Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гель бессмертия: вот что скрывают листья этого растения и зачем его держат в доме
Маленькие птицы — большая сила: как пингвины спасают Антарктиду от катастрофы
Антарктида шепчет из глубин: звуки сквозь километры льда — тайна природы, ломающая законы физики
Аукционные находки вернулись в Россию: Яна Рудковская показала свой королевский дом
Даже самая дешёвая лапша станет деликатесом: кулинарный лайфхак, который работает всегда
Гарантия исчезает как дым: новые китайские авто оставляют владельцев один на один с поломками
Штраф за парковку можно отменить одним снимком: как работает лазейка
Банановая сладость без грамма сахара: завтрак, который удивит даже гурманов
Осень приносит вирусный шторм — 5 шагов, которые помогут пройти сезон без больничного

Кольца Венеры становятся кандалами: как защитить зону декольте без дорогостоящих процедур

4:44
Моя семья » Красота и стиль

Зона декольте всегда была символом женственности. Но именно она одной из первых выдает возраст — кожа здесь тонкая, чувствительная, подвержена сухости и морщинам. Хорошая новость в том, что замедлить появление складок и сохранить привлекательность возможно, если уделять этой области внимание каждый день.

Женщина улыбается
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина улыбается

Основные причины морщин

Главными факторами являются неправильная поза во сне, отсутствие физических нагрузок и воздействие ультрафиолета. Добавим к этому снижение выработки коллагена после 30 лет и недостаток ухода — и получаем картину преждевременного старения.

Сравнение факторов риска

Причина Как влияет на кожу Насколько критично
Сон на боку Сдавливает грудь, образует складки Высокий риск при сухой коже
Недостаток тренировки мышц груди Ослабление тонуса, провисание кожи Средний риск
Солнце без SPF Фотостарение, пигментация Очень высокий риск
Курение и алкоголь Нарушение микроциркуляции, сухость Средний риск

Советы шаг за шагом

  1. Перед сном наноси питательный крем или сыворотку с гиалуроновой кислотой и витамином Е.

  2. Старайся спать на спине — это привычка, которая реально продлевает молодость кожи.

  3. Делай 10-15 отжиманий через день или используй гантели по 1-2 кг для жима лежа.

  4. Поддерживай осанку: расправленные плечи уменьшают нагрузку на зону декольте.

  5. Каждый день используй крем с SPF 30+ не только на лице, но и на груди, даже зимой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать увлажнение.
    → Последствие: кожа становится сухой и быстрее образует морщины.
    → Альтернатива: сыворотка с гиалуроновой кислотой или крем с пептидами.

  • Ошибка: загорать без защиты.
    → Последствие: пигментация и дряблость.
    → Альтернатива: солнцезащитное молочко для тела с SPF 50.

  • Ошибка: спать только на боку.
    → Последствие: глубокие вертикальные морщины.
    → Альтернатива: анатомическая подушка или корректирующие подушки для сна.

А что если…

Если морщины уже появились? В домашних условиях помогут патчи с коллагеном, курсы масок с альгинатами и массаж с маслами (жожоба, виноградных косточек). В салонах — лазерное омоложение, микротоки и инъекции филлеров. Но профилактика все равно эффективнее, чем исправление.

Плюсы и минусы разных решений

Метод Плюсы Минусы
Домашний уход (кремы, сыворотки) Доступность, профилактика Требует регулярности
Упражнения Бесплатно, улучшает осанку Результат заметен не сразу
SPF Защищает от старения Нужно обновлять каждые 2 часа
Салонные процедуры Быстрый эффект Дорого и требует курсов

FAQ

Как выбрать крем для зоны декольте?
Ищи формулы с гиалуроновой кислотой, коллагеном, витамином С и SPF.

Сколько стоит салонный уход?
Курс процедур (лазер, пилинги) обойдется в среднем от 15 до 40 тысяч рублей.

Что лучше: крем или сыворотка?
Сыворотка действует глубже, но без крема для закрепления результата уход будет неполным.

Мифы и правда

  • Миф: морщины на декольте неизбежны после 35.
    Правда: правильный уход и спорт реально замедляют процесс.

  • Миф: достаточно ухаживать только за лицом.
    Правда: шея и грудь стареют быстрее, если их игнорировать.

  • Миф: SPF нужен только летом.
    Правда: ультрафиолет есть даже в пасмурную погоду.

Три интересных факта

  1. В Японии популярны специальные бюстгальтеры для сна, которые поддерживают грудь и предотвращают появление складок.

  2. Французские женщины часто используют для ухода за декольте те же дорогие сыворотки, что и для лица.

  3. В косметологии существует отдельный термин "кольца Венеры" — так называют горизонтальные морщины на шее и верхней части груди.

Исторический контекст

В XVIII веке зона декольте считалась одной из самых привлекательных частей женского тела. Тогда дамы подчеркивали ее корсетами и глубокими вырезами. Но именно в ту эпоху появилось и множество рецептов для ухода: женщины натирали кожу маслами, пудрой и молочными ваннами, чтобы сохранить молодость.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Еда и рецепты
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Последние материалы
Даже самая дешёвая лапша станет деликатесом: кулинарный лайфхак, который работает всегда
Гарантия исчезает как дым: новые китайские авто оставляют владельцев один на один с поломками
Штраф за парковку можно отменить одним снимком: как работает лазейка
Банановая сладость без грамма сахара: завтрак, который удивит даже гурманов
Осень приносит вирусный шторм — 5 шагов, которые помогут пройти сезон без больничного
Холод Сибири лишь маска: под ним скрыт котёл, в котором бродит жизнь
Башкирия куёт независимость: завод за 180 миллионов встанет на защиту энергетики
Импорт с двойным дном: китайские авто манят ценой, но скрывают дорогие сюрпризы
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Забудьте о днях ожидания: полотенце поможет высушить белье в 2 раза быстрее — секрет раскрыт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.