Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От Альп до Северного моря: этот веломаршрут признан одним из самых живописных в Европе
Долголетие: что действительно влияет на продолжительность жизни
Детская комната без ошибок: советы, которые спасут родителей от повторного ремонта
Стилисты рекомендуют: эти 5 окрашиваний волос станут хитом осени 2025
Эту тихую болезнь не замечают 99% родителей: вот почему медосмотр перед школой — это не формальность
Секрет упругих ягодиц раскрыт: эти 5 упражнений можно делать прямо в шезлонге
Преданные глаза могут лгать: раскрыт главный секрет собачьей хитрости, о котором вы не догадывались
Что унаследует дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной: актриса написала завещание
Поднебесная зовёт без визы, но оставляет без денег: неожиданные траты, которые никто не учитывает

Инъекции больше не нужны: макияж создаёт сочный объём губ быстрее любых процедур

4:54
Моя семья » Красота и стиль

Идеально очерченные губы снова в моде. Если ещё недавно в центре внимания были густые брови или насыщенные тени, то сегодня акцент всё чаще смещается именно на губы. При этом женщины всё чаще отказываются от сложного макияжа и дорогостоящих процедур, предпочитая простые техники, которые делают образ свежим и естественным.

Глянцевые губы с контуром в стиле 90-х
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глянцевые губы с контуром в стиле 90-х

Главная идея проста: чтобы губы казались пухлыми и чувственными, вовсе не обязательно прибегать к инъекциям или пластике. Достаточно освоить несколько проверенных приёмов и правильно подобрать косметику — карандаш, тинт, бальзам и глянцевый финиш.

Подготовка — половина успеха

Любая техника будет работать только на ухоженных губах. Сухость, шелушения и трещины не скроет даже самый дорогой продукт. Поэтому уход становится первым шагом.

  1. Сделайте мягкий пилинг — он удалит ороговевшие клетки и сделает кожу губ гладкой.

  2. Используйте питательную маску или толстый слой бальзама на ночь.

  3. Утром увлажните губы лёгким средством, чтобы они стали мягкими и эластичными.

Такой уход не только улучшает внешний вид, но и продлевает стойкость макияжа.

Сравнение средств для объёмных губ

Средство Действие Стойкость Эффект Особенности
Контурный карандаш Чёткая линия, возможность слегка увеличить форму Высокая Оптический объём Требует аккуратности
Тинт (stain) Полупрозрачный цвет, естественный эффект Очень высокая Натуральный финиш Может подсушивать губы
Бальзам с тоном Лёгкое увлажнение и оттенок Средняя Свежесть и мягкость Хорош для дневного макияжа
Блеск или масло Зеркальный блеск, визуальный объём Средняя Сочный эффект Может смазываться

Эти продукты можно комбинировать, добиваясь нужного результата.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовка - скраб и бальзам.

  2. Контур - слегка выйдите за линию губ карандашом в тон или чуть темнее.

  3. Цвет - заполните центр тинтом или карандашом, оставив края менее яркими.

  4. Финиш - добавьте блеск или масло, чтобы создать влажный эффект.

Эта техника визуально увеличивает губы и делает их более выразительными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком яркий и тёмный карандаш по периметру.
    Последствие: губы выглядят неаккуратно, эффект "90-е в плохом смысле".
    Альтернатива: выбирайте мягкие нюдовые тона, которые сливаются с вашим оттенком кожи.

  • Ошибка: использование только матовой помады.
    Последствие: губы кажутся тоньше и суше.
    Альтернатива: наносите поверх матовой основы немного масла или бальзама.

  • Ошибка: пренебрежение уходом.
    Последствие: даже дорогие продукты ложатся неровно.
    Альтернатива: регулярный пилинг и ночной уход.

А что если…

А что если губы от природы тонкие и асимметричные? В этом случае можно использовать иллюзию света и тени: добавить хайлайтер над верхней губой, сделать акцент на центре нижней, а по контуру слегка затемнить карандашом. Такой приём визуально уравновешивает форму и делает губы гармоничнее.

Плюсы и минусы техник

Метод Плюсы Минусы
Контурный карандаш Доступность, точность Требует навыка, может стираться
Тинт Долговечность, естественность Может сушить
Бальзам с оттенком Уход + цвет Недостаточная стойкость
Блеск/масло Визуальный объём, трендовость Смазывается, не любит ветер и волосы

Мифы и правда

  • Миф: пухлые губы можно сделать только у косметолога.
    Правда: правильный макияж и уход визуально меняют форму не хуже процедур.

  • Миф: глянец давно вышел из моды.
    Правда: в последние годы блеск и масла снова на пике популярности.

  • Миф: матовая помада универсальна.
    Правда: она подчёркивает сухость и уменьшает объём.

Три интересных факта

  1. Первые бальзамы для губ появились в XIX веке и изготавливались на основе пчелиного воска.

  2. Визуально увеличивать губы люди пытались ещё в Древнем Египте — женщины использовали натуральные масла и красители.

  3. Современные блески для губ часто содержат ментол или корицу, которые слегка раздражают кожу и усиливают приток крови, создавая эффект объёма.

Красота губ начинается с заботы о себе, а макияж лишь помогает подчеркнуть естественные данные. Главное — пробовать разные техники и найти ту, что подходит именно вам.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Красота и стиль
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Пульс под континентом: в недрах Африки шевелится нечто, что изменит весь наш мир
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Последние материалы
Долголетие: что действительно влияет на продолжительность жизни
Детская комната без ошибок: советы, которые спасут родителей от повторного ремонта
Стилисты рекомендуют: эти 5 окрашиваний волос станут хитом осени 2025
Эту тихую болезнь не замечают 99% родителей: вот почему медосмотр перед школой — это не формальность
Секрет упругих ягодиц раскрыт: эти 5 упражнений можно делать прямо в шезлонге
Преданные глаза могут лгать: раскрыт главный секрет собачьей хитрости, о котором вы не догадывались
Что унаследует дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной: актриса написала завещание
Поднебесная зовёт без визы, но оставляет без денег: неожиданные траты, которые никто не учитывает
Инъекции больше не нужны: макияж создаёт сочный объём губ быстрее любых процедур
Единовременный налог на сверхдоходы банков? Что решил Минфин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.