Всё, что кремы не могут: секрет пилингов, которые запускают вторую молодость кожи

Пилинг — одна из самых востребованных процедур в косметологии. Он помогает обновить кожу, вернуть ей свежесть и улучшить цвет лица. В кабинете косметолога выбор огромен: от мягких поверхностных до серьёзных срединных и даже глубоких процедур. Чтобы понять, какой вариант подходит именно вам, важно знать их разновидности и эффекты.

Зачем делать пилинг у косметолога

Домашние средства очищают только верхний слой кожи. Салонные пилинги проникают глубже и воздействуют на клетки, стимулируя их обновление. Это помогает бороться с морщинами, пигментацией, следами акне и неровным рельефом.

Виды пилингов

Поверхностные

Самые щадящие. Используются мягкие кислоты (миндальная, молочная, гликолевая). Эффект — лёгкое обновление, выравнивание тона, сияние. Подходят для любого возраста и типа кожи, восстановление занимает 1–2 дня.

Срединные

Воздействуют на более глубокие слои. В основе — трихлоруксусная кислота или высокие концентрации АНА-кислот. Позволяют уменьшить морщины, осветлить пигментные пятна, сгладить рубцы. Восстановление дольше — около недели.

Глубокие

Редкая и серьёзная процедура, проводится фенолом. Используется для выраженных возрастных изменений и глубоких морщин. Требует длительной реабилитации, эффект сравним с пластической операцией.

Сравнение видов пилингов

Вид Применение Эффект Реабилитация Поверхностный Лёгкое обновление Сияние, свежесть 1–2 дня Срединный Морщины, пигментация, рубцы Омоложение, выравнивание 5–7 дней Глубокий Сильные возрастные изменения Глубокое омоложение До месяца

Советы шаг за шагом

Перед процедурой посетите косметолога — он определит тип кожи и подходящий вариант. За неделю исключите скрабы, ретинол и кислоты в уходе. После пилинга используйте солнцезащитный крем с высоким SPF. Избегайте солярия, бани и сауны в течение восстановительного периода. Делайте курсами — для стойкого результата нужно 3–5 процедур (кроме глубокого).

А есть ли альтернативы химии?

Тем, кто не готов к кислотам, можно выбрать энзимные пилинги. Они действуют мягко за счёт ферментов, деликатно растворяя ороговевшие клетки, и не требуют долгого восстановления.

Плюсы и минусы пилингов

Плюсы Минусы Быстрое обновление кожи Возможен дискомфорт после процедуры Борьба с морщинами и пигментацией Требуется реабилитация Улучшение текстуры кожи Ограничения по времени года Подходит для разных возрастов Есть противопоказания

FAQ

Вопрос: Как часто можно делать пилинг?

Ответ: Поверхностный — раз в месяц, срединный — раз в сезон, глубокий — один раз в несколько лет.

Вопрос: Есть ли противопоказания?

Ответ: Да, активные воспаления, беременность, кожные заболевания и аллергии.

Вопрос: Сколько стоит процедура?

Ответ: Поверхностный пилинг — от 2000 руб., срединный — от 5000 руб., глубокий — от 15 000 руб.