Минимализм уходит, смелость приходит: аксессуары, которые изменят моду этой осенью

Осень 2025 обещает быть яркой и смелой в мире моды. Дизайнеры решили сделать ставку на аксессуары: именно они становятся главными героями образа, задают настроение и превращают даже самый простой лук в стильное высказывание. Сумки необычных форм, ремни с акцентом на деталях и украшения с арт-эффектом — всё это уже можно встретить в коллекциях ведущих брендов.
Миниатюрные клатчи уступают место необычным формам: от мягких «подушек» до геометричных кубов. В тренде насыщенные цвета — винный, изумрудный, карамельный, а также глубокий синий. Особое внимание уделяется фактурам: кожа с тиснением, лаковые поверхности, текстиль с блеском.
Ремни этой осенью не просто удерживают одежду, а становятся самостоятельным акцентом. В моду входят:
Носить их советуют не только с брюками, но и поверх пальто, жакетов или даже трикотажных платьев.
Ювелирные тренды 2025 года тяготеют к смелости и необычности. В центре внимания — массивные колье и браслеты, серьги-скульптуры, асимметрия. На подиумах всё чаще появляются украшения из комбинированных материалов: металл + дерево, кристаллы + кожа.
|Категория
|Тренд
|Ключевая деталь
|Сумки
|Геометричные формы
|Яркие цвета, фактура
|Ремни
|Широкие, с акцентом
|Металлические пряжки
|Украшения
|Массивные изделия
|Асимметрия, микс материалов
Винтажные аксессуары снова в игре. Сумка от мамы или бабушки, ремень 90-х, украшения с антикварного рынка могут стать идеальным акцентом, особенно если обыграть их в современном стиле.
Ответ: Обратите внимание на модели необычных форм и насыщенных цветов.
Ответ: С пальто, жакетами, трикотажными платьями — он подчёркивает талию и добавляет стиль.
Ответ: Асимметричные серьги и массивные браслеты — они универсальны и подходят к разным стилям.
