Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё для любимой: Меладзе рассказал о самом романтичном поступке для Альбины Джанабаевой
Мечтаете об электромобиле? Механика осталась в прошлом — и вот почему
Финансовый тупик? Самозанятые рассказали о проблемах с кредитами
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Белая ложка меняет правила игры: привычная добавка к еде оказалась источником скрытой силы
Генетический код может быть прочитан: как дипептиды могут раскрыть секрет возникновения языка жизни
Русская классика с корейским акцентом: блюдо, которое удивит даже тех, кто ел пельмени всю жизнь
Денежное дерево с характером: почему оно то приносит удачу, то забирает силы
Евгений Петросян открыл секреты воспитания: чем удивляет его сын Ваган

Всё, что кремы не могут: секрет пилингов, которые запускают вторую молодость кожи

3:30
Моя семья » Красота и стиль

Пилинг — одна из самых востребованных процедур в косметологии. Он помогает обновить кожу, вернуть ей свежесть и улучшить цвет лица. В кабинете косметолога выбор огромен: от мягких поверхностных до серьёзных срединных и даже глубоких процедур. Чтобы понять, какой вариант подходит именно вам, важно знать их разновидности и эффекты.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Зачем делать пилинг у косметолога

Домашние средства очищают только верхний слой кожи. Салонные пилинги проникают глубже и воздействуют на клетки, стимулируя их обновление. Это помогает бороться с морщинами, пигментацией, следами акне и неровным рельефом.

Виды пилингов

Поверхностные

Самые щадящие. Используются мягкие кислоты (миндальная, молочная, гликолевая). Эффект — лёгкое обновление, выравнивание тона, сияние. Подходят для любого возраста и типа кожи, восстановление занимает 1–2 дня.

Срединные

Воздействуют на более глубокие слои. В основе — трихлоруксусная кислота или высокие концентрации АНА-кислот. Позволяют уменьшить морщины, осветлить пигментные пятна, сгладить рубцы. Восстановление дольше — около недели.

Глубокие

Редкая и серьёзная процедура, проводится фенолом. Используется для выраженных возрастных изменений и глубоких морщин. Требует длительной реабилитации, эффект сравним с пластической операцией.

Сравнение видов пилингов

Вид Применение Эффект Реабилитация
Поверхностный Лёгкое обновление Сияние, свежесть 1–2 дня
Срединный Морщины, пигментация, рубцы Омоложение, выравнивание 5–7 дней
Глубокий Сильные возрастные изменения Глубокое омоложение До месяца

Советы шаг за шагом

  1. Перед процедурой посетите косметолога — он определит тип кожи и подходящий вариант.
  2. За неделю исключите скрабы, ретинол и кислоты в уходе.
  3. После пилинга используйте солнцезащитный крем с высоким SPF.
  4. Избегайте солярия, бани и сауны в течение восстановительного периода.
  5. Делайте курсами — для стойкого результата нужно 3–5 процедур (кроме глубокого).

А есть ли альтернативы химии?

Тем, кто не готов к кислотам, можно выбрать энзимные пилинги. Они действуют мягко за счёт ферментов, деликатно растворяя ороговевшие клетки, и не требуют долгого восстановления.

Плюсы и минусы пилингов

Плюсы Минусы
Быстрое обновление кожи Возможен дискомфорт после процедуры
Борьба с морщинами и пигментацией Требуется реабилитация
Улучшение текстуры кожи Ограничения по времени года
Подходит для разных возрастов Есть противопоказания

FAQ

Вопрос: Как часто можно делать пилинг?

Ответ: Поверхностный — раз в месяц, срединный — раз в сезон, глубокий — один раз в несколько лет.

Вопрос: Есть ли противопоказания?

Ответ: Да, активные воспаления, беременность, кожные заболевания и аллергии.

Вопрос: Сколько стоит процедура?

Ответ: Поверхностный пилинг — от 2000 руб., срединный — от 5000 руб., глубокий — от 15 000 руб.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Красота и стиль
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Домашние животные
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Последние материалы
Евгений Петросян открыл секреты воспитания: чем удивляет его сын Ваган
Скрытая бактерия на тарелке: теперь её можно выявить быстрее, чем когда-либо
Север таит новую угрозу: почему чистейшие воды стали ядовитыми
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Маршрут Романовых ожил спустя век: путешествие с тайной развязкой
619 миллионов долларов: Россия резко увеличила закупки автомобилей из Южной Кореи
Казахстан обновил правила: автомобильные номера 2026 года — что нужно знать автовладельцам
Осторожно: варенье: почему нельзя варить из того, что жалко выбросить
Ипотека станет ближе: эти профессии копят на взнос в рекордно короткие сроки — и это не финансисты
Садоводы спорят веками: стоит ли обрезать пионы сразу после цветения или стоит подождать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.