Минимализм уходит, смелость приходит: аксессуары, которые изменят моду этой осенью

3:34
Моя семья » Красота и стиль

Осень 2025 обещает быть яркой и смелой в мире моды. Дизайнеры решили сделать ставку на аксессуары: именно они становятся главными героями образа, задают настроение и превращают даже самый простой лук в стильное высказывание. Сумки необычных форм, ремни с акцентом на деталях и украшения с арт-эффектом — всё это уже можно встретить в коллекциях ведущих брендов.

Искусство сочетания аксессуаров
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Искусство сочетания аксессуаров

Сумки: скульптурность и цвет

Миниатюрные клатчи уступают место необычным формам: от мягких «подушек» до геометричных кубов. В тренде насыщенные цвета — винный, изумрудный, карамельный, а также глубокий синий. Особое внимание уделяется фактурам: кожа с тиснением, лаковые поверхности, текстиль с блеском.

Ремни: акцент на талию

Ремни этой осенью не просто удерживают одежду, а становятся самостоятельным акцентом. В моду входят:

  • Широкие кожаные модели, подчёркивающие силуэт;
  • Ремни с крупными металлическими пряжками;
  • Модели с двойной фиксацией или необычным плетением.

Носить их советуют не только с брюками, но и поверх пальто, жакетов или даже трикотажных платьев.

Украшения: эффект арт-объекта

Ювелирные тренды 2025 года тяготеют к смелости и необычности. В центре внимания — массивные колье и браслеты, серьги-скульптуры, асимметрия. На подиумах всё чаще появляются украшения из комбинированных материалов: металл + дерево, кристаллы + кожа.

Сравнение аксессуаров сезона

Категория Тренд Ключевая деталь
Сумки Геометричные формы Яркие цвета, фактура
Ремни Широкие, с акцентом Металлические пряжки
Украшения Массивные изделия Асимметрия, микс материалов

Советы шаг за шагом

  1. Начните с сумки необычной формы — это самый простой способ обновить образ.
  2. Добавьте широкий ремень к пальто или платью — и силуэт станет выразительнее.
  3. Экспериментируйте с асимметричными серьгами или массивными браслетами.
  4. Не бойтесь сочетать яркие аксессуары с нейтральной одеждой.
  5. Держите баланс: если сумка и ремень броские, украшения выбирайте лаконичные.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Перегрузить образ аксессуарами 
    Последствие: хаотичный вид 
    Альтернатива: выбрать один главный акцент.
  2. Ошибка: Носить тонкий ремень на пальто 
    Последствие: теряется силуэт 
    Альтернатива: заменить на широкий.
  3. Ошибка: Игнорировать цветовые акценты 
    Последствие: скучный образ 
    Альтернатива: добавить аксессуар насыщенного оттенка.

А что если выбрать винтаж?

Винтажные аксессуары снова в игре. Сумка от мамы или бабушки, ремень 90-х, украшения с антикварного рынка могут стать идеальным акцентом, особенно если обыграть их в современном стиле.

FAQ

Вопрос: Какие сумки лучше купить этой осенью?

Ответ: Обратите внимание на модели необычных форм и насыщенных цветов.

Вопрос: С чем носить широкий ремень?

Ответ: С пальто, жакетами, трикотажными платьями — он подчёркивает талию и добавляет стиль.

Вопрос: Какие украшения будут актуальны дольше всего?

Ответ: Асимметричные серьги и массивные браслеты — они универсальны и подходят к разным стилям.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
