Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Налоговый Армагеддон: как теперь будут забирать внесудебные долги
Утечка в моторе появляется не сама: проверьте, не губите ли вы патрубки собственными руками
Загадка кратера Лаппаярви: когда микробная жизнь начала свой путь
Как Петросян отметил 80-летие: раскрыта стоимость элитной усадьбы для юбилея
Энергия без капли кофеина: простой трюк, который заводит тело быстрее будильника
Яблочное варенье: используем гениальный приём с яблочными очистками для идеальной густоты
Фантастика в реальности: рыба летает по дну и хрюкает — подводная загадка Карибских островов
Спутанных украшений в чемодане: эти простые предметы спасут ваши украшения в путешествии
Колючая магия: почему кактусы живут дольше людей и цветут лишь на грани чуда

Масляные маски меняют волосы до неузнаваемости: тонкая грань между блеском и жирностью

4:26
Моя семья » Красота и стиль

Масляные маски для волос давно считаются народным способом укрепить и оживить шевелюру. Одни хвалят их за натуральность и эффект «салонного ухода дома», другие жалуются на тяжесть и жирность после процедуры. Правда, как всегда, где-то посередине: всё зависит от того, какие масла выбрать и как правильно их использовать.

Эстетическая коллекция натуральных масел для ухода за волосами
Фото: Создано ИИ (DALL·E 3 от OpenAI) is licensed under Бесплатно для коммерческого использования (лицензия OpenAI)
Эстетическая коллекция натуральных масел для ухода за волосами

Зачем нужны масляные маски

Масла действуют сразу в нескольких направлениях: питают, закрывают чешуйки волоса, уменьшают ломкость и защищают от пересушивания. Особенно полезны они после окрашивания, частого использования утюжка или фена.

Польза для волос

  • Делают волосы более эластичными и мягкими.
  • Снижают электризацию и пушистость.
  • Защищают от агрессивного воздействия солнца и холода.
  • Ускоряют восстановление после химических процедур.

Возможный вред

Чрезмерное использование масел может утяжелить волосы и сделать их жирными у корней. Некоторые натуральные масла при неправильном применении забивают поры кожи головы и вызывают зуд или перхоть.

Сравнение популярных масел

Масло Польза Минусы
Кокосовое Укрепляет, защищает от ломкости Может сушить окрашенные волосы
Аргановое Придаёт блеск, разглаживает Высокая цена
Касторовое Стимулирует рост Тяжёлое, трудно смыть
Репейное Укрепляет корни, борется с выпадением Может вызывать жирность кожи
Оливковое Увлажняет, питает Подходит не всем типам волос

Советы шаг за шагом

  1. Подогрейте масло на водяной бане — так оно лучше впитается.
  2. Наносите на длину и концы, избегая кожи головы (если нет цели стимулировать рост).
  3. Укутайте волосы полотенцем или шапочкой для лучшего эффекта.
  4. Держите от 30 минут до 2 часов.
  5. Смывайте шампунем в два приёма, затем используйте кондиционер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Наносить слишком много масла 
    Последствие: тяжесть и сальность 
    Альтернатива: использовать 1–2 столовые ложки.
  • Ошибка: Держать маску всю ночь 
    Последствие: риск раздражения кожи 
    Альтернатива: ограничиться 1–2 часами.
  • Ошибка: Смывать без шампуня 
    Последствие: налёт и тусклость 
    Альтернатива: тщательно промывать с мягким средством.

А что если волосы жирные?

Для жирного типа масляные маски нужно применять реже — 1 раз в 2–3 недели. Лучше выбирать лёгкие масла: жожоба, виноградной косточки, аргановое. Они не перегружают волосы и придают им блеск.

Плюсы и минусы масляных масок

Плюсы Минусы
Натуральный состав Сложно смыть
Глубокое питание Риск жирности
Защита от повреждений Не подходят при чувствительной коже головы
Улучшение внешнего вида Эффект заметен не сразу

FAQ

Вопрос: Как часто можно делать масляные маски?

Ответ: Для сухих и повреждённых волос — раз в неделю, для жирных — раз в 2–3 недели.

Вопрос: Нужно ли подбирать масло по типу волос?

Ответ: Да, лёгкие масла подходят тонким волосам, плотные — густым и сухим.

Вопрос: Можно ли смешивать разные масла?

Ответ: Да, но лучше не более 2–3 за раз, чтобы не перегрузить волосы.

Мифы и правда

  • «Масла ускоряют рост волос» — частично: они улучшают кровообращение при массаже, но напрямую рост не стимулируют.
  • «Масла заменяют кондиционер» — миф, кондиционер нужен для закрытия чешуек после мытья.
  • «Чем дольше держать масло, тем лучше» — не всегда, можно пересушить кожу головы.

Три факта

  1. Касторовое масло применяли ещё в Древнем Египте для густоты волос.
  2. Аргановое называют «жидким золотом Марокко» за редкость и ценность.
  3. Репейное масло — один из самых популярных аптечных продуктов для укрепления корней.

Масляные маски могут стать отличным союзником для восстановления волос, если использовать их правильно и в меру. Главное — учитывать тип волос и выбирать масла, которые действительно работают именно для вас.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Красота и стиль
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Еда и рецепты
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Домашние животные
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Секунды до катастрофы: НАТО и Россия на пороге прямого столкновения
Последние материалы
Масляные маски меняют волосы до неузнаваемости: тонкая грань между блеском и жирностью
Энергия без капли кофеина: простой трюк, который заводит тело быстрее будильника
Яблочное варенье: используем гениальный приём с яблочными очистками для идеальной густоты
Фантастика в реальности: рыба летает по дну и хрюкает — подводная загадка Карибских островов
Спутанных украшений в чемодане: эти простые предметы спасут ваши украшения в путешествии
Колючая магия: почему кактусы живут дольше людей и цветут лишь на грани чуда
Тайное стало явным: правда о прошлом дочери Успенской привела к судебному иску против певицы
Дешевая находка обернулась разочарованием: этот вид рыбы не оправдал ожиданий покупателей
Детали будущей роли: какой актёр превратится в лидера Сектора газа на экране
Минус на весах за сутки: хитрости, которые работают быстрее диет — без вреда организму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.