Масляные маски меняют волосы до неузнаваемости: тонкая грань между блеском и жирностью

Масляные маски для волос давно считаются народным способом укрепить и оживить шевелюру. Одни хвалят их за натуральность и эффект «салонного ухода дома», другие жалуются на тяжесть и жирность после процедуры. Правда, как всегда, где-то посередине: всё зависит от того, какие масла выбрать и как правильно их использовать.
Масла действуют сразу в нескольких направлениях: питают, закрывают чешуйки волоса, уменьшают ломкость и защищают от пересушивания. Особенно полезны они после окрашивания, частого использования утюжка или фена.
Чрезмерное использование масел может утяжелить волосы и сделать их жирными у корней. Некоторые натуральные масла при неправильном применении забивают поры кожи головы и вызывают зуд или перхоть.
|Масло
|Польза
|Минусы
|Кокосовое
|Укрепляет, защищает от ломкости
|Может сушить окрашенные волосы
|Аргановое
|Придаёт блеск, разглаживает
|Высокая цена
|Касторовое
|Стимулирует рост
|Тяжёлое, трудно смыть
|Репейное
|Укрепляет корни, борется с выпадением
|Может вызывать жирность кожи
|Оливковое
|Увлажняет, питает
|Подходит не всем типам волос
Для жирного типа масляные маски нужно применять реже — 1 раз в 2–3 недели. Лучше выбирать лёгкие масла: жожоба, виноградной косточки, аргановое. Они не перегружают волосы и придают им блеск.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральный состав
|Сложно смыть
|Глубокое питание
|Риск жирности
|Защита от повреждений
|Не подходят при чувствительной коже головы
|Улучшение внешнего вида
|Эффект заметен не сразу
Ответ: Для сухих и повреждённых волос — раз в неделю, для жирных — раз в 2–3 недели.
Ответ: Да, лёгкие масла подходят тонким волосам, плотные — густым и сухим.
Ответ: Да, но лучше не более 2–3 за раз, чтобы не перегрузить волосы.
Масляные маски могут стать отличным союзником для восстановления волос, если использовать их правильно и в меру. Главное — учитывать тип волос и выбирать масла, которые действительно работают именно для вас.
