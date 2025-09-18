Красота испаряется к обеду: пять приёмов, которые заставят макияж держаться до вечера

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Глаза — первая деталь, на которую обращают внимание при встрече. Именно поэтому девушки тщательно подбирают тени, тушь и подводку. Но проблема знакома каждой: макияж глаз, сделанный утром, к вечеру тает, осыпается или собирается в складках века. Решение есть — стойкий мейкап строится на правильных приёмах и косметике, а не на чуде.

Визажист
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Визажист

Главные приёмы стойкости

Чтобы макияж глаз выглядел свежим до позднего вечера, важны не только сами продукты, но и способ их нанесения. Основа, техника и финальная фиксация играют не меньшую роль, чем бренд теней или туши.

Сравнение средств для стойкости макияжа глаз

Средство Зачем нужно Особенность применения Минус
База (праймер) Фиксирует тени и подводку Наносится тонким слоем Может сушить кожу
Кремовые тени Лучше держатся в течение дня Хороши как подложка Иногда скатываются
Водостойкая тушь Не осыпается, не течёт Нужно специальное средство для снятия Может подсушивать ресницы
Гелевая подводка Стойкая, яркая линия Наносится кистью Требует навыка
Спрей-фиксатор Закрепляет макияж Распыляется после завершения Не всегда подходит для чувствительных глаз

Лайфхаки, чтобы макияж держался весь день

  1. Перед нанесением макияжа убедитесь, что кожа век сухая и без крема — лишняя влага снижает стойкость.
  2. Используйте базу под тени: она выравнивает поверхность века и не даёт пигменту собираться в складках.
  3. Наносите тени слоями, лучше вбивающими движениями, чем растирающими. Так пигмент держится дольше.
  4. Подводку фиксируйте сверху схожим оттенком теней — это приём визажистов.
  5. Завершающий штрих — лёгкий спрей-фиксатор или прозрачная пудра на веки для контроля жирного блеска.

Частые ошибки при нанесении макияжа глаз

  • Ошибка №1: наносить тени прямо на крем для век.
    Последствие: пигмент быстро «уплывает».
    Альтернатива: использовать праймер или хотя бы пудру.
  • Ошибка №2: накладывать тушь в три-четыре слоя.
    Последствие: ресницы склеиваются, тушь осыпается.
    Альтернатива: качественная удлиняющая тушь в один-два слоя.
  • Ошибка №3: рисовать стрелки карандашом без фиксации.
    Последствие: к середине дня линии «плывут».
    Альтернатива: закрепить карандаш тенями или выбрать гелевую подводку.

Популярные вопросы

Какой праймер лучше выбрать для век?

Лёгкий силиконовый или минеральный, без жирной основы.

Можно ли обойтись без фиксирующего спрея?

Да, его заменяет прозрачная пудра или компактные матирующие салфетки в течение дня.

Что делать, если макияж всё равно скатывается?

Попробуйте уменьшить количество средства и использовать матовые текстуры вместо перламутровых.

Стойкий макияж глаз — это комбинация базы, правильных текстур и грамотной фиксации. Несколько простых лайфхаков помогут сделать так, чтобы образ сохранял свежесть целый день.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
