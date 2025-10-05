Маленькая привычка — огромная разница: как замедлить рост кутикулы и сохранить маникюр

Ты сделала свежий маникюр, но уже через пару дней кутикула начинает расти так, будто последний визит в салон был месяц назад? Такая ситуация знакома многим. К счастью, процесс можно замедлить — достаточно пересмотреть привычки и внести в уход пару простых правил.
Не стоит резать или сильно спиливать кожу у основания ногтя. В ответ на травму кутикула начинает расти ещё быстрее, защищая ногтевое ложе. Лучше перейти на щадящие способы: апельсиновые палочки, ремуверы и специальные пилки.
Маникюр раз в месяц — это стресс для кожи. Чтобы кутикула выглядела ухоженной и росла медленнее, выделяй время на лёгкий уход каждую неделю.
Мы привыкли заботиться о коже лица, но часто забываем о руках. Между тем сухость и трещины только ускоряют рост кутикулы. Включи в бьюти-рутину:
Так кожа вокруг ногтей останется мягкой и аккуратной дольше.
Ковыряние и отдирание кутикулы — привычка, которая всегда оборачивается быстрым и агрессивным ростом кожи. Чем меньше ты тревожишь эту зону, тем медленнее она растёт.
Если ты отказалась от обрезного или аппаратного маникюра в пользу мягкого ухода, не жди мгновенного результата. Первые недели кутикула может вести себя по-старому. Но со временем кожа адаптируется, и рост действительно замедлится.
Состояние кутикулы зависит не только от внешнего ухода, но и от того, что ты ешь. Недостаток витаминов A, E и группы B отражается на коже вокруг ногтей: она становится сухой и грубой, а рост ускоряется. Добавь в рацион орехи, рыбу, свежие овощи и зелень — и результат не заставит себя ждать.
