Мужчины спорят в барах не о футболе: секретная формула — не пиво, а шампунь по расписанию

В барах часто спорят не только о спорте и кино, но и о более бытовых вещах. В последнее время у многих мужчин появился новый вопрос: как часто нужно мыть голову? Казалось бы, это мелочь, но от частоты и правильности ухода зависит не только внешний вид волос, но и состояние кожи головы.
Дерматологи и парикмахеры сходятся в одном: универсального ответа нет. Всё зависит от типа волос, образа жизни и используемых средств. Слишком редкое мытьё приводит к накоплению жира и перхоти, а чрезмерное — пересушивает и ломает волосы. Поэтому важно найти баланс.
"Важно понимать, что волосы не живые", — сказал дерматолог Пол Роуз.
Стержень волоса похож на ногтевую пластину: он состоит из кератина и не имеет способности восстанавливаться сам. Всё, что мы делаем с волосами, напрямую отражается на их внешнем виде и прочности.
Недостаточное мытьё приводит к тому, что себум, грязь и остатки стайлинговых средств накапливаются на коже головы. Это вызывает зуд, воспаления, появление перхоти, а иногда и инфекции. Волосы теряют объём и свежесть.
"Если вы недостаточно часто моете волосы, накопление жира и других продуктов может привести к проблемам с кожей головы", — отметил дерматолог Пол Роуз.
С другой стороны, ежедневное мытьё агрессивными шампунями разрушает липидный барьер кожи. Она начинает пересыхать, шелушиться, появляется зуд, а сами волосы становятся ломкими.
"Слишком частое мытьё волос может привести к вымыванию натуральных масел", — пояснил парикмахер Майкл Дуэньяс.
Таким образом, и чрезмерная чистота, и пренебрежение уходом вредят одинаково.
|Частота мытья
|Плюсы
|Минусы
|Каждый день
|Чистота после тренировок, меньше жира
|Сухость кожи, ломкость, раздражение
|2-3 раза в неделю
|Баланс увлажнения и очищения
|Может не хватать при активном образе жизни
|1 раз в неделю
|Подходит для сухих и жёстких волос
|Скапливается себум, появляется запах
Определите тип волос. Для густых и жирных подойдёт более частое мытьё, для сухих и вьющихся — реже.
Учтите образ жизни. Если тренируетесь или работаете на улице, мойте голову чаще.
Подберите шампунь под задачу. Для сухих волос — увлажняющий с маслами (например, Nioxin Scalp Relief с алоэ вера). Для жирных — шампуни с салициловой кислотой, как у OUAI. Для склонных к выпадению — укрепляющие вроде Kerastase Genesis Homme.
Не забывайте про кондиционер. Он помогает сохранить влагу, особенно если голова моется часто.
Раз в неделю используйте глубокое очищение или пилинг для кожи головы.
Ошибка: ежедневное мытьё агрессивным шампунем → Последствие: сухость и зуд → Альтернатива: мягкий шампунь без сульфатов (Sachajuan Moisturizing).
Ошибка: игнорирование кондиционера → Последствие: ломкость и пушистость → Альтернатива: лёгкий бальзам или несмываемый спрей.
Ошибка: мытьё слишком редко → Последствие: жирная кожа, неприятный запах → Альтернатива: сухой шампунь или частое ополаскивание водой между полноценным мытьём.
Если волосы жёсткие и кудрявые — их можно мыть реже, один раз в 7-10 дней, так как они не так быстро жирнятся.
При перхоти — нужны шампуни с пиритионом цинка или кетоконазолом.
При псориазе — подойдут формулы с дегтём или салициловой кислотой. Их важно держать на коже головы несколько минут.
|Плюсы
|Минусы
|Свежесть и чистота после спорта
|Повреждение липидного барьера
|Удаление запахов и грязи
|Пересушивание кожи головы
|Подходит для жирных волос
|Стимулирует избыточную выработку себума
Как выбрать шампунь для жирной кожи головы?
Лучше брать формулы с кислородным балансом и салициловой кислотой. Они регулируют жирность и предотвращают перхоть.
Сколько стоит хороший шампунь для мужчин?
Цены начинаются от 600-800 рублей за базовые варианты и доходят до 3000 рублей за премиальные бренды вроде Kerastase.
Что лучше: шампунь или сухой шампунь?
Сухой шампунь не заменяет полноценное мытьё. Он помогает быстро освежить волосы, но не очищает кожу головы.
Миф: ежедневное мытьё ускоряет рост волос.
Правда: рост зависит от генетики и здоровья кожи головы, а не от частоты мытья.
Миф: кондиционер утяжеляет волосы и делает их жирными.
Правда: современные формулы лёгкие и наоборот помогают удерживать влагу.
Миф: если не мыть голову, волосы станут "самоочищаться".
Правда: без ухода кожа головы покрывается себумом, что ведёт к воспалениям.
Волосы на голове могут выдерживать до 100 граммов нагрузки каждый.
В среднем человек теряет от 50 до 100 волосков в день, и это абсолютно нормально.
Первые шампуни в привычном виде появились в XIX веке и содержали мыло и травы.
