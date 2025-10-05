Маленькая привычка — огромная разница: как замедлить рост кутикулы и сохранить маникюр

Ты сделала свежий маникюр, но уже через пару дней кутикула начинает расти так, будто последний визит в салон был месяц назад? Такая ситуация знакома многим. К счастью, процесс можно замедлить — достаточно пересмотреть привычки и внести в уход пару простых правил.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натуральные ухоженные ногти без покрытия

Мягкие методы вместо агрессивных

Не стоит резать или сильно спиливать кожу у основания ногтя. В ответ на травму кутикула начинает расти ещё быстрее, защищая ногтевое ложе. Лучше перейти на щадящие способы: апельсиновые палочки, ремуверы и специальные пилки.

Регулярный уход — ключ к успеху

Маникюр раз в месяц — это стресс для кожи. Чтобы кутикула выглядела ухоженной и росла медленнее, выделяй время на лёгкий уход каждую неделю.

Увлажнение и питание

Мы привыкли заботиться о коже лица, но часто забываем о руках. Между тем сухость и трещины только ускоряют рост кутикулы. Включи в бьюти-рутину:

кремы для рук,

масла для кутикулы,

питательные сыворотки.

Так кожа вокруг ногтей останется мягкой и аккуратной дольше.

Чем меньше контакт, тем медленнее растёт кутикула

Ковыряние и отдирание кутикулы — привычка, которая всегда оборачивается быстрым и агрессивным ростом кожи. Чем меньше ты тревожишь эту зону, тем медленнее она растёт.

Терпение в начале пути

Если ты отказалась от обрезного или аппаратного маникюра в пользу мягкого ухода, не жди мгновенного результата. Первые недели кутикула может вести себя по-старому. Но со временем кожа адаптируется, и рост действительно замедлится.

Чек-лист: как замедлить рост кутикулы

Используй щадящие методы — апельсиновая палочка, ремувер, пилочка.

Делай лёгкий уход раз в неделю, а не только при маникюре.

Увлажняй руки кремом, не забывай про масло для кутикулы.

Никогда не ковыряй и не отдирай кожу вокруг ногтя.

Дай время: после отказа от жёстких техник кутикула перестроится не сразу.

Состояние кутикулы зависит не только от внешнего ухода, но и от того, что ты ешь. Недостаток витаминов A, E и группы B отражается на коже вокруг ногтей: она становится сухой и грубой, а рост ускоряется. Добавь в рацион орехи, рыбу, свежие овощи и зелень — и результат не заставит себя ждать.