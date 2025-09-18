Красота испаряется к обеду: пять приёмов, которые заставят макияж держаться до вечера

Глаза — первая деталь, на которую обращают внимание при встрече. Именно поэтому девушки тщательно подбирают тени, тушь и подводку. Но проблема знакома каждой: макияж глаз, сделанный утром, к вечеру тает, осыпается или собирается в складках века. Решение есть — стойкий мейкап строится на правильных приёмах и косметике, а не на чуде.
Чтобы макияж глаз выглядел свежим до позднего вечера, важны не только сами продукты, но и способ их нанесения. Основа, техника и финальная фиксация играют не меньшую роль, чем бренд теней или туши.
|Средство
|Зачем нужно
|Особенность применения
|Минус
|База (праймер)
|Фиксирует тени и подводку
|Наносится тонким слоем
|Может сушить кожу
|Кремовые тени
|Лучше держатся в течение дня
|Хороши как подложка
|Иногда скатываются
|Водостойкая тушь
|Не осыпается, не течёт
|Нужно специальное средство для снятия
|Может подсушивать ресницы
|Гелевая подводка
|Стойкая, яркая линия
|Наносится кистью
|Требует навыка
|Спрей-фиксатор
|Закрепляет макияж
|Распыляется после завершения
|Не всегда подходит для чувствительных глаз
Лёгкий силиконовый или минеральный, без жирной основы.
Да, его заменяет прозрачная пудра или компактные матирующие салфетки в течение дня.
Попробуйте уменьшить количество средства и использовать матовые текстуры вместо перламутровых.
Стойкий макияж глаз — это комбинация базы, правильных текстур и грамотной фиксации. Несколько простых лайфхаков помогут сделать так, чтобы образ сохранял свежесть целый день.
