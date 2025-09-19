Всё, что кремы не могут: секрет пилингов, которые запускают вторую молодость кожи

Пилинг — одна из самых востребованных процедур в косметологии. Он помогает обновить кожу, вернуть ей свежесть и улучшить цвет лица. В кабинете косметолога выбор огромен: от мягких поверхностных до серьёзных срединных и даже глубоких процедур. Чтобы понять, какой вариант подходит именно вам, важно знать их разновидности и эффекты.
Домашние средства очищают только верхний слой кожи. Салонные пилинги проникают глубже и воздействуют на клетки, стимулируя их обновление. Это помогает бороться с морщинами, пигментацией, следами акне и неровным рельефом.
Самые щадящие. Используются мягкие кислоты (миндальная, молочная, гликолевая). Эффект — лёгкое обновление, выравнивание тона, сияние. Подходят для любого возраста и типа кожи, восстановление занимает 1–2 дня.
Воздействуют на более глубокие слои. В основе — трихлоруксусная кислота или высокие концентрации АНА-кислот. Позволяют уменьшить морщины, осветлить пигментные пятна, сгладить рубцы. Восстановление дольше — около недели.
Редкая и серьёзная процедура, проводится фенолом. Используется для выраженных возрастных изменений и глубоких морщин. Требует длительной реабилитации, эффект сравним с пластической операцией.
|Вид
|Применение
|Эффект
|Реабилитация
|Поверхностный
|Лёгкое обновление
|Сияние, свежесть
|1–2 дня
|Срединный
|Морщины, пигментация, рубцы
|Омоложение, выравнивание
|5–7 дней
|Глубокий
|Сильные возрастные изменения
|Глубокое омоложение
|До месяца
Тем, кто не готов к кислотам, можно выбрать энзимные пилинги. Они действуют мягко за счёт ферментов, деликатно растворяя ороговевшие клетки, и не требуют долгого восстановления.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое обновление кожи
|Возможен дискомфорт после процедуры
|Борьба с морщинами и пигментацией
|Требуется реабилитация
|Улучшение текстуры кожи
|Ограничения по времени года
|Подходит для разных возрастов
|Есть противопоказания
Ответ: Поверхностный — раз в месяц, срединный — раз в сезон, глубокий — один раз в несколько лет.
Ответ: Да, активные воспаления, беременность, кожные заболевания и аллергии.
Ответ: Поверхностный пилинг — от 2000 руб., срединный — от 5000 руб., глубокий — от 15 000 руб.
