запах → Альтернатива: сухой шампунь или частое ополаскивание водой между полноценным мытьём.

А что если волосы особенные?

  • Если волосы жёсткие и кудрявые — их можно мыть реже, один раз в 7-10 дней, так как они не так быстро жирнятся.

  • При перхоти — нужны шампуни с пиритионом цинка или кетоконазолом.

  • При псориазе — подойдут формулы с дегтём или салициловой кислотой. Их важно держать на коже головы несколько минут.

Плюсы и минусы частого мытья

Плюсы Минусы
Свежесть и чистота после спорта Повреждение липидного барьера
Удаление запахов и грязи Пересушивание кожи головы
Подходит для жирных волос Стимулирует избыточную выработку себума

FAQ

Как выбрать шампунь для жирной кожи головы?
Лучше брать формулы с кислородным балансом и салициловой кислотой. Они регулируют жирность и предотвращают перхоть.

Сколько стоит хороший шампунь для мужчин?
Цены начинаются от 600-800 рублей за базовые варианты и доходят до 3000 рублей за премиальные бренды вроде Kerastase.

Что лучше: шампунь или сухой шампунь?
Сухой шампунь не заменяет полноценное мытьё. Он помогает быстро освежить волосы, но не очищает кожу головы.

Мифы и правда

  • Миф: ежедневное мытьё ускоряет рост волос.
    Правда: рост зависит от генетики и здоровья кожи головы, а не от частоты мытья.

  • Миф: кондиционер утяжеляет волосы и делает их жирными.
    Правда: современные формулы лёгкие и наоборот помогают удерживать влагу.

  • Миф: если не мыть голову, волосы станут "самоочищаться".
    Правда: без ухода кожа головы покрывается себумом, что ведёт к воспалениям.

3 интересных факта

  1. Волосы на голове могут выдерживать до 100 граммов нагрузки каждый.

  2. В среднем человек теряет от 50 до 100 волосков в день, и это абсолютно нормально.

  3. Первые шампуни в привычном виде появились в XIX веке и содержали мыло и травы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Пять пород, которые идеально вписываются в квартиру и не превращают жизнь в хаос
Домашние животные
Пять пород, которые идеально вписываются в квартиру и не превращают жизнь в хаос
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Еда и рецепты
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Последние материалы
В Госдуме прокомментировали идею снижения ставки по ипотеке для семей с тремя детьми
Осенние поездки растут в популярности — вот какие места выбирают туристы для отдыха
Грибок плюёт на рекламу: копеечные средства очищают швы лучше фирменных
Не запеканка и не жюльен — это блюдо, которое удивит всех за столом: нежное грибное суфле
Когда наводнения наступают: Индия открывает доступ к базе данных о 7500 случаях
Мужчины спорят в барах не о футболе: секретная формула — не пиво, а шампунь по расписанию
Минус 5 см с талии без спортзала: упражнение, которое делает вашу фигуру стройнее
Неожиданные союзники грядок: сорняки, которые приносят урожай — бесплатные помощники садовода
Смартфон крадёт чистоту рук и лица: как бактерии находят путь к организму
Зона, где человек лишний: тайна, которую скрывает южный Тихий океан — кладбище среди волн
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.